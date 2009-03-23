Тюменские власти застройщикам помогут, но при определенных условиях

На сегодняшний день антикризисные меры по поддержке строительной отрасли, предпринимаемые правительством РФ, которые были озвучены в конце прошлого года (выкуп квартир у застройщиков под переселение из ветхого и аварийного жилья, а также программа по обеспечению жильем военнослужащих, вышедших в отставку по линии Министерства обороны), к сожалению, мало чем помогли.
Напомним, в текущем году для поддержки строительной отрасли государство должно было начать выкупать у застройщиков жилье по программам переселения из ветхого и аварийного жилья. Средства на эту программу в равных долях выделяли федеральный бюджет через Фонд содействия реформам ЖКХ и областной бюджет. В общей сложности на выкуп квартир по программе выходило порядка 1,5 млрд рублей. Еще 118 млн. рублей застройщики могли освоить по программе Министерства обороны – для обеспечения жильем военнослужащих.
Как сообщил в ходе первого в этом году заседания пресс-клуба «КВ – диалоги о недвижимости», прошедшего на минувшей неделе, начальник Главного Управления Строительства ТО Евгений Мискевич, данные программы пока не реализованы полностью, так как тюменские застройщики не готовы строить жилье с чистовой отделкой (необходимое для программ) за ту стоимость квадратного метра, которую предложило тюменскому региону Министерство регионального развития, определив выкуп «квадрата» в чуть более чем 32 тысячи 450 рублей.
Отметим, что на настоящий момент властями выкуплено 564 квартиры. «214 квартир – это то жилье, на которое в настоящее время средства у нас есть, но которое мы не можем приобрести по причине отсутствие предложения от застройщиков, - подчеркнул Евгений Мискевич. - Только с начала 2009 года мы уже три раза подавали заявки на проведение аукционов, но, к сожалению, никто из строителей так и не откликнулся. Понятно, что многих застройщиков в данном случае не устраивает цена, но мы находимся в жестких рамках, и ничего не можем изменить: цена закупки фиксирована на 1 квартал 2009 года».
Другим тормозящим фактором для участия в программе застройщиков становятся, по словам Евгения Мискевича, площади требуемых квартир. «Расселение из ветхого и аварийного жилья проводится по установленным законом социальным нормам, и далеко не всегда квартиры от застройщиков соответствуют данным нормам. Но мы в принципе рассматриваем любое жилье с готовностью более 70%. Естественно, при условии, что у застройщика имеется вся исходно-разрешительная документация».
Как отметил президент Союза тюменских строителей, гендиректор холдинговой компании «Тюменьстрой» Анатолий Ларионов, застройщиков в этой схеме не совсем устраивает не только цена вопроса, но и та схема оплаты, которую предложило правительство. Ведь деньги за проданные таким образом квартиры будут поступать застройщикам траншами в сумме 30/30/40%. Первые 30% выплачиваются при регистрации сделки купли-продажи квартиры, еще 30% - после сдачи объекта в эксплуатацию, и 40% - после оформления права собственности законченного строительством помещения на собственника - Главное управление строительства Тюменской области.
Тем не менее, компания на сегодняшний день по данной программе заключила с Главным управлением строительства Тюменской области договор на выкуп порядка 30 квартир в строящемся микрорайоне «Тура». «Цена квадратного метра, определенная Минрегионразвития, конечно, низкая, но что поделаешь. Приходится изыскивать какие-то возможности для удешевления процесса строительства жилья. Не слишком удобен и график платежей, в результате которых средства за уже проданные квартиры приходят застройщику не сразу, а в большей своей части - уже после завершения процесса строительства жилья», - подчеркнул он. «Но в условиях отсутствия покупательского спроса на рынке жилья и такая схема может стать подспорьем для застройщиков».
Более оптимистично выглядит в регионе работа по линии Министерства обороны. В конце декабря прошлого года компания «Партнер-Инввест» подписала госконтракт на сумму более 100 млн. рублей. Таким образом, по данной программе не освоено на данный момент лишь 18 млн. рублей. Однако по этой программе существует ограничение – Минобороны готово выкупать у застройщиков только готовое жилье.
Кроме того, дополнительные деньги могут пойти в отрасль при увеличении объемов кредитов, выдаваемых АИЖК. Это еще дополнительно 50 млрд. рублей, которые были направлены в федеральный АИЖК на выкуп закладных у местных Агентств по ипотечному жилищному кредитованию.
Однако региональные власти, понимая, что вывести из ступора экономику сегодня можно только развитием строительной отрасли, не останавливаются на схемах, предложенных федеральным правительством. И предлагают местным застройщикам свои пути выхода из финансового тупика.
«Наша задача сегодня – не допустить, чтобы в регионе увеличилось число пострадавших соинвесторов. Поэтому мы сейчас активно работаем вместе со строительными компаниями над поиском выхода из сложившейся ситуации», - подчеркнул Евгений Мискевич и рассказал о еще двух схемах достройки жилья, которые появились в этом году.
Речь идет о создании простых товариществ и достройке объектов, уже начатых строительством, через АИЖК Тюменской области. Обе вызвали большой интерес у местных компаний, так позволяют оказать застройщикам реальную финансовую помощь.
Об уже опробованной форме работы в рамках простых товариществ рассказал генеральный директор ООО «ИнвестСиликатСтройСервис» Владимир Черепанов. На сегодняшний день этим предприятием достигнута договоренность о предоставлении ему кредитной линии от Западно-Сибирского банка Сбербанка России. «Мы приглашаем застройщиков к заключению договоров, в соответствии с которыми они (застройщики) за полученные стройматериалы будут передавать предприятию в залог готовые квартиры. Таким образом, предприятия стройиндустрии, по сути, заходят в стройку как соинвесторы, себя обеспечивая объемами работы, а застройщиков – необходимыми для завершения строительства материалами. В настоящее время по двум таким пилотным проектам документация готова, и скоро они будут запущены в действие», говорит Владимир Иванович.
Другая схема, которая в ближайшее время начнет работать в регионе – выкуп квартир у застройщиков посредством регионального АИЖК. Об этой схеме участникам пресс-клуба рассказал руководитель Агентства по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области Рустам Самкаев. Суть ее заключается в том, что застройщики, не имеющие свободных средств для продолжения строительства, могут обратиться в АИЖК и передать ему часть квартир по себестоимости, чтобы получить необходимые средства для достройки начатых объектов. Схема, с одной стороны, довольно привлекательная, с другой – жесткая: выкупать квартиры у застройщиков АИЖК будет только при двух условиях: во-первых, если у них имеется вся разрешительная документация, а во-вторых, если в объекте заявлена реальная его себестоимость. Именно поэтому из 30 поступивших от строителей заявок агентство приняло пока только 7. «В первую очередь отрабатываем схему с теми предприятиями, которые находятся в наиболее сложном финансовом положении», заметил Рустам Самкаев.
Одним из примеров такого сотрудничества станет строительство микрорайона «Радуга» во втором Восточном микрорайоне. Как рассказал первый заместитель генерального директора компании «Тюменинвестстрой» Максим Кривцов, «Радуга» - это большой жилой комплекс, состоящий из 10 домов. Построить сегодня такой объем жилья достаточно проблематично. Таким образом, сотрудничество с АИЖК поможет компании высвободить часть средств, вкладываемых в строительство, чтобы переждать период покупательского спада и вывести объекты на тот уровень готовности, который будет понятен потенциальным покупателям».