Тюменские власти застройщикам помогут, но при определенных условиях

Другая схема, которая в ближайшее время начнет работать в регионе – выкуп квартир у застройщиков посредством регионального АИЖК. Об этой схеме участникам пресс-клуба рассказал руководитель Агентства по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области Рустам Самкаев. Суть ее заключается в том, что застройщики, не имеющие свободных средств для продолжения строительства, могут обратиться в АИЖК и передать ему часть квартир по себестоимости, чтобы получить необходимые средства для достройки начатых объектов. Схема, с одной стороны, довольно привлекательная, с другой – жесткая: выкупать квартиры у застройщиков АИЖК будет только при двух условиях: во-первых, если у них имеется вся разрешительная документация, а во-вторых, если в объекте заявлена реальная его себестоимость. Именно поэтому из 30 поступивших от строителей заявок агентство приняло пока только 7. «В первую очередь отрабатываем схему с теми предприятиями, которые находятся в наиболее сложном финансовом положении», заметил Рустам Самкаев.