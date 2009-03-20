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Сегодня Всемирный день астрологии

20 марта 2009, 09:57
Более десяти лет назад западные астрологи предложили отмечать праздник именно 20 марта, когда начинается астрономический и астрологический год, солнце в это время вступает в знак Овна...

Астрология (от греч. astron - звезда и logos - слово, учение) - учение о воздействии звезд на земной мир и человека. Астрология возникла в древности, была тесно связана с астральными культами и астральной мифологией, сообщает портал calend.ru.

Получила широкое распространение в Римской империи (первые гороскопы - на рубеже II - I вв. до н. э.). Древнейшая наука в разные века оказывалась то в фаворе, то в небытие. Однако нынче ее популярность растет день ото дня.

Статисты всего мира приходят к однозначному выводу: за последние два десятка лет астрология пользуется бешеным успехом, особенно у бизнесменов и политиков. Иные уже без советов звезд шагу ступить не могут. Хотя есть мнение психологов, что за предсказаниями в большинстве своем обращаются не уверенные в себе люди.

Так или иначе, но жить по небесным светилам теперь предпочитают многие. Может создаться впечатление, что в угоду желаниям масс, в мире развелось большое количество псевдоастрологов. Но звезды не подпускают к себе случайных людей.

#Новости#Праздники#Космос#Таня#Общество
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