Сегодня Всемирный день астрологии

Статисты всего мира приходят к однозначному выводу: за последние два десятка лет астрология пользуется бешеным успехом, особенно у бизнесменов и политиков. Иные уже без советов звезд шагу ступить не могут. Хотя есть мнение психологов, что за предсказаниями в большинстве своем обращаются не уверенные в себе люди.