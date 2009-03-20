Сегодня пополнились ряды новоселов в поселке Молодежном

«Когда проект был начат, экономическая ситуация была иная нежели сейчас, но нам удалось выдержать планку на уровне 23 тысяч рублей за квадратный метр. Такие параметры выдержаны во многом благодаря тому, что инженерные сети положены до того, как начато строительство самих домов. Опережающая инженерная подготовка способствует такому типу застройки, аккуратному и плановому. Семьи уже живут в поселке и не чувствуют себя как на стройплощадке» - отметил заместитель начальника Управления строительства Андрей Никитин.