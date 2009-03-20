Сегодня пополнились ряды новоселов в поселке Молодежном

Проект поселка Молодежного (21 км Московского тракта) Переваловского муниципального образования Тюменского района начал реализовываться в рамках программы «Доступное и комфортное жилье» при поддержке правительства Тюменской области в 2006 году. И тюменские семьи, получившие там квартиры, несказанно рады, что в это экономически сложное время данный проект не заброшен. Сегодня 20 молодых семей с атрибутами новоселов: цветами, шарами и кошками официально получили ключи и сертификаты от новеньких двухквартирных домов.
«Мы полгода даже не знали, какое жилье нас ожидает, и представляли себе дом несколько по-иному. Само строительство нам удалось увидеть,
«Проект нового поселка реализован в очень короткие сроки и на достаточно высоком уровне. Сегодня, можно сказать, поселок уже живет, но, тем не менее, он строится и развивается. Первые шаги в обустройстве поселка уже сделаны: появился магазин и фельдшерско-акушерский пункт. Эти услуги социальной направленности жители поселка могут получать уже здесь же» - прокомментировал заместитель председателя Тюменской областной Думы Сергей Усольцев.
«Сегодня в Молодежном уже живут 290 семей, в которых порядка 270 ребятишек. В этом году
«Когда проект был начат, экономическая ситуация была иная нежели сейчас, но нам удалось выдержать планку на уровне 23 тысяч рублей за квадратный метр. Такие параметры выдержаны во многом благодаря тому, что инженерные сети положены до того, как начато строительство самих домов. Опережающая инженерная подготовка способствует такому типу застройки, аккуратному и плановому. Семьи уже живут в поселке и не чувствуют себя как на стройплощадке» - отметил заместитель начальника Управления строительства Андрей Никитин.
В целом первый этап застройки поселка выполнен на 85%. «Планируется еще одна очередь, в которой также порядка 20 квартир, ее мы планируем запустить в начале июня. Уже через две недели строители приступят к работам на второй очереди застройки» - резюмировал глава Тюменского района. Сегодня в Молодежном проведены водопроводные, канализационные сети, газ, сделаны очистные сооружения и водозабор, что изначально важно для жителей.
Что касается транспортной ветки, то, по данным Тюменского автовокзала, автобусный маршрут ходит в поселок 4 раза в день, а стоимость поездки составляет 32 рубля. Хотя большинство молодых семей имеют свой автотранспорт, а хорошая дорога также положительная черта поселка.
По словам Сергея Усольцева, Президент России Дмитрий Медведев одобрил поселок Молодежный, отметив, что это та модель поселка, которая должна быть в целом по Российской Федерации.
Стоит отметить, что жилье в поселке строится не только по программе «молодая семья», но и на коммерческой основе, то есть любой гражданин, проживающий на территории Тюменской области, имеет право купить собственное жилье в этом поселке.
Евгения Ноговицина