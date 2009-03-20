3 дня международного айкидо в Тюмени

Стала известна точная дата проведения VII тюменского международного семинара по айкидо - 17-19 апреля. Именно в эти три дня в нашем городе соберутся более 300 любителей айкидо из разных уголков мира.
Свое участие подтвердил руководитель семинара - Йоджи Фуджимото (Yoji Fujimoto), Сихан 7 дан айкидо айкикай, Япония. Самой представительной будет делегация из Италии. 6 человек, включая Роберто Травольини, 5 дан айкидо айкикай, который в 2007 году проводил аналогичный семинар в Тюмени, приедут к нам из этой солнечной страны. Так же будут другие мастера айкидо из Японии, Польши, Греции и, конечно, России.
«В этом году в Тюмени соберется самая представительная международная делегация мастеров айкидо. Нам очень приятно, что именно в год 10-летия Тюменской областной федерации айкидо делиться опытом к нам приедет так много мастеров – говорит Рудик Манукян, председатель областной федерации айкидо и руководитель Конфедерации российских айкидо групп. Тренируясь с мастерами высокого уровня, российские спортсмены смогут за очень короткое время познакомится с такими тонкостями борьбы, которые только-только внедряются в международное айкидо айкикай.»
Айкидо – достаточно молодой вид единоборства, но активно привлекающий к себе внимание любителей спорта во всем мире. В Тюмени этим видом спорта уже занимаются более 700 человек. При этом среди них уже есть мастера очень высокого уровня.
Учебно-аттестационный семинар - это событие, которое заменяет в айкидо привычные соревнования. Чтобы получить следующую степень, спортсмену необходимо знать порядка 300-400 бросков, экзамен продолжается 2-3 часа. Каждая следующая степень подразумевает знание большего количества бросков и их вариаций. Для допуска к экзамену спортсмен должен не только провести на татами определенное количество часов, но и получить предварительный допуск у своего тренера. Обычно экзамен принимает приглашенный сенсей, непредвзято судящий о технике спортсменов, замечающий их ошибки и недоработки.
"Именно аттестационные семинары позволяют спортсменам познакомится с новой, более сложной техникой, и в дальнейшем оттачивать её - сказал Рудик Манукян."