3 дня международного айкидо в Тюмени

«В этом году в Тюмени соберется самая представительная международная делегация мастеров айкидо. Нам очень приятно, что именно в год 10-летия Тюменской областной федерации айкидо делиться опытом к нам приедет так много мастеров – говорит Рудик Манукян, председатель областной федерации айкидо и руководитель Конфедерации российских айкидо групп. Тренируясь с мастерами высокого уровня, российские спортсмены смогут за очень короткое время познакомится с такими тонкостями борьбы, которые только-только внедряются в международное айкидо айкикай.»