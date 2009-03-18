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Где можно поесть в Тюмени за 50 рублей?

18 марта 2009, 16:25
Обед за 50 рублей. Многим сегодня приходится экономить и на еде. Возможно ли в Тюмени в местах общепита поесть вкусно и недорого.
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Тюмень

Светлану и Валентину каждый рабочий день в обеденный перерыв можно застать за столиком кафе «Очаг». Говорят, что в их офисе люди затянули пояса. В том числе, экономят и на своем здоровье. В этом случае речь идет о полноценном питании.

«Я боялась, что придется перейти на «Дошираки» и бутерброды. Однако прихожу сюда по-прежнему», - говорит Светлана Долганова.

Бизнес-ланч здесь обойдется в 100 рублей. В кафе решили отказаться от экзотических фруктов. На мясе тоже может выйти экономия: продукция отечественная куда дороже бразильских поросят. Но хозяйка кафе дорожит своими клиентами. Даже эконом-меню включает в себя свежие и полезные продукты.

«Сейчас мы уходим от соков, готовим морс, что гораздо вкуснее и полезнее. Я и от кофе стараюсь отходить, потому что это не очень полезно, и не только для меня», - говорит директор кафе Ирина Самохвалова.

В столовой «Сибирская трапеза» обед стоит минимум 70 рублей. Сотрудники горят, что в последнее время, с двух тысяч в день столующихся поток посетителей снизился до полутора тысяч. При этом, цены остались прежними, а клиенты не менее довольными.

Повар Валентина Подолян поделилась рецептом одного из самых дешевых блюд - это суп «Крестьянский». Ингредиенты: перловка, капуста, картошка. Тарелка такого супа обойдется в 18 рублей.

#Новости#Еда#Тюмень#Ксения#Общество
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