Тюменские риэлторы проведут выставку недвижимости в конце марта

Буквально полторы недели осталось до традиционного весеннего мероприятия тюменских риэлторов – 28 марта в Выставочном зале на Севастопольской, 12 пройдет «Выставка недвижимости-2009: Новостройки. Квартиры. Земля».
Некоммерческое партнерство «Объединение риэлторов Тюмени» в девятый раз (выставка проводится с 2000 года) представит потенциальным покупателям и продавцам все, что есть сегодня на рынке недвижимости тюменского региона.
По словам Мили Ященко, председателя совета НП «ОРТ» решение проводить выставку далось не просто, «вы сами прекрасно понимаете, какая сейчас ситуация на рынке, в каком непростом положении оказались и строительные, и риэлторские компании. Но все-таки мы решили не отступать от традиций». И правильно сделали – все выставочные площади практически проданы, осталось буквально шесть небольших стендов. По большей части свои услуги будут предлагать агентства недвижимости-участники ОРТ. Однако проявили интерес и строительные компании – свое участие в Выставке недвижимости-2009 уже подтвердили такие застройщики как «Тюменская Домостроительная Компания», «Меридиан Констракшн», «Александровский сад». Банковское сообщество будет представлено Западно-Сибирским Банком Сбербанка РФ, также предложение об участии рассматривают тюменский филиал Ханты-Мансийского банка и Собинбанка.
Как сообщает оргкомитет Выставки, посетителей выставки ждут экспозиции и консультации, выездные туры на стройплощадки. В этом году решили отказаться от проведения бесплатных семинаров, но общественная приемная по вопросам жилья будет работать. Также, в рамках Выставки недвижимости будут подведены итоги третьего ежегодного конкурса детских рисунков «Моя Тюмень», с вручением поощрительных подарков участникам и дипломов за призовые места лучшим юным художникам. Напомним, что данный конкурс направлен на социально незащищенную категорию населения и в конкурсе, в первую очередь, примут участие работы детей из детских домов, учащихся художественных школ и специализированных центров дополнительного образования.
Дата, время и место проведения Выставки недвижимости-2009»:
28 марта, суббота, 10.00-17.00, Выставочный зал, ул. Севастопольская,12
Вход свободный