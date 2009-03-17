Тюменские риэлторы проведут выставку недвижимости в конце марта

По словам Мили Ященко, председателя совета НП «ОРТ» решение проводить выставку далось не просто, «вы сами прекрасно понимаете, какая сейчас ситуация на рынке, в каком непростом положении оказались и строительные, и риэлторские компании. Но все-таки мы решили не отступать от традиций». И правильно сделали – все выставочные площади практически проданы, осталось буквально шесть небольших стендов. По большей части свои услуги будут предлагать агентства недвижимости-участники ОРТ. Однако проявили интерес и строительные компании – свое участие в Выставке недвижимости-2009 уже подтвердили такие застройщики как «Тюменская Домостроительная Компания», «Меридиан Констракшн», «Александровский сад». Банковское сообщество будет представлено Западно-Сибирским Банком Сбербанка РФ, также предложение об участии рассматривают тюменский филиал Ханты-Мансийского банка и Собинбанка.