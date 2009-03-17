Новый автобусный маршрут для жителей Тюмени

Расписание движения автобусов по маршруту № 39Д
Отправление автобусов от остановочного пункта «СК «Здоровье» в рабочие дни:
7.29 8.08 8.34 9.08 9.42 10.14 10.42 11.53 12.35 13.20 13.51 14.40 15.22 16.17 16.49 17.31 18.03 18.55 19.26 21.23
Отправление автобусов от остановочного пункта «СК «Здоровье» в выходные дни:
7.33 9.41 11.54 12.34 14.36 16.33 17.48 19.11 21.11
Отправление автобусов от остановочного пункта «М. Тореза» (в направлении д. Падерино) по рабочим дням:
6.30 7.25 7.52 8.33 8.59 9.29 10.03 10.35 11.03 12.14 12.56 13.41 14.12 15.01 15.43 16.42 17.14 17.55 18.28 19.18 19.47 21.44
Отправление автобусов от остановочного пункта «М. Тореза» (в направлении д. Падерино) по выходным дням:
7.58 10.02 12.15 12.55 14.57 16.58 18.13 19.32 21.32
Отправление автобусов от остановочного пункта «д. Падерино» в рабочие дни:
6.30 7.08 7.31 8.03 8.38 9.11 9.39 10.10 10.44 11.42 12.52 13.35 14.20 14.51 15.14 15.40 16.21 17.20 17.52 18.37 19.06 19.56 20.24 22.21
Отправление автобусов от остановочного пункта «д. Падерино» в выходные дни:
6.30 7.10 8.37 10.44 12.52 13.37 15.34 17.36 18.51 20.12 22.10
Автобусный маршрут № 21 «Железнодорожный вокзал – д. Падерино» с 29.03.2009 г. закрывается.