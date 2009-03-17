Новый автобусный маршрут для жителей Тюмени

В целях улучшения качества предоставляемых населению транспортных услуг, учитывая решение администрации Московского муниципального образования, принятого на основании общего собрания граждан Московского МО, и в соответствии с приказом управления по транспорту администрации города Тюмени с 29 марта открывается новый автобусный маршрут № 39Д «Спорткомплекс «Здоровье» - ул. М. Тореза - д. Падерино».

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