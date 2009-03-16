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Ученые планируют истреблять малярийных комаров лазером

16 марта 2009, 13:33
Американские ученые, четверть века назад разрабатывавшие лазерную систему ПРО для уничтожения советских ракет, тестируют лазерную систему истребления комаров, пишет в субботу The Wall Street Journal.

Цель проекта - сократить количество заболеваний малярией, которая переносится комарами и от которой погибают до миллиона человек ежегодно.

Установка, собранная исследователями в лаборатории под Сиэтлом, идентифицирует звук комариных крыльев, после чего лазерный луч сжигает насекомое. Локаторы способны отличать звук самки комара от самца.

C помощью лазера можно создавать подобие противоракетного щита вокруг населенных пунктов и уничтожать миллиарды комаров за ночь, подчеркивают ученые. Осталось решить, насколько мощным должен быть лазер, чтобы не навредить людям и безвредным насекомым.

#Новости#Насекомые#Ученые#Таня#Общество
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