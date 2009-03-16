Ученые планируют истреблять малярийных комаров лазером

C помощью лазера можно создавать подобие противоракетного щита вокруг населенных пунктов и уничтожать миллиарды комаров за ночь, подчеркивают ученые. Осталось решить, насколько мощным должен быть лазер, чтобы не навредить людям и безвредным насекомым.