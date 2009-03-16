Среди пострадавших в результате аварии во Вьетнаме есть сургутяне

Автобус, в котором находились 24 россиянина и переводчица, рухнул в пропасть с высоты в 200 метров, возвращаясь по горной дороге на морской курорт Фан Тьет с экскурсии в город Далат, напоминает "Комсомольская правда". Семь россиян и гражданка Вьетнама погибли сразу же, еще два человека скончались в больнице. 15 получили ранения, сообщает newsru.com. По данным российского консульства, в автобусе были туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута.