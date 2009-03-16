Среди пострадавших в результате аварии во Вьетнаме есть сургутяне

Уцелевшие в результате страшной аварии прилетают рейсом "Хошимин-Красноярск-Домодедово" в 3:15 ночи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Росаэронавигации.
Родные погибших вылетают во Вьетнам для опознания в понедельник в 19:35, пишет тем временем "Московский комсомолец". Прибудут на место они только во вторник: перелет займет около 10 часов. Тела погибших доставят в Россию лишь в середине недели.
Автобус, в котором находились 24 россиянина и переводчица, рухнул в пропасть с высоты в 200 метров, возвращаясь по горной дороге на морской курорт Фан Тьет с экскурсии в город Далат, напоминает "Комсомольская правда". Семь россиян и гражданка Вьетнама погибли сразу же, еще два человека скончались в больнице. 15 получили ранения, сообщает newsru.com. По данным российского консульства, в автобусе были туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута.
По предварительной версии, авария произошла из-за того, что автобус подрезал мотоцикл, вследствие чего водитель не справился с управлением. Сам шофер Нгуен Тхе Лам грешит на неисправность автобуса. Он утверждает, что при спуске с перевала увидел машину, двигавшуюся по встречной полосе, и предпринял попытку остановиться, однако тормоз не сработал, автобус занесло, и он потерял управление.
Мать погибшей туристки Ольгы Гвызиной рассказывает со слов ее мужа, выжившего в аварии: "Автобусу оставалось проехать последний поворот, и они бы оказались в отеле. Но тут взвизгнули тормоза, запахло резиной. Потом последовал страшный удар. Володя сказал, что пассажиров спасло то, что автобусу снесло крышу - многих выбросило из салона".
Добавим, что в туристическом автобусе находились четыре жителя Сургута. Как сообщает ОТРК «Югра», один из них - 44-летняя женщина - погиб. Еще трое сургутян получили ранения: у 27-летней девушки открытые переломы, у двух других - ушибы и ссадины. Детей среди пострадавших югорчан нет.