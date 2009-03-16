Поможем тюменцам-аллергикам справиться с весной

Весна – пора любви, романтических прогулок и отличного настроения. И только некоторым тюменцам яркое солнышко не в радость, потому что они – аллергики. У них появляется насморк, они всё время чихают, слезятся глаза и появляется общее плохое самочувствие.
Весенняя аллергия, а по-научному поллиноз (от латинского "поллин" - пыльца), чаще всего начинает проявляться во второй половине апреля (среднесуточная температура 5 – 7 градусов), когда появляется пыльца березы, ольхи, орешника, дуба, клена, ясеня и некоторых кустарников. Всего порядка ста растений вызывают аллергию.
Также аллергия у тюменцев может быть и на плесень, которая появляется после таяния снега. Именно в заплесневелой траве живут грибы-аллергены. Помимо этого весной плесень появляется в старых домах, на первых этажах зданий и в квартирах с протечками. Специалисты отмечают, что у большинства людей весенняя аллергия заканчивается в конце мая.
По данным медицинских исследований более 20 процентов населения земного шара страдает от аллергии. Учёными доказано, что в 25 процентов случаев аллергия передаётся по наследству, но проявляется, как правило, не с рождения, а где лет с семи. Этот шанс увеличивается в два-три раза, если аллергией страдают оба родителя. Причины аллергии, по словам специалистов, - в ослаблении иммунной системы, неправильном питании и не способности организма противостоять стрессам.
Есть несколько способов отличить аллергию от банальной простуды: нет повышенной температуры, утром чувствуете себя хуже, чем вечером, зуд в носу, ушах и горле, постоянное чихание, ваше состояние лучше, если находитесь дома, легче переносите выход на улицу, когда идёт дождь, общее недомогание длится более одной недели.
Если есть возможность пойти к хорошему врачу – немедленно сделайте это. Но если такой возможности нет, то воспользуйтесь нашими советами.
Стопроцентного излечения мало кто сможет гарантировать, если только не сменить место жительства (наиболее действенный метод в борьбе с аллергией). Ведь борьба с болезнью, прежде всего, направлена на подавление гистаминов и на предупреждение контактов с аллергенами.
Часто в этот сложный период тюменцы принимают антигистаминные средства. Но принимать такие таблетки постоянно нельзя. Они лишь снимают симптомы, и их нужно принимать только при обострении. Постоянный приём развивает привыкание и другие побочные эффекты.
В обычной жизни аллергику лучше отказаться от косметики и моющих средств на основе трав. Исключить из рациона продукты, которые вырабатываются из растений. Не держать дома букеты сухоцветов. Перед наступлением сезона цветения проводить специальное, назначенное врачом лечение. В противном случае с каждым годом симптомы заболевания будут только усложняться. Отметим, что профилактику аллергии врачи рекомендуют делать за полтора-два месяца до сезона.
В период обострения необходимо полностью отказаться от употребления спиртных напитков, не курить и не делать в это время никаких прививок.
Во время цветения специалисты советуют придерживаться городского образа жизни и постараться не выходить из дома в утренние часы. Не забывать при выходе на улицу надевать защитные очки, а по возвращении промывать слизистые носа и глаз. Для промывания носа лучше всего использовать слабосолёную воду.
Если приходится выезжать в другую страну или город, то лучше всегда иметь при себе паспорт больного аллергией. Поскольку у больного может случиться анафилактический шок, и с помощью этого документа врачи смогут быстрей принять необходимые меры.
Помните, что аллергику необходим свежий, влажный воздух. Поэтому обязательным пунктом должна стоять влажная ежедневная уборка. Также на некоторое время врачи советуют убрать ковры. Чтобы пыль не попадала в квартиру, можно повесить на форточку мокрое полотенце, и опрыснуть шторы из пульверизатора. Это необходимо не только для увлажнения воздуха, но и для того, чтобы летящая с улицы пыльца оседала на влажной ткани.
Что касается питания, то весной лучше исключить из своего рациона орехи, цитрусовые, газированную воду, пищевые красители и шоколад. Желательно на время отказаться от приправ. Супы, каши, овощи и фрукты – идеальное меню для аллергика. В период обострения больной может не чувствовать голода. Поэтому необходимо составить себе расписание.
Прекрасными антиаллергенными являются травы. Одним из первых в этом списке стоит бессмертник. Это прекрасный желчегонный и противовоспалительный препарат, а также он снимает спазм. И что немаловажно, бессмертник помогает восстановить кишечную микрофлору. Однако это растение нельзя принимать людям с мочекаменной и желчекаменной болезнью.
Второе растение – фиалка. Желательно трёхцветная. Особенное внимание на фиалку стоит обратить курильщикам и тем, кто содержит домашних животных. Фиалка нежно без отхаркивающего эффекта помогает очищать лёгкие и слизистую. Конечно, есть индивидуальная непереносимость – поэтому должна быть консультация врача.
Следующая трава – тысячелистник. Это сильнейший антиаллерген. Помогает при дыхательных и при кожных аллергиях. Самое главное, что это растение убирает газообразование в кишечнике. Уменьшается дисбактериоз и улучшается перевариваемость пищи.
Помогает избавиться от аллергии и череда. Она обладает антиаллергическим действием и хорошо заживляет микротрещины.
Следуя всем вышеперечисленным советам, можно избавить себя от многих проблем. Хорошее самочувствие поможет вести активный образ жизни и добиваться самых больших высот. Будьте здоровы, дорогие земляки!