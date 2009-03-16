Поможем тюменцам-аллергикам справиться с весной

По данным медицинских исследований более 20 процентов населения земного шара страдает от аллергии. Учёными доказано, что в 25 процентов случаев аллергия передаётся по наследству, но проявляется, как правило, не с рождения, а где лет с семи. Этот шанс увеличивается в два-три раза, если аллергией страдают оба родителя. Причины аллергии, по словам специалистов, - в ослаблении иммунной системы, неправильном питании и не способности организма противостоять стрессам.