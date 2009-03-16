«Ледниковый период» докатился до Тюмени

Телевизионное шоу «Ледниковый период» длится уже полгода. За это время зрители по всей стране настолько полюбили своих спортсменов, что каждый субботний вечер оставались у экранов телевизора. Известные артисты, запоминающиеся номера, яркие костюмы – наконец тюменцы увидели все это «вживую». По традиции, перед выступлением, спортсмены ответили на вопросы журналистов.
Продюсер шоу Илья Авербух до последнего момента оставался в Москве, поэтому в Тюмени за него высказывались Алексей Ягудин, Ксения Алферова и Егор Бероев.
Фигуристы сразу отметили прохладную погоду в городе и на арене, но выразили надежду, что зрительский прием будет теплее.
Ягудин: Нас принимают везде хорошо и в Тюмени, насколько я помню по прошлым выступлениям, должно быть так же. Мы очень рады, что шоу все же состоится, хотя вы понимаете, что времена сейчас не самые легкие. Очень сложно привезти абсолютно всех участников, поскольку у звезд очень плотные графики.
Как вам все же удается привозить такое количество известных людей?
Ягудин: Попробую ответить на этот вопрос за Илью Авербуха (закидывает назад волосы, изображая Илью). Времена сложные…
Алферова: …но на то я и Илья Авербух, чтобы делать невозможное.
Бероев: Я думаю, на это еще влияет внутренняя атмосфера в коллективе. Ребята соглашаются ехать с удовольствием, их никто не заставляет, никто не уговаривает. Просто все мы слились в единую команду, и никакое шоу «Ледниковый период» не может нас поссорить. Там пытаются сделать какие-то дуэли, новые правила, но у них никак не получается, потому что мы друг за друга стоим.
Алферова: Привлекает необычный опыт. Одно дело, когда ты играешь на зал в тысячу человек, и совсем другое – стадион, когда люди кричат, кидают тебе игрушки, цветы. У меня были просто эйфория и восторг, когда мне первый раз игрушку кинули! С детства осталось, что если фигурное катание, то должны игрушки кидать на лед. Значит, ты настоящий фигурист!
Ягудин: Я помню выражение лица Дмитрия Миллера в начале, в Санкт-Петербурге, когда он увидел огромный двенадцатитысячный зал и спросил «И что, здесь кататься?!» И хотя сейчас все немного привыкли, все равно каждый зал – другой, зритель разный, поэтому меняется и наше отношение к шоу. Но основная наша задача все равно остается – не упасть и сделать так, чтобы люди ходили с улыбками.
Вы завоевали высокие награды в профессиональном спорте, что нового для себя вы находите в развлекательном шоу?
Ягудин: Здесь ведь не только то катание, которое вы можете наблюдать в шоу, где выступают профессиональные фигуристы, где вызывают на лед, люди откатывают свои номера, прыгают тройные… Зритель никогда не увидит, прыгнул ты четверной, двойной или тройной. Для него это спектакль. Мне тоже интереснее кататься на таких мероприятиях, потому что «Ледниковый период» – это не соревнования, не программа людей, которые пришли из любительского спорта и у них вся программа сделана в ту сторону, где сидят судьи. Это мини-спектакли на льду, и для творческого развития они очень нужны. Мы многому учимся у людей, которые провели всю жизнь в театре и кино. Я помню ситуации, когда говорил своей партнерше «Да просто поехали туда!» А мне Валерия Ланская отвечала: «Почему? Надо разобраться».
В чем заключался «жесткий отбор» на ваше шоу?
Ягудин: Отвечу опять за Илью. Много очень критериев. Не было такого, чтобы взяли просто человека, который хорошо катается на коньках. Здесь есть люди, которые действительно раньше катались, есть такие, как Саша Савельева, она в прошлом году встала на коньки за два дня до первой съемки. Какие-то люди отказываются, кто-то получает травму. Актеры все заняты, кто-то может найти время, кто-то нет. Кто-то популярный, кто-то не очень. Например, если мне выбирали партнершу, то я каждый год просил, чтобы мне дали пониже и поминиатюрнее. Потому что я не такой сильный, как Егор Бероев и не могу любую партнершу поднять высоко.
Алферова: Илюше очень важно, чтоб человек нравился ему. Он должен тебя любить, как актера, как человека. Когда ты встречаешься с Ильей, он тебя заманивает. Реакция у многих сразу – нет, потому что это элементарно отнимает очень много времени. Он умеет так красиво разговаривать, хвалит, ты ничего сделать не можешь, а он…
Бероев: потрясающе!
Ксения и Егор, вы обсуждаете дома все свои падения, ошибки?
Бероев и Алферова: Да!
Алферова: Вообще это ужасный проект, по-моему, мы ни о чем больше дома и не разговариваем.
В этом году между собой соревнуются не только пары, но и команды. Вы ссоритесь по этому поводу?
Бероев: Мы объединены чем-то большим, нежели телевизионные съемки и шоу. Мы ездим по всей стране, очень далеко. Для нас ответственность перед зрителем, перед большим залом значит намного больше, чем просто участие в шоу.
Ягудин: Мы столько времени проводим вместе, что нас уже ничто не может поссорить. За все существование проекта не было такого человека, который держался бы особняком. Мы можем вместе и пообедать съездить, и в баню сходить.
Алферова: Спортсмены, они такие особенные, настоящие, как сибиряки. С ними очень комфортно и хорошо. Честно говоря, я была о них худшего мнения. Есть же такие стереотипы, что они глупые, книжек не читают, но это все неправда (смеется). Мы теперь больше знаем друг о друге, и когда готовим номера, учитываем свои слабые и сильные стороны.
Егор, ваша партнерша Екатерина Гордеева рядом с вами просто расцветает. Что вы черпаете от нее?
Бероев: Мне повезло с Катей, потому что в ней открылись драматические недра, как говорит Илья. Она особенно ничего не показывает лицом, она просто чувствует эту историю, этот маленький спектакль и мне с ней очень просто, как с партнершей-актрисой. Я думаю, что я испытываю радость от того, что мы имеем возможность работать не напополам, я как актер, а она как фигуристка, а как актеры, из которых один лучше, другой хуже катаются на коньках. Но это уже не имеет значения, потому что в нашей паре я стараюсь вести в любом случае. Радует, что мы можем добиться от зрителя понимания того, что хотим донести до него. Для меня это самое главное. Важно попадание жеста в музыку и в историю, поэтому мы бьемся над тем, чтобы каждое движение было не случайным, а передавало смысл чувств.
Ксения, как переживает за вас ваша мама? Не просит ли быть осторожнее?
Алферова: С кем мы ругаемся, так это с мамой! (смеется) Она все время раздор вносит в нашу семью, потому что всегда безоговорочно очарована тем, что делает Егор и находит кучу замечаний для меня. Я ей говорю: «Ну, ты можешь просто, как мама, хвалить?» А она говорит: «Нет, я хочу, чтоб ты выиграла!» Ей чем сложнее, тем эффектнее.
Алексей, что до сих пор для вас остается самым сложным в фигурном катании?
Ягудин: Заставить себя выйти на лед, надеть коньки. Я же железный. (Алексею сделали операцию по замене сустава). Но даже если что-то болит, ты выходишь на лед и видишь, как тебя принимают, у тебя такой выплеск адреналина, что он побеждает и усталость и боль. Как только ты слышишь первые аккорды музыки, тебя не остановить. Кроме того, сложны многочисленные переезды. Бывает хорошо, когда ты откатал, выспался, улетел. А бывает, что едешь куда-то долго, по нашим дорогам, приезжаешь и, без обеда, сразу на каток. Но все равно грех жаловаться. Мы видим много разных городов, знакомимся с абсолютно разными людьми, смотрим какие-то достопримечательности, если время есть. Все равно, это лучше, чем стоять на заводе от восьми до восьми, поэтому мы безумно рады тому, что есть.
Ожидания фигуристов сбылись. Зал приветствовал бурными аплодисментами ведущих шоу – Марата Башарова и Илью Авербуха, радовался «Лебединому озеру» Ирины Слуцкой и Гедиминаса Таранды, «Матрице» Маргариты Дробязко и Дмитрия Миллера. Кроме того, Ксения Алферова и Повилас Ванагас выступили с номером, который транслировался впервые в эту же субботу по первому каналу.
Как всегда, перед выступлением, тюменским начинающим спортсменам преподали небольшой урок. На этот раз учителями были Екатерина Гордеева и Ирина Слуцкая. Обе они отметили хорошее катание ребятишек, но «разболтанный верх». И все же, как заметила Екатерина, хорошо, что так много детей занимается фигурным катанием. Значит, у нас будут чемпионы!
Nashgorod.ru благодарит за проведение пресс-конференции концертное агентство "Маргарита-Арт".