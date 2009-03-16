«Ледниковый период» докатился до Тюмени

Бероев: Мне повезло с Катей, потому что в ней открылись драматические недра, как говорит Илья. Она особенно ничего не показывает лицом, она просто чувствует эту историю, этот маленький спектакль и мне с ней очень просто, как с партнершей-актрисой. Я думаю, что я испытываю радость от того, что мы имеем возможность работать не напополам, я как актер, а она как фигуристка, а как актеры, из которых один лучше, другой хуже катаются на коньках. Но это уже не имеет значения, потому что в нашей паре я стараюсь вести в любом случае. Радует, что мы можем добиться от зрителя понимания того, что хотим донести до него. Для меня это самое главное. Важно попадание жеста в музыку и в историю, поэтому мы бьемся над тем, чтобы каждое движение было не случайным, а передавало смысл чувств.