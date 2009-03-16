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12 тюменских водителей остались без шин в несчастливую пятницу

16 марта 2009, 10:15
Пятница, 13-ое. Утро этого дня стало недобрым для владельцев 12-ти автомобилей. Отправляясь на работу, тюменцы обнаружили спущенные колеса своих «железных коней», припаркованных возле одного из торговых центров.
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Тюмень

Некоторые говорят - еще дешево отделались, бывало и хуже.

Одна из пострадавших Ирина Нигамадзянова рассказала, что ей уже не первый раз так «везет». «Однажды мне порезали колеса ножом. Т.к. тогда машина у меня была марки «Джип», то ремонт мне обошелся в 52 тысячи рублей».

Милиция, к которой неоднократно обращались водители, шутников- злоумышленников пока не нашла. Тем временем люди ищут варианты, куда пристроить на ночь свое авто. Возле ТЦ они ставят свои автомобили из-за отсутствия в районе платных стоянок.

#Новости#Автомобили#Тюмень#Таня#Происшествия
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