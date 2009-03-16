12 тюменских водителей остались без шин в несчастливую пятницу

Одна из пострадавших Ирина Нигамадзянова рассказала, что ей уже не первый раз так «везет». «Однажды мне порезали колеса ножом. Т.к. тогда машина у меня была марки «Джип», то ремонт мне обошелся в 52 тысячи рублей».