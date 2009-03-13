В Тюмени появятся 40 комплексов экстренной связи «Гражданин – милиция»

11 марта 2009 года в зале оперативных совещаний ГУВД по Тюменской области собрался руководящий состав милицейского Главка. В 11.30 здесь началась видеоконференция при Министре внутренних дел РФ, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГУВД по Тюменской области.
В своем вступительном слове Министр внутренних дел отметил, что в современных условиях правоохранительным органам следует находить новые формы и методы работы, которые бы позволили своевременно и эффективно приходить на помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации.
«На коллегии МВД, проходившей в начале года, - сказал Рашид Нургалиев, - президент России Дмитрий Медведев обратил особое внимание на состояние общественного порядка в стране. За 2 месяца текущего года в России совершено более 90 тысяч преступлений в общественных местах и на улицах, каждое третье из них – грабежи и разбойные нападения. Для того, чтобы обуздать уличную преступность, органам внутренних дел необходимо работать по-новому. И, прежде всего, здесь следует говорить о перспективе внедрения современных технических средств в деятельности милиции».
По словам Министра внутренних дел, в ряде регионов уже взяты на вооружение новейшие технологии. Тюменская область была отмечена им как один из регионов с активно внедряемой системой позиционирования строевых подразделений и дежурных частей. В целях повышения эффективности предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах, ГУВД совместно с Правительством Тюменской области при поддержке Губернатора В. Якушева предпринимаются меры по внедрению современных инновационных технологий.
В настоящее время в УВД по городу Тюмени функционирует Центр управления нарядами милиции, задачами которого является координация и управление комплексными силами ОВД, задействованными для несения службы по охране общественного порядка с использованием автоматизированной системы контроля и управления.
В строевых подразделениях ППСМ, ДПС ГИБДД и вневедомственной охраны 237 машин оборудованы системами GPS-навигации. В центре управления нарядами имеется настенная электронная карта города, на которой отображаются патрульные машины, их месторасположение, маршруты передвижения, а так же места совершенных преступлений в режиме реального времени.
Кроме этого, на территории областного центра системами видеонаблюдения оборудовано 17 площадей и других мест с массовым пребыванием граждан, на которых установлено 220 стационарных и поворотных камер.
Анализ эффективности работы систем видеонаблюдения в охране правопорядка показывает, что количество правонарушений в общественных местах сократилось на 26%, а выявление и пресечение административных правонарушений с помощью видеокамер увеличилось на 20%.
В данное время на территории Тюменской области осуществляется развертывание и внедрение комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный город – Тюмень», которая будет включать в себя комплексную систему видеомониторинга, систему оперативной связи «Гражданин – милиция» и мониторинг подвижных объектов. Всего по городу Тюмени планируется установить 675 видеокамер (426 стационарных, 249 поворотных) и 40 комплексов экстренной связи «Гражданин – милиция», а так же будет произведено дооснащение всего патрульного автотранспорта комплексных сил милиции системами GPS-навигации.
В завершение оперативного совещания начальник ГУВД по Тюменской области генерал-лейтенант милиции Павел Недоростов дал указания руководящему составу ГУВД приступить к совершенствованию управления нарядами милиции, в том числе с использованием навигационно-мониторинговых систем.
Каждый житель Тюменской области может высказать мнение о состоянии охраны общественного порядка, воспользовавшись электронным «ящиком доверия» Интернет-сайта ГУВД ([email protected]или набрав в поисковой системе слова «ГУВД по Тюменской области»).