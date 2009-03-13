В Тюмени появятся 40 комплексов экстренной связи «Гражданин – милиция»

«На коллегии МВД, проходившей в начале года, - сказал Рашид Нургалиев, - президент России Дмитрий Медведев обратил особое внимание на состояние общественного порядка в стране. За 2 месяца текущего года в России совершено более 90 тысяч преступлений в общественных местах и на улицах, каждое третье из них – грабежи и разбойные нападения. Для того, чтобы обуздать уличную преступность, органам внутренних дел необходимо работать по-новому. И, прежде всего, здесь следует говорить о перспективе внедрения современных технических средств в деятельности милиции».