Сколько стоит снять квартиру в центре Тюмени?

Она считает, что стоимость найма однокомнатных квартир без мебели составляет порядка 10 тысяч рублей в месяц. Однако, если квартира предоставляется в новом доме, с мебелью и бытовой техникой, то стоимость может возрастать до 25 тысяч рублей в месяц.