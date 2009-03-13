Как тюменцам подготовиться к переводу часов на летнее время

Специалист отметил, весной люди переживают меньший стресс, чем осенью. Конец октября – это период когда мы как бы уходим на зимнюю спячку. Зимой все наши чувства притупляются, а активность снижается до минимума. Весной же всё по-другому. Яркое солнышко заставляет улыбнуться себе и окружающим. Природа оживает, и мы оживаем вместе с ней. Также не нужно забывать, что как раз весной люди начинают больше влюбляться.