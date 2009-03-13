Как тюменцам подготовиться к переводу часов на летнее время

С 28 на 29 марта более ста государств перейдут на летнее время, стрелки часов переведут на один час вперёд. Основная причина этого – экономия электроэнергии, составляющая до двух процентов годового её потребления. По разным причинам от перевода стрелок отказались Япония, Китай, Южная Корея и другие страны.
Только одно учреждение в России не переводит часы. Это Центр управления полётами. Здесь всегда стрелки цифирблата настроены на зимнее московское время.
Многие до сих пор спорят о необходимости перевода часов. Кто-то говорит, что это может негативно сказываться на здоровье. Однако другие утверждают, что никаких достоверных данных об отрицательном влиянии на человека нет. Разобраться в этой ситуации корреспонденту Nashgorod.ru помог доктор медицинских наук Борис Приленский.
- Я считаю, что ничего страшного в переводе часов нет. Главное без паники. Народная молва и средства массовой информации нагнетают на нас лишние напряжение, которое не даёт успокоиться. Нужно вести активный образ жизни, тогда никакой перевод часов не страшен. Ну, если кто-то действительно тяжело переносит этот период, то в ночь с 28 на 29 марта лягте спать на полчаса-час раньше, тогда ваш организм легче перестроится на летнее время.
Специалист отметил, весной люди переживают меньший стресс, чем осенью. Конец октября – это период когда мы как бы уходим на зимнюю спячку. Зимой все наши чувства притупляются, а активность снижается до минимума. Весной же всё по-другому. Яркое солнышко заставляет улыбнуться себе и окружающим. Природа оживает, и мы оживаем вместе с ней. Также не нужно забывать, что как раз весной люди начинают больше влюбляться.
Мы привыкли думать, что с наступлением весны наш организм истощается, поэтому необходимо зайти в аптеку и купить каких-нибудь витаминов. Однако Борис Юрьевич утверждает, что профилактическую дозу витаминов с микроэлементами нужно принимать ежегодно. Так организм будет меньше подвержен стрессам.
Учёный признался, с наступлением весны к нему начинают чаще обращаться тюменцы. Прирост составляет примерно 30 процентов. Как правило, люди жалуются на непонимание в семье и на взаимоотношения с коллегами.
Отметим, стоимость консультации психолога в Тюмени колеблется от двухсот до полутора тысяч рублей. Цена приёма зависит от квалификации специалиста, а также от того, где психолог работает, в частной организации или в государственном учреждении.