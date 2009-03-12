Россиянам предложат платить за электроэнергию дважды в месяц

По подсчетам НП "Совет рынка", такая мера позволит уменьшить кассовые разрывы, образовавшиеся из-за того, что расчеты на оптовом рынке производятся еженедельно, в то время как потребители оплачивают электроэнергию лишь раз в месяц. Кроме того, уверены специалисты, новая схема расчета снизит неплатежи, из-за которых задолженность на розничном рынке к 1 марта составила 88,45 миллиарда рублей - на 94 процента больше показателя, зафиксированного к 1 января.