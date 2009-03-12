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Россиянам предложат платить за электроэнергию дважды в месяц

12 марта 2009, 13:25
Российские потребители будут платить за предоставляемую им электроэнергию дважды в месяц. О такой возможности рассказал газете "Коммерсант" генеральный директор Центра финансовых расчетов Сергей Лукин, в чьи обязанности входит проведение расчетов на оптовом рынке.

Ожидается, что план с подобными изменениями будет представлен наблюдательному совету НП "Совет рынка" - автору реформы - уже 27 марта. О сроках начала такой схемы расчетов пока не сообщается.

По подсчетам НП "Совет рынка", такая мера позволит уменьшить кассовые разрывы, образовавшиеся из-за того, что расчеты на оптовом рынке производятся еженедельно, в то время как потребители оплачивают электроэнергию лишь раз в месяц. Кроме того, уверены специалисты, новая схема расчета снизит неплатежи, из-за которых задолженность на розничном рынке к 1 марта составила 88,45 миллиарда рублей - на 94 процента больше показателя, зафиксированного к 1 января.

Авторы инициативы также предложили изменить схему расчетов и на оптовом рынке энергии. В этом случае, пишет "Коммерсант", об увеличении частотности платежей речи не идет, а лишь предлагается сдвинуть их на "неделю-две".

#Новости#ЖКХ#Электроэнергия#Ксения#Экономика
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