Депутаты Госдумы Ямала обсудят ЕГЭ

«Для многих из нас очевидно, - рассказал заместитель председателя окружной думы Марат Абдрахманов, - что правила проведения ЕГЭ в том виде, в котором они сегодня существуют, могут навредить многим выпускникам. На депутатском часе мы проконсультируемся со специалистами департамента образования, чтобы ознакомиться со всеми нюансами последних приказов профильного министерства и правительства по этому вопросу. Затем уже и станем делать окончательные выводы о необходимости законодательных изменений».