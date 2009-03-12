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Депутаты Госдумы Ямала обсудят ЕГЭ

12 марта 2009, 16:47
Самым острым вопросом во время депутатского часа, который традиционно проводится перед заседанием Государственной думы Ямало-Ненецкого автономного округа, станет обсуждение правил проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Ямал

После предварительного обсуждения предложения председателя Комитета Госдумы ЯНАО по уставному законодательству и правовым вопросам Валерия Степанченко о разработке законодательной инициативы по изменению правил ЕГЭ, депутаты решили всесторонне обсудить его достоинства и недостатки с привлечением специалистов.

«Для многих из нас очевидно, - рассказал заместитель председателя окружной думы Марат Абдрахманов, - что правила проведения ЕГЭ в том виде, в котором они сегодня существуют, могут навредить многим выпускникам. На депутатском часе мы проконсультируемся со специалистами департамента образования, чтобы ознакомиться со всеми нюансами последних приказов профильного министерства и правительства по этому вопросу. Затем уже и станем делать окончательные выводы о необходимости законодательных изменений».

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