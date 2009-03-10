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Зарплату тюменцы получают с помощью прокуратуры

10 марта 2009, 11:24
Чтобы получить зарплату, тюменцы теперь привлекают органы прокуратуры Тюменской области.
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Тюмень

На сегодняшний день прокуратура провела проверки соблюдения трудового законодательства в деятельности предприятий региона, в ходе которых выявлены нарушения законности.

Для их устранения прокуроры внесли 40 представлений, в суды направили 240 заявлений о взыскании невыплаченной заработной платы, 115 должностных лиц официально предостерегли о недопустимости пренебрежения законом, возбудили более 20 административных дел.

Таким образом, прокурор Ленинского округа г. Тюмени выяснил, что работники ООО «ЭнергоТехСервис» не получили заработную плату за декабрь прошлого года и январь сего года. Сумма задолженности составила более 1 млн. 500 тысяч рублей. Прокурор округа внес руководителю организации представление об устранении нарушений закона. Накануне задолженность по заработной плате на предприятии погашена в полном объеме – сообщили Nashgorod.ru в прокуратуре области.

В результате мер реагирования, принятых прокуратурой и органами власти, сумма погашенной задолженности по заработной плате перед трудящимися региона с начала 2009 года составила более 22 млн. рублей.

Тюменские прокуроры продолжают работу по защите трудовых прав граждан.

#Новости#Прокуратура#Тюмень#Ксения#Экономика
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