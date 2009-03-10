Зарплату тюменцы получают с помощью прокуратуры

Таким образом, прокурор Ленинского округа г. Тюмени выяснил, что работники ООО «ЭнергоТехСервис» не получили заработную плату за декабрь прошлого года и январь сего года. Сумма задолженности составила более 1 млн. 500 тысяч рублей. Прокурор округа внес руководителю организации представление об устранении нарушений закона. Накануне задолженность по заработной плате на предприятии погашена в полном объеме – сообщили Nashgorod.ru в прокуратуре области.