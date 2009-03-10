Зарплату тюменцы получают с помощью прокуратуры

На сегодняшний день прокуратура провела проверки соблюдения трудового законодательства в деятельности предприятий региона, в ходе которых выявлены нарушения законности.
Для их устранения прокуроры внесли 40 представлений, в суды направили 240 заявлений о взыскании невыплаченной заработной платы, 115 должностных лиц официально предостерегли о недопустимости пренебрежения законом, возбудили более 20 административных дел.
Таким образом, прокурор Ленинского округа г. Тюмени выяснил, что работники ООО «ЭнергоТехСервис» не получили заработную плату за декабрь прошлого года и январь сего года. Сумма задолженности составила более 1 млн. 500 тысяч рублей. Прокурор округа внес руководителю организации представление об устранении нарушений закона. Накануне задолженность по заработной плате на предприятии погашена в полном объеме – сообщили Nashgorod.ru в прокуратуре области.
В результате мер реагирования, принятых прокуратурой и органами власти, сумма погашенной задолженности по заработной плате перед трудящимися региона с начала 2009 года составила более 22 млн. рублей.
Тюменские прокуроры продолжают работу по защите трудовых прав граждан.