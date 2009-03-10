Нужна квартира? Тюменцам поможет ипотека!

Последние несколько лет стали для Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов временем бурного роста объемов жилищного строительства. На территории региона успешно реализуется приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», благодаря которому зарегистрировать свое право собственности и справить новоселье смогли тысячи семей.
Уверенно, по сравнению со многими другими российскими субъектами, Тюменская область и автономные округа выглядят и сегодня – рынок недвижимости здесь по-прежнему достаточно активен. Об основных показателях и перспективах развития ипотечного кредитования в Тюмени – наша беседа с руководителем Управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам Александром Одинцовым и начальником отдела государственной регистрации ипотеки Управления Наилей Гизатуллиной.
– Александр Алексеевич, одной из актуальных задач государства на современном этапе является обеспечение граждан доступным жильем. Немалым подспорьем в решение этого вопроса является ипотечное кредитование. Расскажите, пожалуйста, о развитии ипотечного рынка на территории, исходя из отчетных данных по регистрационного округа?
– Основным решением обозначенной задачи – обеспечения граждан доступным и комфортным жильем является развитие системы ипотечного кредитования. В настоящее время ипотека в Тюмени остается в большинстве случаев реальной и единственной возможностью приобретения семьей собственной квартиры или дома. Разумеется, реализация конституционного права на жилище неразрывно связана с государственной регистрацией прав. Поэтому на Росрегистрацию и ее территориальные органы сегодня возлагается особая ответственность в вопросах формирования институтов гражданского общества.
Регистрационная практика Управления показала, что актуальность ипотеки не снижается, а возрастает с каждым годом. Наглядно это показывают следующие цифры. За 2008 год в целом по Управлению было осуществлено 42166 регистрационных записей об ипотеке, из них 14703 – на юге Тюменской области, 21517 – в Ханты-Мансийском автономном округе, 5946 – в Ямало-Ненецком автономном округе. По сравнению с 2007 годом общий рост количества регистрационных записей по ипотеке на территории регистрационного округа составил 32%.
– Такой рост объемов регистрационных действий требует особых условий работы в Тюмени. Наиля Табрисовна, какие меры на сегодняшний день приняты Управлением для создания оптимальных условий регистрации ипотеки?
– Учитывая, что деятельность Управления направлена, прежде всего, на качественное и доступное оказание государственных услуг, в службе установлен гибкий график работы с заявителями. Прием и выдача документов осуществляется ежедневно с 8.45 до 19.00, без перерыва на обед, в субботу с 9.00 до 17.00.
В структуре центрального аппарата Управления имеется сектор по приему документов на государственную регистрацию ипотеки и отдел государственной регистрации ипотеки.
Для создания прозрачных, понятных всем правил и схем оформления документов служба проводит работу по разъяснению действующего порядка государственной регистрации залоговых сделок. В отделе приема документов создан и работает кабинет бесплатных консультаций, где можно получить всю необходимую информацию о документах, принимаемых на государственную регистрацию, размерах государственной пошлины, порядке и сроках регистрации прав и так далее.
Также Управлением подготовлены памятки по вопросам государственной регистрации ипотеки и по ипотечному кредитованию участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
Плюс ко всему в Тюмени регулярно проводятся «горячие линии», посвященные актуальным вопросам, возникающим при государственной регистрации прав и сделок с недвижимым имуществом.
– Вопрос к Александру Алексеевичу: скажите, отразилась ли сложившаяся экономическая ситуация в стране на процессе государственной регистрации прав?
– Нельзя не отметить, что последние месяцы экономическая ситуация в стране обострилась. Это, в первую очередь, повлияло на банковскую систему. Сегодня на стадии банкротства находится ряд региональных банков. Кроме того, на фоне кризиса некоторыми строительными организациями приостановлено долевое строительство. Эти и другие обстоятельства не могли не повлиять на снижение покупной способности граждан в сфере рынка недвижимости и уменьшение темпов строительства жилья.
Но тем не менее, количество совершаемых регистрационных действий на территории нашего регистрационного не уменьшилось. Поэтому можем считать, что на процессы государственной регистрации своего влияния кризис не оказал.
– В начале нынешнего года федеральное законодательство в части ипотеки претерпело ряд существенных изменений. Что нового появилось на этом направлении деятельности службы?
– С 26 января 2009 года в России начал действовать Федеральный закон от 22.12.2008 N264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с данным нормативным актом изменились порядок удостоверения прав залогодержателя закладной, сроки государственной регистрации ипотеки, обращения взыскания на заложенное имущество.
Также были внесены поправки в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и в Налоговый кодекс РФ – главу о государственной пошлине.
Новеллой Федерального закона N264-ФЗ стало то, что государственная регистрация ипотеки жилых помещений сокращена до пяти рабочих дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для государственной регистрации, а прекращение ипотеки теперь проводится в течение трех рабочих дней.
При приобретении публично-правовыми образованиями жилья для улучшения жилищных условий граждан по программам работы с военнослужащими, переселения из ветхого и аварийного жилья (Федеральный закон от 01.12.2008 г. N225-ФЗ), регистрация государственных контрактов осуществляется в срок не более пяти рабочих дней.
В декабре 2008 года Управлением зарегистрировано два государственных контракта по приобретению у застройщиков 61 жилого помещения для улучшения жилищных условий военнослужащих и жилых помещения для переселения из ветхого и аварийного жилья в 2009 году. Приказом по Управлению государственная регистрация ипотеки по иным видам объектов недвижимого имущества, независимо от субъектного состава и при отсутствии оснований для отложения или отказа в регистрации, осуществляется в сокращенный срок – в течение десяти рабочих дней.
В сокращенные сроки проводится регистрация в рамках реализации приоритетных национальных проектов, федеральных, областных и муниципальных социально-экономических программ по обеспечению жильем молодых семей, ветеранов, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан, выезжающих из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей, вынужденных переселенцев. Государственная регистрация прав и сделок по данной категории дел по-прежнему проводится в течение десяти рабочих дней – пояснил законодательные новшества Александр Одинцов.
– Сегодня идет очень много разговоров о материнском капитале и о его целевом использовании при решении квартирного вопроса.
– Благодаря Постановлению Правительства РФ от 13.01.2009 г. N20, средства материнского капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий семьи, в том числе путем направления средств на погашение ипотечного кредита. С позиции регистрирующих органов можем сказать одно: при использовании материнского капитала приобретаемое жилье должно быть оформлено в общую собственность всех членов семьи, – резюмировала Наиля Табрисовна.
Сегодня на территории регистрационного округа созданы все условия для того, чтобы как можно больше граждан смогли приобрести жилье, а затем зарегистрировать свое право собственности на него.
Беседовала Е.Крючкова