Нужна квартира? Тюменцам поможет ипотека!

В декабре 2008 года Управлением зарегистрировано два государственных контракта по приобретению у застройщиков 61 жилого помещения для улучшения жилищных условий военнослужащих и жилых помещения для переселения из ветхого и аварийного жилья в 2009 году. Приказом по Управлению государственная регистрация ипотеки по иным видам объектов недвижимого имущества, независимо от субъектного состава и при отсутствии оснований для отложения или отказа в регистрации, осуществляется в сокращенный срок – в течение десяти рабочих дней.