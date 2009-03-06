Человек собаке…кто?

Типичная ситуация: в подвале пятиэтажки «уютно» расположилось на ПМЖ семейство кошачьих – мама с пятью котятами. Прохожу мимо – сердце сжимается. А ведь они даже и не знают, что такое теплый дом и ласковые руки хозяина… Но мир не без добрых людей – благо, есть у нас такая организация как «Потеряшки», которая в одиночку борется с людской несправедливостью по отношению к братьям нашим меньшим. Больное место всех ратующих за бездомных животных – приют для них. Тот, что существует на средства Администрации города и находится где-то в ММС, совершенно не справляется со своей задачей: там всего 50 вольеров (было 30, недавно построили еще 20), в каждый сажают по 2-3 собаки, вольеры совершенно не утеплены и собаки зимой мерзли на улице, для кошачьих и других семейств мест не предусмотрено… Поэтому необходимо узнать отношение населения к этой проблеме, для чего "Потеряшки провели социологический опрос".