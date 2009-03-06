Человек собаке…кто?

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - так писал в своей книге Антуан де Сент-Экзюпери. К сожалению, сейчас этим словам следуют немногие. Огромное количество бездомных животных – проблема не только Тюмени, но страны в целом.
Типичная ситуация: в подвале пятиэтажки «уютно» расположилось на ПМЖ семейство кошачьих – мама с пятью котятами. Прохожу мимо – сердце сжимается. А ведь они даже и не знают, что такое теплый дом и ласковые руки хозяина… Но мир не без добрых людей – благо, есть у нас такая организация как «Потеряшки», которая в одиночку борется с людской несправедливостью по отношению к братьям нашим меньшим. Больное место всех ратующих за бездомных животных – приют для них. Тот, что существует на средства Администрации города и находится где-то в ММС, совершенно не справляется со своей задачей: там всего 50 вольеров (было 30, недавно построили еще 20), в каждый сажают по 2-3 собаки, вольеры совершенно не утеплены и собаки зимой мерзли на улице, для кошачьих и других семейств мест не предусмотрено… Поэтому необходимо узнать отношение населения к этой проблеме, для чего "Потеряшки провели социологический опрос".
15 февраля, захожу в торговый центр «Премьер». Недалеко от входа стоит улыбчивая девушка с ручкой и планшетом, рядом с ней - двое молодых людей. Девушка предлагает заполнить анкету, точнее, принять участие в соцопросе на тему «нужен ли городу приют для домашних животных». Ответ, разумеется, очевиден – нужен. Однако опрос этим не ограничивается. Молодые люди, повернувшись друг к другу, задумываются над вопросом сколько денег в месяц могли бы жертвовать для приюта. «Ну, наверное, сто рублей… Двести!». И радостно кивают. А если так посудить, если хотя бы 3 % населения нашего города будет раз в месяц отдавать небольшую сумму денег для помощи животным – это станет существенным вкладом в решение этой проблемы. Но об этом чуть позже.
Поговорив с девушкой и заполнив анкету, я отправилась непосредственно к организатору, человеку, создавшему «Потеряшек» - Евгении Здорновой. Возле другого входа в торговый центр она предлагала не только заполнить анкету. Но и подписать петицию против отстрела бездомных животных. Поговорив с Евгенией, я выяснила, что цель соцопроса не только узнать мнение населения города и процент готовых помочь, но и собрать достаточное количество заполненных анкет (около 1000-2000), чтобы в последствии просить о выделении земли для приюта. Вполне возможно было бы построить его за городом, но не очень далеко, чтобы люди, желающие отвезти или забрать животное смогли добраться туда и на автобусе. Но для постройки приюта нужна не только земля, есть еще масса аспектов, требующих решения и помощи…
И один из них уже преодолен. Чуть больше недели назад, «Потеряшки» стали официально зарегистрированным лицом, то есть некоммерческой автономной организацией. Теперь кроме статуса «народной» организация имеет еще и юридический статус, а следовательно, может открыть свой собственный банковский счет, на который можно будет перечислять деньги. Разумеется, речь идет уже о более крупных суммах, то есть о спонсорстве. Вопрос только в том, кто будет готов спонсировать благотворительную организацию? Может быть, ветклиники и магазины для животных. Если, конечно, они потянут это финансово. С другой стороны, привлечь спонсоров из числа крупных финансово обеспеченных фирм – тоже не проблема, если, разумеется, размещать их рекламу. К сожалению, у нас в Тюмени трудно найти меценатов, готовых безвозмездно жертвовать крупные суммы для братьев наших меньших… Но это уже скорее всего вопрос духовный и моральный.
Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Более полутора лет существования («Потеряшки» появились 5 мая 2008 года) и сотни спасенных маленьких жизней. Не будь «Потеряшек», убежавшие или брошенные питомцы замерзли бы, попали под машину и так далее. За время своего существования «Потеряшки» доказали, что нужны нашему городу. Столько случаев уже было, когда кошка или собачка сбегает от хозяина по глупости своей, ее (его) находит кто-то, кто просто не может пройти мимо одинокого животного, звонит на горячую линию «Потеряшек», берет кошку/собачку к себе на передержку или просит об этом если нет возможности подержать у себя. Через какое-то время звонит хозяин пропавшего животного, а оно уже занесен в базу и значит проблем в поиске нет.
Но это из самых легких случаев. Бывает, что находят совсем уж бездомных, выброшенных и никому не нужных, голодных, больных и даже травмированных маленьких друзей. Тогда их забирают, кормят, лечат и ищут им хозяев, которые будут любить их в отличие от тех, кто бросил их. А бывают и совсем тяжелые случаи, когда зверятам уже ничем не помочь, и можно лишь чуть укоротить их страдания (усыпить). Здесь они бессильны против человеческой жестокости и несправедливости.
Что очень радует, так это то, что «Потеряшки» прижились в нашем городе, имеют успехи и активно развиваются. И вы всегда можете принять участие в судьбе бездомных животных. Поучаствовать в акциях «Потеряшек» может каждый – начиная от подписи петиции и кончая денежными пожертвованиями в фонд. Все это проводится, будет проводиться и хочется верить, что приведет к результатам. Главное не быть равнодушными и не проходить мимо тех, кто не сможет выжить без нашей помощи.
Напоминаю на всякий случай: телефон горячей линии «Потеряшки» - 94-55-66. ICQ 417-406-711. E-mail: [email protected] «Потеряшки» всегда ждут вашего звонка.
Людмила Усольцева