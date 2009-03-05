Планировка квартиры – залог комфортной жизни тюменца

Когда я первый раз посетила магазин а-ля «мебель на заказ», меня поразил вопрос: «расскажите параметры вашей квартиры, для которой вы планируете заказать шкаф?» Оказывается, чтобы ни было мучительно больно, что любимый шкаф цвета «венге» не вписывается в угол, важно учесть не только размеры мебели, но и площадь квартиры, высоту потолков… Вот бы так в жизни, не просто жить в стандартной квартире, а иметь возможность обустроить жилье, так, как хочется, не взирая на пресловутые стены. Итак, тема встречи – комфорт и планировка квартиры, наш эксперт – директор АН «ИСКРА» Ольга Базаева.
– Ольга Александровна, на Ваш взгляд, на каких принципах основывается комфортная для жизни планировка квартиры?
– Планировка квартиры должна быть удобна, согласуема, функциональна и индивидуальна в своем исполнении. Согласитесь, весьма приятно осознавать, что планировка Вашей квартиры индивидуальна, единственна в своем роде. Необычное зонирование квартиры будет радовать Вас и удивлять Ваших друзей. Ведь, когда мы заходим в какую-то квартиру типового дома, мы ожидаем увидеть прямолинейные стены, стандартную планировку и обычный ремонт. А насколько приятно быть удивленным нестандартным подходом хозяев к планировке квартиры? Индивидуальная планировка квартиры – это главный шаг к эксклюзивности интерьера!
В то же время планировка квартиры должна полностью удовлетворять потребности хозяев в количестве и функциональности помещений. Жилые комнаты должны быть максимально большими, оставляя это пространство свободным для повседневной жизни. Нежилую площадь квартиры необходимо использовать максимально эффективно. Платяные шкафы желательно перенести в гардеробные зоны. Можно даже увеличить санузлы за счет неиспользуемой коридорной зоны. Планировка квартиры всегда выполняется исходя из пожеланий всех членов семьи.
При этом, претворяемая в жизнь перепланировка не должна иметь побочных эффектов для дальнейшего существования самого здания, то есть не должна нарушать несущие конструкции. Только в этом случае она является законной. Любая измененная планировка подлежит обязательному узаконению и последующему внесению всех изменений в технический паспорт квартиры.
Удобная жизнь в Вашей квартире – это во многом залог хороших отношений и доброго настроения в течение всего дня. Приятно осознавать, что все вокруг так красиво и удобно. Подводя итог вышесказанному, о хорошей планировке квартиры, я бы сказала так: утром такую квартиру не хочется покидать, а вечером всегда хочется туда вернуться и насладиться тишиной, порядком и красотой интерьера.
– Действительно, планирование квартиры это как планирование семьи. Важно, чтобы оправдались ожидания.
– А порой, и сама квартира планируется именно под, простите за каламбур, планируемую в будущем семью. Кто в перспективе мечтает о большой семье с тремя малышами, учтет возможность формирования большой детской комнаты, а еще лучше нескольких комнат для детей. Кто ставит в приоритете карьеру – не сможет обойтись без собственного домашнего кабинета.
Вы никогда не задавались вопросом, почему покупка квартиры не ограничивается двумя просмотрами?! Так вот, если даже совпадают с пожеланиями клиента и цена, и площадь, и этаж, и район… Не совпасть с ожиданиями может планировка. Кому-то нужно в кухне-столовой два окна, кому-то площадь спальни больше, чем гостиная, а для кого-то, напротив, необходима гардеробная комната на 15 кв. метров. Мы все разные люди, и у каждого свое уникальное представление о квартире своей мечты.
– Тогда что можно делать с нашими желаниями? Жить хочется всем, и при этом жить с максимальным комфортом…
– Брать квартиру с черновой отделкой в готовом доме, и формировать жилплощадь под себя, с учетом собственных интересов. На сегодняшний день в городе достаточно интересных предложений, но, повторюсь, каждое такое предложение индивидуально.
Вообще, в первую очередь важно понимать, какой потенциал скрывает та или иная квартира относительно возможности «движения стен». Вот, например, планировка квартиры, выставленной на продажу в центре города. Несущие конструкции только закрепляют периметр квартиры, в остальном же – идет система перегородок, это особенность монолитного домостроения.
Такое местоположение квартиры в доме позволяет формировать комнаты по нашему усмотрению: увеличивать, уменьшать. Соединять кухню с одной из комнат и формировать популярный вариант «кухня-столовая», где границей территорий выступает напольное покрытие. Кстати, в этом сезоне вновь актуально комбинирование камня и натурального дерева.
– А как быть с двумя гардеробными комнатами, которые есть изначально в планировке? Для меня одной, например, две комнаты под одежду – многовато будет? (смеюсь)
– Ну, если так рассуждаешь, значит, и тебе квартира тоже нравится! Уже примеряешь на себя! Две гардеробные комнаты тебе не нужны, а вот отдельный кабинет с компьютером, где можно работать, не отвлекаясь на домашнюю обстановку, действительно необходим. Поэтому из большей по площади гардеробной комнаты, которая прилегает к отдаленной спальне, можно создать вполне гармоничный мини-кабинет.
– Мне нравится эта идея. Я серьезно! Когда пытаешься поработать дома, автоматически срабатывают два отвлекающих фактора: холодильник и телевизор. Обязательно хочется стоять у плиты и готовить что-нибудь вкусненькое, а потом отдыхать и смотреть хороший фильм…
– Соглашусь, ты не одна такая. Большинство людей, связанных с чрезмерными умственными нагрузками предпочли бы в своей квартире иметь территорию, где можно сосредоточиться и поработать, не отвлекаясь на домашние дела. А кому-то необходима кладовка, в которой будут стоять детские коляски: зимний и летний вариант… Кому-то нужна библиотека… У каждого свои потребности, свое представление о самой лучшей квартире. Поэтому, приобретая недвижимость, стоит в первую очередь думать не о том, дорого или дешево вы купили квартиру, хотя и это немаловажно, а о том, насколько вам приятно и удобно будет потом в этой квартире жить.
– А можно «шкурный» вопрос относительно квартиры, планировку которой мы рассматривали?
– Квартира продается!
Пространство квартиры со свободной планировкой можно сделать рациональным и практичным. Можно, напротив, придумать нечто оригинальное, подчеркнуто «художественное». Главное, чтобы воплощению архитектурных прихотей не помешали конструктивные особенности дома, в котором вы собираетесь поселиться. Поэтому, прежде чем покупать квартиру со свободной планировкой, внимательно оцените предлагаемый вариант, посоветуйтесь с профессионалами. Только при оптимальном соотношении цены и качества приобретаемой недвижимости вы получите реальную, а не мнимую возможность обустроить жилье по-своему и убережете себя от лишних хлопот.
Беседовала Е.Крючкова