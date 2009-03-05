Планировка квартиры – залог комфортной жизни тюменца

– Соглашусь, ты не одна такая. Большинство людей, связанных с чрезмерными умственными нагрузками предпочли бы в своей квартире иметь территорию, где можно сосредоточиться и поработать, не отвлекаясь на домашние дела. А кому-то необходима кладовка, в которой будут стоять детские коляски: зимний и летний вариант… Кому-то нужна библиотека… У каждого свои потребности, свое представление о самой лучшей квартире. Поэтому, приобретая недвижимость, стоит в первую очередь думать не о том, дорого или дешево вы купили квартиру, хотя и это немаловажно, а о том, насколько вам приятно и удобно будет потом в этой квартире жить.