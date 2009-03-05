«Ангажемент» поведает тюменцам о жизни в собачьей стае

Персонажи очень яркие, с позволенья сказать, «человекоподобные». У них все как у людей, и наделены они человеческими качествами. Гордый полон благородства и доброты, Бывшая Такса показана опустившимся интеллигентом, Черный, напевающий: «А я Черный, я весь черный, я черный снаружи и внутри!», — абсолютный лидер, авторитет, которого все должны слушать и беспрекословно подчиняться. Они – вольные псы, живущие по своим законам. Рассказ ведется от лица пса-аутсайдера, который живет вне стаи и не желает слушаться агрессора и хулигана Черного. Гордый – оптимистически настроенный пес, вокруг которого и разворачиваются драматические события, свято верит в то, что в скором времени обретет свой дом и «своего Человека», пожалуй, Гордый единственный, кто не потерял веру в человека. Да, и у собак есть мечты, а порой они сбываются.