«Ангажемент» поведает тюменцам о жизни в собачьей стае

Зрителям будет представлена переработанная версия известной трогательной повести Константина Сергиенко, написанной в далеком 1979 году, «До свидания, Овраг», рассказывающей о судьбе бездомных собак, живущих в овраге у новостроек.
Персонажи очень яркие, с позволенья сказать, «человекоподобные». У них все как у людей, и наделены они человеческими качествами. Гордый полон благородства и доброты, Бывшая Такса показана опустившимся интеллигентом, Черный, напевающий: «А я Черный, я весь черный, я черный снаружи и внутри!», — абсолютный лидер, авторитет, которого все должны слушать и беспрекословно подчиняться. Они – вольные псы, живущие по своим законам. Рассказ ведется от лица пса-аутсайдера, который живет вне стаи и не желает слушаться агрессора и хулигана Черного. Гордый – оптимистически настроенный пес, вокруг которого и разворачиваются драматические события, свято верит в то, что в скором времени обретет свой дом и «своего Человека», пожалуй, Гордый единственный, кто не потерял веру в человека. Да, и у собак есть мечты, а порой они сбываются.
Спектакль затрагивает вечные и такие близкие, чисто русские темы. Невольно вспоминаешь пьесу Горького «На дне». Все та же знакомая история. Спектакль про собак, но, если посмотреть глубже, то можно понять, что он про людей. Это история о чувстве ответственности за тех, кого мы приручили, о том, что нельзя жить без цели и ни к чему не стремиться. История про поиск счастья, смысла жизни. Эта история о пути, о проблеме выбора. Не только псы сбиваются в стаи.
Спектакль ставит режиссер Михаил Поляков.
Начало в 19:00