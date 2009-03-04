"Akado" и дикий народ тюменский

Примечательно, что каждый из музыкантов имеет свое цветовое решение – например, зеленый басист, фиолетовый гитарист и красный вокалист. Однако антураж – не единственное достоинство группы. Играют ребята весело, слаженно, громко и с большой отдачей. Единственное замечание – я так и не понял, о чем они поют, потому как слова разобрать было весьма затруднительно. Но одну строчку я все же услышал вполне четко – вокалист заявил о своем намерении отправиться в ад, и прыгнул со сцены. Как позже объяснял Никита, эта фишка работала во время всех концертов. Но все когда-то случается в первый раз, видимо, тюменская публика просто не была готова к такому повороту событий. Вокалиста поймали с некоторым опозданием, а потом решили разобрать на сувениры. Пока Никиту таскали по залу, ему успели выдернуть две серьги, солидно проредить густую шевелюру и вволю подергать за конечности. Кончилось все это тем, кто басист (MioMi) и гитарист (Kelly) отважно отправились в зал спасать товарища. Выбрались музыканты из рук фанатов едва живые, разумеется, ни о каком продолжении концерта речи быть и не могло. Стоить также отметить, что сам Никита выбрал не лучшее время для дайвинга – он не так давно сломал ключицу и выступал, фактически сбежав с больничной койки.