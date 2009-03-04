"Akado" и дикий народ тюменский

Если вы и затрудняетесь с определением пола своего кумира, то это вовсе не значит, что пришло время открыть толстый томик авторства Зигмунда Фрейда в поиске ответа на этот непростой вопрос. Когда видишь перед собой группу «Akado», относящуюся к не столь распространенному в России течению visual rock, вопрос полов незаметно отходит на второй план – главное, что на сцене эти ребята смотрятся хорошо. По крайней мере, на сцене тюменского клуба “London”, где 27 февраля проходил концерт группы, «Akado» выглядели сногсшибательно – в самом прямом смысле этого слова.
Мало того, что музыканты умудряются сочетать такие направления, как industrial, alternative, punk, black/death/nu metal, gothic, они уделяют внимание и внешнему виду. Основной принцип вокалиста группы, Никиты Шатенева: «чтобы группу было интересно не только слушать, но и видеть!». Однако чтобы увидеть «Akado», пришлось подождать – концерт задержали часа на два, из-за проблем с отстройкой аппарата. И вот, когда зрители уже устали курсировать от барной стойки до сцены и обратно, «Akado» явили себя во всей красе.
Примечательно, что каждый из музыкантов имеет свое цветовое решение – например, зеленый басист, фиолетовый гитарист и красный вокалист. Однако антураж – не единственное достоинство группы. Играют ребята весело, слаженно, громко и с большой отдачей. Единственное замечание – я так и не понял, о чем они поют, потому как слова разобрать было весьма затруднительно. Но одну строчку я все же услышал вполне четко – вокалист заявил о своем намерении отправиться в ад, и прыгнул со сцены. Как позже объяснял Никита, эта фишка работала во время всех концертов. Но все когда-то случается в первый раз, видимо, тюменская публика просто не была готова к такому повороту событий. Вокалиста поймали с некоторым опозданием, а потом решили разобрать на сувениры. Пока Никиту таскали по залу, ему успели выдернуть две серьги, солидно проредить густую шевелюру и вволю подергать за конечности. Кончилось все это тем, кто басист (MioMi) и гитарист (Kelly) отважно отправились в зал спасать товарища. Выбрались музыканты из рук фанатов едва живые, разумеется, ни о каком продолжении концерта речи быть и не могло. Стоить также отметить, что сам Никита выбрал не лучшее время для дайвинга – он не так давно сломал ключицу и выступал, фактически сбежав с больничной койки.
И, тем не менее, потрепанные музыканты согласились дать интервью. Герои, более всего пострадавшие от слишком горячей любви поклонников, потирают ушибленные места и нервно курят через каждые пять минут.
Akado переводиться как «кровавый путь» - чем обусловлено такое недоброе названье?
Никита: Нет, на самом деле наш коллектив раньше назывался «Блокада». Вот, в далеком 2002 году, когда я понял, что название мне не нравиться, я начал менять буковки и пытаться переставить их местами так, чтоб мне понравилось. Так и получилось название Akado, а уже потом мне объяснили, что оно переводиться с японского как «кровавый путь». Хотя, наша работа – это тяжелый, постоянный труд, приходиться вкалывать по 24 часа в сутки – вот это действительно «кровавый путь».
Как рождается сценический образ? Все ли музыканты разделяют ваше видение того, как группа должна смотреться на сцене?
Келли: Не смотря на то, что все идеи генерирует Никита, без нашего согласия ничего не решается.
Никита: Я долго разговариваю с человеком, спрашиваю о его предпочтениях. Нет такого, чтобы я сказал – вот Келли, ты будешь фиолетовым, потому что я так хочу! Я спрашиваю у Келли, и он мне говорит «у меня горит внутри фиолетовый огонь».
Какие группы повлияли на ваше творчество?
Никита: Здесь неправильно будет говорить о каких-то конкретных именах, или группах. На наше творчество повлияли очень многие стили, от классики до porno-grind-cor. Где-то мы услышим один трек, где-то – другой, очень редко, если запомниться целый альбом. Все это странным образом перемешивается, ненужное отбрасывается и остается что-то наше. Между тем, если бы мы не услышали семь нот, то не было бы никакой музыки. Если бы Black Sabbath не записали “Das”, свой лучший альбом, то друге команды бы ничего не сделали. Мы все слушаем друг друга, все понемногу чему-то учимся.
Вы не так давно на большой сцене. Успех голову не кружит?
Никита: Большая сцена? А что, разве сегодня было столько народу, что очередь заканчивалась на улице? Это андеграунд, дружище. У нас по-разному бывает – может быть так, что мы приезжаем и нас ждут в зале 700 человек, а бывает так, что приезжаем и там 50 человек. Или вообще, скажем, концерт отменили, а возле клуба нас ждут одни скинхеды. Большая сцена – это когда в тебя вкладывают колоссальное количество денег, которых у нас пока нет.
Поведение во время концерта – это чистого рода импровизация, или вы продумываете свои фишки для выступления?
MioMi: Исключительно импровизация. Это внутренняя дурь, которая рвется наружу. Здесь нет никакой логики. Тоже самое у нас и в написании музыки – появилась в голове какая-нибудь мысль, и пока тебя прет, ты делаешь из этого песню.
Ваш стиль достаточно сильно отличается от традиционных представлений о рок-музыке. Везде ли одинаково хорошо вас принимают?
Никита: Совершенно по-разному принимают. Где-то нас обожают, где-то ненавидят. Самое ужасное, на мой взгляд – это равнодушье. Случалось и так, что в нас летели банки, зал разделялся на две части, и те, кто были за нас, дрались с теми, кто был против. А на самом деле, все это такая ерунда.
Случались ли во время гастролей какие-нибудь забавные ситуации?
Никита: Да они постоянно случаются! Вот представь себе такую ситуацию – едем мы плацкартом, двое с половиной суток, все в гриме, крашеные, разодетые и волосатые. И едут с нами двадцать дембелей. Причем каждый из них считает своим долгом подойти и сказать «А чё?». А мы им отвечаем «А ничё».
Чем вы занимаетесь, помимо концертной деятельности и записи нового материала? Существует ли постоянная работа?
Никита: Нам некогда сидеть в офисах, насиделись уже. Понятное дело, что все рокеры халявщики и лентяи, но бывает так, что в холодильнике нечего покушать. Тогда каждый выкручивается, как может – даем частные уроки гитары, я занимаюсь веб-дизайном… да мало ли, что можно придумать. Но основная наша деятельность – это музыка.
Чем порадуете поклонников вашего творчества в ближайшем будущем?
Никита, Келли и MioMi (разом): Пишем альбом!
MioMi: А делаем мы это долго и обстоятельно, чтобы потом вот как Чебурашка сказать «Мы строили-строили, и наконец-то построили!». Спешка может все испортить.
Никита: Кроме того, с выходом альбома начнет работу наш сайт, к альбому будут сниматься клипы. Стоит сказать также, что я познакомился с замечательной художницей из Киева, и мы планируем совместный проект. Это будет многосерийная манга, но не про самих музыкантов, а про их двойников из параллельной вселенной. Словом, у нас очень много всего интересного припасено в шляпе.
Спасибо большое, будем снова рады вас здесь видеть.
Булатов Михаил