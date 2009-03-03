Евгения Топоркова: В танце должен быть «Акцент»

Идея создания хореографической студии на филфаке витала давно. Особое место в истории хореографии факультета занимает Катя Колябина, она долго ставила хорошие номера филфаку. После ее выпуска, на ее место пришла Севинч Акперова. Мой дебютовский номер ставила она. С этого все и началось. Мне стало интересно, а смогу ли я так, создавать свои номера? Я понимала, что мне легко объяснять ребятам движения, я чувствовала, что я смогу преподавать. И в один прекрасный момент ко мне подошла Севинч и передала все обязанности и функции руководителя тогда еще хореографической студии филфака. Номер «Вспомни молодость» на студвесну и был моим первым творением, это была стилизация русско-народного танца. А уже на следующий год, готовясь к дебюту первокурсника, я стала задумываться, а почему бы не создать студию и заниматься не только при подготовке к конкурсам, а постоянно. Мы с ребятами, которые сейчас составляют костяк «Акцента» путем мозгового штурма придумали название, были и смешные предложения типа «Дети Розенталя», но мы остановились на «Акценте». Потом даже шутили, что в танце должен быть акцент (улыбается). Ну а потом пошло поехало: студвесны, дебюты.