Евгения Топоркова: В танце должен быть «Акцент»

Досье
Имя: Евгения Топоркова
Возраст: 23 года
Образование: Выпускница филологического факультета ТюмГу отделения журналистики, сейчас студентка Институт искусств и народного художественного творчестваТГИИиК '13 кафедры спортивного и эстрадного танцев.
Деятельность: руководитель хореографической студии «Акцент», танцор театра пластики «Европа».
Женя как ты пришла в танцы? С чего все началось?
В детстве я не думала, что буду танцевать. Как это обычно и бывает родители (в лице моей мамы) решили, что ребенку дабы не тратить свое время где-то в подъездах необходимо чем - то заниматься. И решила меня отдать на все, что только возможно - это были не только танцы, но и английский язык и музыка. Благодаря моей маме я пришла в школу бального танца «Адес» Любови Анохиной (мать именитых танцоров не только России, но и зарубежья). Как и у большинства танцоров, мой путь начался именно с бальных танцев.
Какую часть твоей жизни занимают танцы?
Я думаю, 20 из 24 часов возможных в сутках занимает хореография. И не обязательно расценивать хореографию как выполнение движений, движение занимает часа 4 в день. Все остальное время занимают думы о России матушке (смеются). Думы об «Акценте» конечно же. Сейчас идет подготовка к студвесне и все мое свободное время занимают мысли о костюмах, о постановке, музыки. Поэтому единственное время, когда я, наверное, не думаю о танцах - это сон, и то бывает. Бывает, во сне приснится рисунок танца или поддержка, но так чтоб весь номер, такого нет. Видимо я еще не такой гений (улыбается).
Уже 3 года ты руководитель хореографической студии «Акцент», вы многого добились. Одно из главных ваших достижений это получение диплома II степени на всероссийском конкурсе молодых балетмейстеров «Тюменский звездопад». Сейчас вас знают и узнают. А как все началось?
Идея создания хореографической студии на филфаке витала давно. Особое место в истории хореографии факультета занимает Катя Колябина, она долго ставила хорошие номера филфаку. После ее выпуска, на ее место пришла Севинч Акперова. Мой дебютовский номер ставила она. С этого все и началось. Мне стало интересно, а смогу ли я так, создавать свои номера? Я понимала, что мне легко объяснять ребятам движения, я чувствовала, что я смогу преподавать. И в один прекрасный момент ко мне подошла Севинч и передала все обязанности и функции руководителя тогда еще хореографической студии филфака. Номер «Вспомни молодость» на студвесну и был моим первым творением, это была стилизация русско-народного танца. А уже на следующий год, готовясь к дебюту первокурсника, я стала задумываться, а почему бы не создать студию и заниматься не только при подготовке к конкурсам, а постоянно. Мы с ребятами, которые сейчас составляют костяк «Акцента» путем мозгового штурма придумали название, были и смешные предложения типа «Дети Розенталя», но мы остановились на «Акценте». Потом даже шутили, что в танце должен быть акцент (улыбается). Ну а потом пошло поехало: студвесны, дебюты.
Что мешает плохому танцору - все знают, а что мешает хорошему? Что мешает тебе?
О, то есть я автоматически в рамках хорошего? (улыбается) Я думаю, хорошему танцору мешает мания величия, это может сильно ударить по творческому росту. Бывает танцор хороший и у него есть еще куда расти, но осознание того что «я звезда и купайтесь в лучах моей славы», не позволяет расти дальше. Совершенству нет предела, и как только человек понимает, что я совершенен то все, роста нет, а тот человек, который ставит себе планку выше, будет расти и расти. Мне мешает отсутствие моего клона, отсутствие еще как минимум 5 часов к 24 имеющимся и моя основная работа.
Существует множество танцевальных стилей HIP-HOP,R&B, KRUMPING, HOUSE, NEW STYLE можно перечислять до бесконечности. Сейчас модно смешивать стили, сочетать не сочетаемое. А у тебя есть свой стиль?
Стиль? Я вообще всегда ощущала проблему отсутствия своего стиля, хотя люди которые знакомы с моим творчеством, всегда говорят, что сразу видно, что это номер акцента. Я не считаю, что есть акцентовский стиль это как сказать, что есть нация русских. Я считаю, что это всего по чуть-чуть: чуть- чуть украинцев чуть-чуть татар, еще каких - нибудь переселенцев и так далее. Так и здесь, отпечаток на мой стиль накладывают студии, в которых я занималась и занимаюсь. Могу сказать точно, большое влияние на акцентовский стиль произвел театр пластики Европа и в частности хореография Дмитрия Ефимова. Это мой учитель и многие методики преподавания или постановки номера я беру у него и не стыжусь этого. То есть опыт, он очень важен в любой профессии.
Как ты считаешь, бывают ли люди, которых невозможно научить танцевать?
Нет, я считаю, что нет плохих танцоров, есть плохие педагоги. Хотя конечно если сравнивать балет, Мариинский театр, Большой театр, понятно, что здесь и талант важен и пластика врожденная. Если рассматривать хореографию на уровне студенчества что- то такое не очень притязательное-то я думаю, таких людей нет. Любого человека можно научить двигаться, главное, что бы он этого хотел, это самое главное. Когда встает вопрос на кастингах первокурсников взять ли человека, который хорошо двигается, но относится к этому как к очередному занятию помимо еще ста других или видишь человека, который может и не умеет танцевать, но видно желание научиться, естественно примешь решение в пользу второго. Главное желание, если человек хочет он многого добьется, он придет к своей цели, это истина.
Какую цель ты ставишь перед собой?
ВЫСПАТЬСЯ! Шучу (смеется). На данный момент моя цель - поставить качественный номер на студвесну. Так чтобы я была довольна, и танцоры были довольны, а главное, чтобы зрителю понравилось и жюри. Вот такая маленькая цель. Сказать о глобальной какой-то цели не могу, ее нет. Я ставлю перед собой какую - нибудь цель – добиваюсь, и снова ставлю.
Ты говоришь о нехватке времени, но неужели в твоей жизни только танцы? Есть ли у тебя другие увлечения?
Хоккей. Я очень люблю хоккей с шайбой это мое второе по силе увлечение кроме танцев. Да, многие удивляются и делают такое лицо (строит удивление на лице и смеется). Я не знаю, почему хоккей, ни футбол, а именно хоккей. Это очень динамичная игра, смотришь, и сердце замирает. Я думаю, меня поймет каждый, кто видел последний чемпионат мира, финал, когда наши стали чемпионами. За что люблю хоккей - это непредсказуемая игра, можно проигрывать 2 периода из 3 имеющихся со счетам 3:0 и за последний период отыграться и еще выиграть и принести массу удовольствия своим болельщикам. Это, наверное, только наши так могут (смеются).
Ты упоминала Дмитрия Ефимова как своего учителя, а есть ли в танцевальном мире для тебя авторитеты?
Лучше сказать не авторитеты, а люди, к которым я бы обратилась за советом. Да, это, безусловно, Дмитрий Германович. Я невольно перенимаю его техники, мне нравиться то, что он делает. И еще я бы назвала…Мне вообще повезло, мне встречаются прекрасные люди, преподаватели к каждому из которых я могу обратиться. Из плеяды моих педагогов я выделила бы Наталью Евгеньевну Шурганову. Это мой педагог по актерскому мастерству и режиссуре в танце, у нее самой очень интересные постановки и на данный момент она мне активно помогает. Сейчас в первую очередь я иду к ней за советом, хотя она работает в совершенно другой стилистике. Она работает с современным танцем, а я бы отнесла работу акцента больше к эстраде, сложной эстраде, не HIP-HOP, но с элементами.
Чем ты сейчас будешь заниматься?
У меня репетиция через полчаса (смеется).
Кристина Кузнецова