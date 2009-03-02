«T. S. PRO»: знаменитыми мы еще не проснулись

Tee'MC: Нет, сейчас тоже лейбл! Лейбл - это некая организация реперов, которые не пишут треки группой, они пишут по одиночке, но могут и вдвоем записать. Так вот... К своему первому выступлению мы были подготовлены плохо, халатно отнеслись к этому. Параллельно с нами выступала еще одна молодая группа, они готовились к выступлению, готовились долго и потому прошли во второй тур. Конечно, тогда во время первого выступления было и волнение и дрожь в коленях. Сейчас никакой дрожи нет, когда ты выступаешь на стольких сценах, переезжаешь столько городов, уже перестаёшь повторять текста перед выступлением, потому что это становится неважным. Я могу забыть текст, начать фристайлить, и никто ничего не заметит.