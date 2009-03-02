«T. S. PRO»: знаменитыми мы еще не проснулись

Группа «Tumen Style» образовалась три года назад, за это время ребята успели сделать многое, записать несколько альбомов, объездить полстраны и исполнить там свои треки, а так же стать кумирами многих тюменских подростков. Несмотря на это парни звездной болезнью не страдают, напротив говорят о том, что не считают себя звездами. Кстати, вопреки ожиданиям моего стереотипного мышления, одеты они были не в рваные джинсы на пять размеров больше, футболки до колена, и неизменные реперские кепки... Нет, так что со стереотипами придется бороться.
Итак, о группе мне согласились рассказать Александр (G.A.T), ученик гимназии №21 г. Тюмени, и Антон (Tee'MC), студент института транспорта ТюмГНГУ.
-С чего начала существование группа?
Tee'MC:Началось все с фестиваля школ «Фесташка». Нам предложили выступить на нем, мы согласились. После фестиваля, где-то в феврале начали работу над альбомом. Закончили летом. Так появился наш первый альбом. После его выхода мы решили развиваться дальше. Тогда группа состояла из двух человек. Вдвоем было не пробиться, начали набирать к себе народ. Нас стало семь, после этого еще не раз к нам приходили и уходили, но марка остается маркой.
-Почему вы выбрали именно реп?
Tee'MC:Мы не выбирали рэп. Мы работаем в хип-хопе. Рэп это одно из направлений хип-хопа. Кто-то может сказать, что рэп это речетатив, кто-то, что это стихи.
-Вы помните свое первое выступление?
Парни переглядываются и в голос смеются.
Tee'MC: Оно было неудачным. Мы тогда не всей группой выступали. Были заявлены как «Tumen Style», дело в том, что «T. S. PRO», это не группа это лейбл...
G.A.T: Был лейбл, сейчас группа!
Tee'MC: Нет, сейчас тоже лейбл! Лейбл - это некая организация реперов, которые не пишут треки группой, они пишут по одиночке, но могут и вдвоем записать. Так вот... К своему первому выступлению мы были подготовлены плохо, халатно отнеслись к этому. Параллельно с нами выступала еще одна молодая группа, они готовились к выступлению, готовились долго и потому прошли во второй тур. Конечно, тогда во время первого выступления было и волнение и дрожь в коленях. Сейчас никакой дрожи нет, когда ты выступаешь на стольких сценах, переезжаешь столько городов, уже перестаёшь повторять текста перед выступлением, потому что это становится неважным. Я могу забыть текст, начать фристайлить, и никто ничего не заметит.
-У вас был такой момент, когда вы проснулись знаменитыми?
Tee'MC: мы не считаем себя знаменитыми.
-И все – таки вас многие знают....
Tee'MC: некоторые говорят о нас, что мы пафосные, но мы себя такими не считаем. Говорят о нас многие... Те с кем мы дружим и те, с кем мы уже не дружим и у каждого о нас свое мнение. Некоторым может не нравится то, что мы делаем, но мы делаем то, что народ «хавает», что касается известности, то знаменитым я еще не проснулся.
G.A.T: я тоже знаменитым не проснулся. То что мы ездим по области в такие города, как Ишим, Ялуторовск, так это по сути такие своеобразные деревеньки. Там достаточно сказать, что мы группа «T. S. PRO» из Тюмени, и они уже бегут с нами фоткаться и брать автографы. Но, не смотря на это, звездами мы себя не считаем, потому, что это не уровень, вот если б так было в Москве...
Tee'MC: Кстати, в апреле собираемся поехать в Москву, выступить там и посмотрим, как публика московская отнесется к нашему творчеству.
- Раз уж заговорили о перспективах, какие планы на будущее?
Tee'MC:в ближайшее время это презентация альбома, а так же другие выступления в Тюмени. Потом, Омск, Ялуторовск, Ишим весной, и ближе к лету поездка в Москву и другие отдаленные от Тюмени города, ну а потом в Крым отдохнуть... Такие планы, а вообще возможно такое, что я проснусь однажды утром и пойму, что все это мне надоело и я хочу спокойной жизни, девушку, учебу, работу и не исключено, что я действительно брошу все и буду жить обычной жизнью.
- Недавно у вас прошла благотворительная вечеринка в ресторане «Максим», она была благотворительной по своей сути или это PR ход?
Tee'MC:нам не нужен PR!
G.A.T: действительно не нужен, на вечеринку пришли, все те, кто нас слушает, наши поклонники. Это не был PR, это была благотворительность. С проданных билетов мы не получили не копейки, все они пошли на подарки детям из детского дома. Кстати, дети тоже были на вечеринку приглашены.
-В Тюмени есть другие реп группы как у вас складываются отношения?
Tee'MC: дело в том, что тюменский рэп еще не сформирован.
G.A.T: есть те кому мы не нравимся, они могут кидться фразами о том, что мы пафосные, что мы «зазвездились» и тому подобное. Это просто зависть.
Tee'MC: Сейчас мы общаемся со взрослыми тюменскими рэперами такими как «Слон» и группа «Новокаин»
G.A.T: реп в Тюмени действительно еще не сформирован, он только начинает принимать свои видимые очертания. В Тюмени он вырастает с нуля.
-Кто в вашей группе занимается фристайлами?
Tee'MC:Иногда я, особенно если бываю не в адеквате, тогда вообще начинаю нести чушь всякую!А вообще, что касается фристайлов, то я считаю, что мгновенно складывать строчки должен уметь каждый рэпер.
-А все-таки больше вы записывайте сольные альбомы или группой?
Tee'MC: Сольные!
G.A.T: Кто как! Лично для меня группа это пока хобби. Хотя на это сильно влият возраст. Когда я поступлю в университет, откроются другие возможности, а пока хобби.
Tee'MC:Так же, как это сделал и я! Что касается альбомов. То я пишу сольники, а молодежь пока до этого не доросла... Это там в будущем, в перспективе...
Кристина Снеговая