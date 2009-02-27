"Зенит" и ЦСКА вышли в 1/8 финала Кубка УЕФА

Первый матч, состоявшийся в Бирмингеме, закончился ничьей - 1:1. Перед ответным матчем в Москве стало известно, что главный тренер "Астон Виллы" не включил в состав команды нескольких ведущих игроков.
После этой победы ЦСКА вышел в 1/8 финала Кубка УЕФА. Армейцы сыграют с победителем пары донецкий "Шахтер" - лондонский "Тоттенхэм". Первый матч закончился победой украинских футболистов со счетом 2:0. Ответная игра начнется 26 февраля в 23:00 по московскому времени.
"Зенит" в четверг в ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА выиграл в гостях у немецкого "Штутгарта" со счетом 2:1. У питерцев голы забили Семшов (42) и Файзулин (86), у "Штутгарта" отличился Гебхарт (80). В первом матче в Санкт-Петербурге подопечные Дика Адвоката также выиграли 2:1. В 1/8 финала "Зенит" ожидает встреча с итальянским "Удинезе", одержавшим по сумме двух встреч победу над польским "Лехом" (2:1, 2:2 в первом матче).
Среди других матчей следует отметить победу харьковского "Металлиста" над "Сампдорией" (2:0, 1:0 в первом матче). Киевское "Динамо" в гостях смогло добиться ничьи 2:2 против "Валенсии". Общий счет в двух встречах стал, таким образом, 3:3, однако клуб Юрия Семина прошел в 1/8 финала благодаря двум голам, забитым на выезде.
"Манчестер сити" выиграл у "Копенгагена" (2:1, 2:2 в первом матче). Марсельский "Олимпик" выиграл в гостях 1:0 у голландского клуба "Твенте", сравняв счет по сумме двух матчей - 1:1, а в послематчевых пенальти сильнее оказались французы. Турецкий "Галатасарай" выиграл у "Бордо" (4:3, 0:0 в первом матче). Бременский "Вердер" в гостях сумел отыграть в конце матча два мяча у "Милана" и, вырвав ничью 2:2, обеспечил себе место в следующем круге, благодаря забитым мячам на выезде (первый матч закончился 1:1). "Аякс" сыграл вничью с "Фиорентиной" (1:1) и вышел в 1/8 финала за счет гостевой победы 1:0 в первом матче. "ПСЖ" выиграл в гостях у "Вольфсбурга" 3:1, в первом матче также сильнее были французы (2:0). "Гамбург" выиграл у голландской команды "НЕК" 1:0, единственный гол забил бывший форвард "ЦСКА" Ивица Олич (общая счет двух матчей - 4:0).