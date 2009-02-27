"Зенит" и ЦСКА вышли в 1/8 финала Кубка УЕФА

"Манчестер сити" выиграл у "Копенгагена" (2:1, 2:2 в первом матче). Марсельский "Олимпик" выиграл в гостях 1:0 у голландского клуба "Твенте", сравняв счет по сумме двух матчей - 1:1, а в послематчевых пенальти сильнее оказались французы. Турецкий "Галатасарай" выиграл у "Бордо" (4:3, 0:0 в первом матче). Бременский "Вердер" в гостях сумел отыграть в конце матча два мяча у "Милана" и, вырвав ничью 2:2, обеспечил себе место в следующем круге, благодаря забитым мячам на выезде (первый матч закончился 1:1). "Аякс" сыграл вничью с "Фиорентиной" (1:1) и вышел в 1/8 финала за счет гостевой победы 1:0 в первом матче. "ПСЖ" выиграл в гостях у "Вольфсбурга" 3:1, в первом матче также сильнее были французы (2:0). "Гамбург" выиграл у голландской команды "НЕК" 1:0, единственный гол забил бывший форвард "ЦСКА" Ивица Олич (общая счет двух матчей - 4:0).