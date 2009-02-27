Новый образ России: кардеры, фишеры и теневые схемы вместо матрешек, водки и медведей

Главное правило коммуникации с партнерами из России – никогда не настаивать на телефонных переговорах. "Конечно, ваш партнер знает английский, причем достаточно хорошо для того, чтобы обсудить с вами множество моментов, но если вы делает бизнес в Сети, помните, что российские IT-специалисты рассматривают коммуникацию в тесной связи с интернет-протоколами", - пишет издание.