Новый образ России: кардеры, фишеры и теневые схемы вместо матрешек, водки и медведей

Водка, мороз, медведи, матрешки, шапки-ушанки – все это осталось в прошлом. Кардеры, фишеры, хакеры, дешевые скрипты, теневые схемы, валютчики, WebMoney – вот то, с чем ассоциируется Россия теперь, – такое заключение делает автор статьи, попытавшийся разобраться в хитросплетениях загадочного русского характера.
По мнению авторов издания, русские любят ICQ, не любят телефонные переговоры, а в делах ценят красоту и быструю прибыль. Всем, кто планирует вести бизнес с русскими, издание рекомендует не поддаваться стереотипам прошлого. Прежде всего следует учитывать, что бизнес для большинства россиян имеет смысл, если он приносит прибыль свыше 50%, а иногда и 100%, отмечает Ecommerce Journal.
Кроме того, в глазах западного обывателя русские выглядят людьми, не любящими документы, формальности, людьми, которые могут просто не понять предложений зафиксировать деловые отношения на бумаге.
По мнению авторов статьи, большинство IT-специалистов из России убеждены, что бумага только тормозит творческий процесс и привносит некую холодность в дружеские отношения. При этом российские партнеры очень ценят красоту, так что, предупреждает журнал, не следует, например, дизайнерам показывать в качестве примера проекты пусть даже удачные, но бедные с эстетической точки зрения.
"Типичные русские не любят разговоров по телефону, предпочитая MSN, Yahoo, QQ, Skype одну единственную программу – ICQ. Причем вычислить их можно по нескольким признакам: адрес на Gmail, лог с зафиксированными IP-адресами экзотических стран и пяти- или шестизначный номер ICQ, - пишет Ecommerce Journal. - В некоторых случаях они могут просто не понять предложение оформить партнерские отношения на бумаге".
Главное правило коммуникации с партнерами из России – никогда не настаивать на телефонных переговорах. "Конечно, ваш партнер знает английский, причем достаточно хорошо для того, чтобы обсудить с вами множество моментов, но если вы делает бизнес в Сети, помните, что российские IT-специалисты рассматривают коммуникацию в тесной связи с интернет-протоколами", - пишет издание.
Не обойдено стороной и такое явление, как праздники. Западные коллеги недоумевают, почему с 31 декабря вся страна погружается в празднование Нового года сроком на несколько недель, и приходят к выводу, что отсутствие в зоне досягаемости российских партнеров в течение этого времени следует воспринимать как данность.
Впрочем, заключают авторы статьи, проблем с работой с партнерами из России быть не должно, если относиться к ним с известной степенью уважения и не пытаться их переделать – вместо этого, считают авторы, следует понять загадочную русскую душу.