В ТюмГНГУ подведены итоги конкурса "Студент года"

Победителям в номинациях «Студент года ТюмГНГУ», «Студент года филиала ТюмГНГУ» и «Учащийся года ТюмГНГУ» 2008 года на заседании Учёного совета были вручены соответствующие сертификаты. Ребята также награждены денежными премиями, а их фотографии появятся на стенде «Студенты года ТюмГНГУ».