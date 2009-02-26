В ТюмГНГУ подведены итоги конкурса "Студент года"

Этот конкурс своего рода стимул к повышению профессионально-социальной компетентности студентов, активизации учебной, научной, творческой, общественной и спортивной деятельности.
Как сообщает центр информации, рекламы и маркетинга вуза, в конкурсе активное участие приняли 19 студентов 2х–5х курсов институтов, подразделений НПО и СПО, а также филиалов ТюмГНГУ.
Подведение итогов конкурсного отбора 2008 года состоялось 4 февраля на заседании комиссии, в составе которой представители департаментов по УВР, по учебной работе, по научной работе и послевузовскому образованию, профсоюзной организации студентов и других общественных организаций и объединений ТюмГНГУ. Строгое жюри оценило представленные материалы участников конкурса.
Оценивались успеваемость, участие в научной жизни, спортивно-массовая работа, участие в творческой жизни, в работе студенческих общественных организаций (профсоюзные организации студентов, клубы по направлениям, в том числе студенческие СМИ). Результаты по каждому виду деятельности выражались в баллах и суммировались, победитель определился по максимальной сумме баллов.
По единогласному решению жюри победителями конкурса стали:
- студент года ТюмГНГУ-2008 - Агейченко Сергей Юрьевич, ИГиГ;
- студент года филиала-2008 - Штейман Анастасия Владимировна, филиал в Салехарде;
- учащийся года ТюмГНГУ-2008 - Гущин Александр Владимирович, филиал в Ноябрьске.
Победителям в номинациях «Студент года ТюмГНГУ», «Студент года филиала ТюмГНГУ» и «Учащийся года ТюмГНГУ» 2008 года на заседании Учёного совета были вручены соответствующие сертификаты. Ребята также награждены денежными премиями, а их фотографии появятся на стенде «Студенты года ТюмГНГУ».