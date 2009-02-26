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Сегодня молодожены опытом совместной жизни делятся

26 февраля 2009, 12:48
В народном календаре 26 февраля - день Мартина укротителя страстей. Мартиниан-угодник считался на Руси избавителем от блудных страстей, поэтому в Сказании о святых ему полагается молитва с этой целью.

В народном календаре 26 февраля - день Мартина-укротителя страстей. Мартиниан-угодник считался на Руси избавителем от блудных страстей, поэтому в Сказании о святых ему полагается молитва с этой целью.

Святому Мартину молятся, когда страсти берут верх над разумом. В старину считали, что в этот день звезды дарят смотрящим на них зоркость. А на вечерних посиделках старшие рассказывали, как бороться со страстями.

Примечали: Если в этот день тает, то к хорошей весне, и наоборот, плохой день, то ожидается холодная и затяжная весна.

В этот же день на Руси устраивались смотры молодожёнов. Молодые семьи собирались вместе и делились опытом совместной жизни.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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