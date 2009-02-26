Проблемы с пластиковым окном: куда бежать тюменцу?

«Так как наша фирма имеет гарантийные обязательства перед своими заказчиками и не уклоняется от них, то мы готовы выслушать все претензии и помочь клиенту в решении вопросов, связанных с пластиковыми конструкциями. Каждый наш покупатель может прийти и высказать свои нарекания, как в устной, так и в письменной форме, а может просто позвонить по телефону в отдел контроля качества((3452) 529-322 ), где его выслушают и примут меры, чтобы в дальнейшем у заказчика не было вопросов по поводу качества конструкций из ПВХ и их монтажа.