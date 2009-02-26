Дольщики из МЖК: кто нам вернет квартиры?

Жертвам ситуации ничего не остается, как искать справедливость и обращаться во всевозможные инстанции. «В „Оргкомитет МЖК“ нас уже даже на порог не пускают, даже не регистрируют письма. Если так дело пойдет, то мы будем искать любые пути решения и пойдем выше, но свои заработанные деньги мы не подарим им» — заявляют жертвы ситуации. Во внесудебной беседе с корреспондентом начальник коммерческого отдела «Оргкомитета МЖК» Михаил Чистилин подчеркнул, что «однотипные письма с просьбами вернуть квартиру приходят не по адресу, поскольку вернуть уплаченную сумму должен тот, кому деньги и отданы, то есть ООО „Стройтехногрупп“. Дольщики от нас требуют поступить по совести, то есть просто взять и подарить данные квартиры. Мы понимаем, что они находятся в сложнейшей ситуации. Но взять и заняться благотворительностью мы просто не можем».