Дольщики из МЖК: кто нам вернет квартиры?

Накануне в суде города Тюмени прошло заседание по делу квартир в жилом доме ГП-4 в микрорайоне МЖК. Гражданский иск на ООО «Стройтехногрупп» с привлечением «Оргкомитета МЖК» подали дольщики, купившие квартиры у ООО «Стройтехногрупп». Стоит напомнить, что Общественная организация «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» на собственном земельном участке начала строительство дома в 2005 году, а ООО «Стройтехногрупп» было привлечено для выполнения строительных работ.
К сожалению, по распоряжению судьи прессу в зал заседаний не пустили, не объяснив причин. Однако, мероприятие прошло очень быстро и журналисту Dom72.ru удалось побеседовать с представителями «Оргкомитета МЖК» и самими дольщиками.
Адвокат Общественной организации «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» Сергей Чернецкий пояснил, что заседание отложили в связи с тем, что «Оргкомитет МЖК» подал встречный иск на ООО «Стройтехногрупп». «Мы заявили о том, чтобы признать договор, который „Стройтехногрупп“ заключил с гражданином, подавшим иск, недействительным. Ситуация в том, что все договора дольщиков с вышеназванным обществом заключались после вступления в силу ФЗ-214 „О долевом участии“ — поясняет он.
Но дольщики уверяют, что договоры могут называться как угодно — сути это не меняет: „Оргкомитет“ хочет оспорить договор № 4, который до этого момента три года работал. На наши деньги построен дом, и теперь мы не можем получить свои квартиры. Как можно отменить договор, если дом построен согласно этому договору и стоит не первый год?»
По статье № 3 ФЗ-214, говорится о том, что в случае привлечения денежных средств гражданина для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, лицом, не имеющим на это права в соответствии с настоящим Федеральным законом, гражданин может потребовать от данного лица немедленного возврата переданных ему денежных средств, а также уплаты предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов в двойном размере на сумму этих средств и возмещения сверх суммы процентов причиненных гражданину убытков. Поэтому истцам претензии нужно предъявлять ООО «Стройтехногрупп», поскольку застройщиком и лицом, которое имеет право привлекать денежные средства является Общественная организация «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» — считает Сергей Чернецкий.
Не для кого не секрет, что ситуация у компании «Стройтехногрупп» очень серьезная. Проблемы завалили их на столько, что общество движется к банкротству. «Что можно взять с компании-банкрота? Начальная стоимость квартир в 2005 году была около 600 тысяч рублей. Сейчас цены абсолютно другие» — возмущаются дольщики. Уголовное дело заведено только на ООО «Стройтехногрупп», но те, кто купил квартиры в ГП-4, и не могут оформить свои права на жилплощадь, считают, что заказчик не может остаться в стороне, так как он также имеет отношение к сложившейся ситуации.
Стоит отметить, что на заседание приехали дольщики ГП-4 и из других городов, например, Тарко-Сале. Они также купили квартиры в Тюмени в вышеупомянутом доме и столкнулись с той же проблемой — не могут оформить их в собственность. По данным самих дольщиков, многие квартиры приобретены и по различным программам, таким как программа «Сотрудничество» (через областной жилищный фонд), есть вкладчики жилищного потребительского кооператива «Наш Город», а многие рассчитывались по взаимозачету: поставляли материалы и выполняли определенные работы. Учитывая, что квартиры проданы давно, дольщики удивляются тому, что две крупные строительные компании Тюмени не смогли договориться между собой и предоставить правильные документы для оформления доли.
«Первые договоры по ГП-4 были заключены еще в 2005 году. Без участия застройщика никто из дольщиков зарегистрировать в регистрационной палате договор не мог — это и правильно. Теперь же мы не можем зарегистрировать наши договора, поскольку теперь их вообще считают недействительными. Мы знаем о том, что компания „Стройтехногрупп“ подавало „Оргкомитету МЖК“ списки тех квартир, на которые они претендуют. Причем квартиры выбраны в абсолютно хаотичном порядке. Можно было отдать подрядчику, например, целиком подъезд или какое-то количество этажей, но квартиры вразброс выбраны по всему дому. И 32 квартиры из дома оказались проданы дважды» — рассказывают расстроенные дольщики.
Жертвам ситуации ничего не остается, как искать справедливость и обращаться во всевозможные инстанции. «В „Оргкомитет МЖК“ нас уже даже на порог не пускают, даже не регистрируют письма. Если так дело пойдет, то мы будем искать любые пути решения и пойдем выше, но свои заработанные деньги мы не подарим им» — заявляют жертвы ситуации. Во внесудебной беседе с корреспондентом начальник коммерческого отдела «Оргкомитета МЖК» Михаил Чистилин подчеркнул, что «однотипные письма с просьбами вернуть квартиру приходят не по адресу, поскольку вернуть уплаченную сумму должен тот, кому деньги и отданы, то есть ООО „Стройтехногрупп“. Дольщики от нас требуют поступить по совести, то есть просто взять и подарить данные квартиры. Мы понимаем, что они находятся в сложнейшей ситуации. Но взять и заняться благотворительностью мы просто не можем».
Интересную подробность поведала журналистам одна из исковых заявителей: оказывается, что подав запрос по обеим организациям в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Тюмени, она получила ответ, что Общественная организация «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» не значится в налоговой вообще. «Они видимо, стоят где-то на учете как общественная организация, но в налоговой на них ничего нет! Выходит, что с продаж квартир они налоги не платят. Откуда у некоммерческой организации деньги на строительство и ввод в эксплуатацию такого дома?» — удивилась дольщица и продемонстрировала выписку из Единого госреестра.
Комментируя эту ситуацию, начальник коммерческого отдела «Оргкомитета МЖК» Михаил Чистилин, отметил, что Общественная организация благополучно стоит на учете в ИФНС № 3 по г. Тюмени и работает с уплатой всех требуемых налогов.
По данным ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени», ООО «Стройтехногрупп», не имея никаких юридических оснований, продало те квартиры, которые ему не принадлежали и не принадлежат. Ситуация настолько сложна, что решения ее пока не видно.
Стоит лишь отметить, что на сегодняшний день в ГП-4 в МЖК проданы и зарегистрированы в регпалате почти все квартиры, осталось лишь 20 квартир, но организация приостановила продажи на время разбирательств.
Евгения Ноговицина