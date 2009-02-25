В помощь тюменскому малому бизнесу

Сегодня уже достаточно много сказано и о кризисе, который с головой накрыл нашу планету, и о его причинах. Повторяться нет смысла, тем более что этот «нахальный парень» не собирается пока сдавать позиций, и правительства всех стран лихорадочно ищут способы его приструнить. В Российской Федерации ставка, в том числе, делается и на малый бизнес, как наиболее гибкий элемент экономики. На его развитие и поддержку выделяются немалые средства, в связи с чем, необходимо лишний раз напомнить о том, что в Тюменской области, вот уже девять лет действует Фонд развития и поддержки предпринимательства, который придет на помощь любому, кто готов всерьез заняться предпринимательской деятельностью.
Впрочем, подробнее об этом расскажет начальник отдела информации, PR и консультационных услуг этой структуры Наталья Морнева:
- Деятельность Фонда охватывает достаточно широкий спектр услуг, помогая предпринимателям сделать первые шаги в бизнес. Мы проводим консультации, круглые столы, семинары и различные тренинги, организуем курсы повышения квалификации и переобучение. Наши специалисты оказывают предпринимателям помощь в подготовке необходимых для регистрации документов, составлении исковых заявлений, регулируют их взаимодействие с органами власти (муниципальной, областной). Фонд, кроме того, выдает целевые займы на два года от 4 до 6 процентов годовых, которые имеют строго целевой характер. Хочу заметить, что эти займы, на основании правительственных документов, могут быть пролонгированы еще на год. В то же время, предприниматели должны знать, что заем (4-6%) предполагает полуторократное обеспечение. То есть, если вы берете, к примеру, 100 тысяч рублей, на 150 тысяч – должно быть обеспечение.
- Наталья Николаевна, просветите, пожалуйста, несведущего человека, а таковыми могут оказаться и ваши потенциальные клиенты, что кроется за термином «обеспечение»?
- Приведу для наглядности такой пример: допустим, вы берете у меня взаймы 100 рублей, я их вам даю, но при этом прошу, чтоб вы заложили в мою пользу кольцо стоимостью 150 рублей. То же самое требуется от предпринимателя, который взял, к примеру, 800 тысяч рублей на приобретение техники или оборудования. При чем эта техника и оборудование могут являться одновременно и залоговым обеспечением. Гарантом за вас могут выступить также третьи лица, способные заложить, к примеру, свое имущество. Также действует сегодня гарантийный фонд, в систему которого входят помимо Фонда предпринимательства, Запсибкомбанк и Сберегательный банк.
- В чем особенность гарантийного фонда?
- Если предприниматель решил воспользоваться услугами гарантийного фонда, он может обратиться в эти банки, чтобы взять кредит на развитие бизнеса, приобретение имущества, достройку помещений и так далее. В этом случае обеспечение на 50% взятого кредита, дают они сами, другие 50% - наш Фонд, который выступает в данном случае гарантом. Кстати, сейчас решается вопрос (был объявлен конкурс) о том, чтобы в систему гарантийного фонда вошли дополнительно еще три банка.
- Откуда берет средства Фонд предпринимательства?
- Средства на поддержку предпринимателей поступают из областного бюджета.
- С какими вопросами обращаются к Вам предприниматели в последнее, скажем, кризисное время?
- Я бы не стала разделять время на кризисное и докризисное, потому что количество обращающихся к нам людей осталось на прежнем уровне. Нет ни оттока, ни предпринимательского всплеска. А вопросы задают самые разнообразные. Как стать предпринимателем, как разработать бизнес-план и логотип предприятия, где зарегистрироваться и пройти обучение, куда подать документы, какие платить налоги? У каждого человека свои проблемы и соответствующие им вопросы. Очень многие из них касаются банковских кредитов, которые из-за высоких процентов стали, мягко говоря, менее доступными. Полгода назад эта проблема решалась проще. Что касается программы обучения в школе предпринимателей, то обучаем не только мы, но и Департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, который возглавляет Вадим Михайлович Шумков.
- Существуют еще какие-то формы господдержки?
- Есть такая форма государственной поддержки (при департаменте инвестиционной политики и господдержки), как компенсация из бюджета 2/3 ставки рефинансирования по кредитам и лизингам, взятым предпринимателями в любом банке. Для сведения – ставка рефинансирования на сегодня составляет 13%. Специалисты Фонда просчитали выгоду от той и другой льготы (заем в Фонде под 4-6% и компенсацию 2/3 ставки рефинансирования) и получили, в принципе, один и тот же результат. Хочу заметить, что в СМИ прошла информация о том, что на уровне губернатора Тюменской области решается вопрос о погашении ставки рефинансирования до ста процентов. Если говорить о муниципалитетах, то на местах предпринимателям оказывают помощь в части приоритетного права выкупа муниципального имущества, при условии, что предприниматель является примерным арендатором и своевременным плательщиком. По низкой стоимости сдаются в аренду предпринимателям и муниципальные помещения. В городе Тюмени, к примеру, рыночная стоимость аренды за один квадратный метр составляет 1000 рублей, предприниматели платят за нее от 200 до 300 рублей. Разница существенная.
- Поскольку «КВ» является газетой строителей, то нас особо интересует, насколько часто обращаются в ваш Фонд строительные фирмы и компании?
- Неоднократным заемщиком Фонда является предприниматель Николай Семенович Палецких из Юрги (ООО «Радуга-V»), но это единичный случай. Создается впечатление, что в других районах, несмотря на то, что главы муниципальных образований являются членами комиссий по отбору предпринимателей и в каждом МО есть представительство Фонда, строители о наших программах не знают. Конечно, многое зависит от объемов строительства. Крупным компаниям, мы, возможно, неинтересны. Хотя и им, на мой взгляд, было бы выгодно работать с гарантийным фондом. Для сельских же предпринимателей, занятых в строительстве, Фонд развития и поддержки предпринимательства может стать хорошим подспорьем.
Хочу напомнить, что в каждом МО, где есть наше представительство, предприниматели могут воспользоваться услугами компьютера, Интернета, телефонной и факсовой связи. Во многих районах области (Абатское, Ишим, Заводоуковск, Уват, Исетск, Нижняя Тавда, Омутинское, Тюменский район) работают наши бухгалтера-консультанты, которые помогут предпринимателям отправить отчетность в налоговые инспекции через интернет. Эта услуга оказывается бесплатно. Можно воспользоваться такой услугой и в Тюмени (ул. Товарное Шоссе, окно 35 в операционном зале).
Беседовала Е.Плетнева