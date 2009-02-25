В помощь тюменскому малому бизнесу

- Есть такая форма государственной поддержки (при департаменте инвестиционной политики и господдержки), как компенсация из бюджета 2/3 ставки рефинансирования по кредитам и лизингам, взятым предпринимателями в любом банке. Для сведения – ставка рефинансирования на сегодня составляет 13%. Специалисты Фонда просчитали выгоду от той и другой льготы (заем в Фонде под 4-6% и компенсацию 2/3 ставки рефинансирования) и получили, в принципе, один и тот же результат. Хочу заметить, что в СМИ прошла информация о том, что на уровне губернатора Тюменской области решается вопрос о погашении ставки рефинансирования до ста процентов. Если говорить о муниципалитетах, то на местах предпринимателям оказывают помощь в части приоритетного права выкупа муниципального имущества, при условии, что предприниматель является примерным арендатором и своевременным плательщиком. По низкой стоимости сдаются в аренду предпринимателям и муниципальные помещения. В городе Тюмени, к примеру, рыночная стоимость аренды за один квадратный метр составляет 1000 рублей, предприниматели платят за нее от 200 до 300 рублей. Разница существенная.