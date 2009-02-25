Кризис уничтожил производство валенок в Белоруссии

Главной причиной остановки производства валенок стал кризис, который охватил предприятие еще с осени 2008 года. "С октября прошлого года мы не реализовали ни одной партии валенок за пределы страны", - отметил Василий Сабан.
Предприятие в Смиловичах является единственным в Белоруссии, которое специализируется на промышленном производстве валенок. Традиционно предприятие экспортировало практически всю производимую продукцию в Россию, однако сейчас эта торговля остановлена.
"Многие российские партнеры по-прежнему хотят закупать продукцию нашего предприятия, но собственных средств им не хватает, а кредиты для этого банки не выдают", - отметил директор предприятия.
Один из способов выхода из сложившейся ситуации Василий Сабан видит в расширении ассортимента выпускаемой продукции: "до 60% выпускаемых валенок планируется заменить другими товарами народного потребления".