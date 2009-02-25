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Кризис уничтожил производство валенок в Белоруссии

25 февраля 2009, 17:43
"Смиловичская валяльно-войлочная фабрика" - единственный в Белоруссии завод по производству валенок остановился до сентября 2009 года. Как заявил директор предприятия Василий Сабан, производство будет частично законсервировано.

Главной причиной остановки производства валенок стал кризис, который охватил предприятие еще с осени 2008 года. "С октября прошлого года мы не реализовали ни одной партии валенок за пределы страны", - отметил Василий Сабан.

Предприятие в Смиловичах является единственным в Белоруссии, которое специализируется на промышленном производстве валенок. Традиционно предприятие экспортировало практически всю производимую продукцию в Россию, однако сейчас эта торговля остановлена.

"Многие российские партнеры по-прежнему хотят закупать продукцию нашего предприятия, но собственных средств им не хватает, а кредиты для этого банки не выдают", - отметил директор предприятия.

Один из способов выхода из сложившейся ситуации Василий Сабан видит в расширении ассортимента выпускаемой продукции: "до 60% выпускаемых валенок планируется заменить другими товарами народного потребления".

#Новости#Ксения#Экономика
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