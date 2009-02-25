Как учат на права по новым правилам?

– Прежняя цена – 19 200 рублей, а новая – 28 800. Это реальная стоимость. Чтобы качественно готовить водителей, нужны хорошие мастера с техническим образованием и с педагогическим опытом, а им – достойная зарплата. Если какая-то школа предлагает более низкую цену – значит, там есть какой-то подвох. Или это стоимость только теоретической части, а за вождение вам придется платить отдельно, или там просто не собираются давать программу в полном объеме. Посчитайте, 50 часов вождения даже по 400 рублей за час – это уже 20 тысяч, плюс теоретическая часть. Поэтому стоимость обучения должна быть еще выше. Но если мы установим эту цену, к нам просто не пойдут учиться. О сроках – раньше учеба занимала 1,5 месяца, сейчас мы в объявлении оговариваем 2,5 месяца. Фонд рабочего времени водителя не позволит обучить группу в 30 человек за более короткое время. Хотя машин у нас достаточно, а потребуется больше – в любое время можем докупить. Так же, как и принять на работу новых инструкторов.