Как учат на права по новым правилам?

С 1 января вступили в силу новые правила подготовки водителей в автошколах.
Теперь вместо 32 обязательных часов практического вождения, водители-новички должны наездить под руководством инструктора не менее 50. Соответственно, возросла и плата за обучение. Как отреагировали на новшества автошколы, не сократилось ли количество желающих выучиться? С этими вопросами корреспондент Nashgorod.ru обратился к генеральному директору одной из старейших автошкол Тюменской области – УПК «Автомобилист» – Алексею Шукшину, заслуженному работнику транспорта РФ.
– Автошколы, особенно те, что сейчас проходят лицензирование, оказались в сложном положении. Ужесточились требования к автодромам, где ГИБДД принимает экзамен. Необходимо однородное покрытие площадки, наличие разметки, видимой в любое время года, соответствующее освещение. Все это, наверное, правильно, но требует определенного времени для выполнения.
К примеру, нашему филиалу в Исетске землю под автодром выделили только в августе прошлого года, за осень мы успели завезти песок, отсыпать щебнем, провести электричество. Но асфальтировать площадку отсоветовали сами дорожники – осень была дождливой. Да и свежеотсыпанной «горке» требовалось отстояться, окрепнуть. Покрытием автодрома мы планировали заняться нынешним летом. Пытаемся это объяснить начальнику МРЭО (межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел возглавляет Василий Бушин), но он не желает вникать в ситуацию. В результате, лицензию нам не дают, у нас там люди сидят без работы. И никого не беспокоит, что делаем мы этот автодром не только для себя, но в том числе и для ГИБДД, и для других организаций. Если уж решило государство всерьез заняться подготовкой водителей, значит, наверное, нужно не только требовать и понукать, но и помогать автошколам.
Помимо дополнительных требований к автодромам, какие изменения произошли в программе обучения?
– В теоретической части почти вдвое сократилось количество часов по основам управления автомобилем, по безопасности и правилам дорожного движения. Я считаю, что это сделано зря. Даже прежних 90 часов хватало не всем – люди по-разному усваивают материал. Некоторые в 50-60 лет приходят учиться. Зато теперь будем изучать функции голосового управления автомобилем, антипробуксовочную систему, систему помощи при торможении, при спуске, систему самовыравнивания подвески – это все дополнительные опции в автомобиле, второстепенные. Но весь этот материал по теоретической части мы подобрали – он у нас есть.
Сколько же требуется времени и денег на получение категории В?
– Прежняя цена – 19 200 рублей, а новая – 28 800. Это реальная стоимость. Чтобы качественно готовить водителей, нужны хорошие мастера с техническим образованием и с педагогическим опытом, а им – достойная зарплата. Если какая-то школа предлагает более низкую цену – значит, там есть какой-то подвох. Или это стоимость только теоретической части, а за вождение вам придется платить отдельно, или там просто не собираются давать программу в полном объеме. Посчитайте, 50 часов вождения даже по 400 рублей за час – это уже 20 тысяч, плюс теоретическая часть. Поэтому стоимость обучения должна быть еще выше. Но если мы установим эту цену, к нам просто не пойдут учиться. О сроках – раньше учеба занимала 1,5 месяца, сейчас мы в объявлении оговариваем 2,5 месяца. Фонд рабочего времени водителя не позволит обучить группу в 30 человек за более короткое время. Хотя машин у нас достаточно, а потребуется больше – в любое время можем докупить. Так же, как и принять на работу новых инструкторов.
Алексей Андреевич, в прежние годы ваша автошкола занималась подготовкой профессиональных водителей. В Тюменской области ощущается нехватка водителей автобусов, уровень подготовки многих из них вызывает серьезные сомнения. Новые правила каким-то образом задевают эту сферу?
– Согласно новым программам переподготовки водителей транспортных средств, а именно водителей автобусов, предусматривается 37 часов практического вождения. В целом обучение стоит около 40 тысяч. Для курсантов получается накладно – ведь большинство учится за свой счет.
Вообще, я убежден, что подготовка профессиональных водителей для пассажирского транспорта – это государственная задача, ей нужно заниматься с учетом бюджетного финансирования. Иначе мы очень скоро почувствуем острый дефицит кадров. Последних водителей категории Д наш учкомбинат выпустил в начале 90-х годов.
Качество обучения в автошколах напрямую зависит от преподавательского состава. Как в вашей автошколе с этим?
– Профессиональный уровень мастеров, не буду отрицать, во всех автошколах недостаточно высокий. Сейчас инструкторов готовит только Западно-Сибирский колледж. Программа их обучения занимает 82 часа. Этого мало. В Германии, к примеру, мастеров по вождению готовят по 700-часовой программе, и там требования к ним очень высокие.
Как вы относитесь к самостоятельной подготовке?
– Закон предусматривает возможность самоподготовки, но оговаривает условие: она должна быть в объеме учебной программы. Откуда человек, занимающийся самостоятельно, может знать объем этой программы, когда даже мы порой затрудняемся в поиске нужных материалов? Я считаю, что этот момент не совсем продуман, он оставляет возможность недобросовестным автошколам и другим структурам попросту продавать права.
У вас уже есть группы, обучающиеся по новым правилам?
– Да, в феврале приступила к обучению новая группа в составе 20 человек. На их примере можно будет судить об эффективности утвержденных программ.
Вероника Ильина