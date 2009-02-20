Проблемы с пластиковым окном: куда бежать тюменцу?

От количества компаний, осуществляющих производство и установку пластиковых окон, у тюменцев разбегаются глаза. Куда обратиться? Где больше гарантии? Где лучше условия и больше скидка? Где окна поставят без проблем? – эти вопросы отражает один из тюменских форумов NashGorod.ru.
По данным управления по товарному рынку и услугам администрации Тюмени, больше всего претензий от тюменцев испытывают именно компании по установке пластиковых окон. Всего за полтора месяца этого года специалисты рассмотрели 11 жалоб, в минувшем же году за аналогичный период их было зарегистрировано только 9.
Пластиковые окна имеют свои плюсы и минусы, а люди их почему-то воспринимают их как идеал окон, то есть, что от конденсата и наледи, плесени и сбалансированности свежего воздуха пластиковые окна обязательно помогут – это не так.
Тюменские компании-производители оконной индустрии не отрицают того, что бывают случаи, когда клиент выражает претензии по поводу качества конструкций и их монтажа. Но прежде, чем выразить недовольство, нужно знать некоторые детали.
Качественный монтаж – «плачущие» окна
«Пользователи не совсем понимают, что при качественном монтаже обеспечивается хорошая герметичность окна, в результате чего влага не имеет возможности покинуть помещение и конденсируется на окнах. Конденсат на окнах – самая частая претензия горожан, она составляет 80-90% всех претензий нашей компании» – сообщил корреспонденту Dom72.ru маркетолог компании «Пластконструкция» Илья Пискулин.
По вопросу «плачущих» окон в компании «Имидж» имеется письмо Госстроя России от 21.03.02 №9-28/200: «Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации, как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газовоздушного заполнения. Это явление учтено СНиП 23-02-2003, ограничивающими минимальную температуру внутренней поверхности оконных блоков 3оС. Международные нормы (стандарты ISO, EN) также допускают временное образование конденсата на внутреннем стеклопакете».
Начальник отдела контроля и качества Компании «Имидж» Марина Горбатова уверена, что решение таких вопросов простое: необходимо объяснить заказчику, что такое конденсат и как с ним бороться.
Конденсат на окнах неизбежен, если в помещении повышена влажность воздуха. А влага в помещениях выделяется в квартире постоянно: стирка, приготовление пищи, уборка помещения, полив цветов, которые у тюменских хозяек часто стоят на подоконниках и, наконец, дыхание человека и домашних животных.
Окна нового поколения не только изменяют интерьер комнаты, но и в корне изменяют условия вентиляции, теплообмена и микроклимат в квартире. Новые окна герметичны и делают жилище намного теплее, защищают его от уличного шума, сберегают энергию, необходимую для отопления. С другой стороны, они препятствуют «естественным» сквознякам, что затрудняет отвод излишней влаги из помещения и может приводить к выпадению конденсата в самых холодных местах стены и на стеклах. Новые окна часто приносят с собой повышение влажности воздуха в помещении.
«Одно из решений этой проблемы - больше проветривать! Скапливающаяся в помещении влага, должна выходить наружу! Если соблюдать все эти рекомендации, то такие окна будут приносить только комфорт и удобство» - отмечает представитель компании по производству окон.
«Конденсат выпадает чаще всего на окнах с двойным остеклением, – отмечает представитель «Пластконструкции». - Стараясь сэкономить, не каждый понимает, что температура и влага – вещи коварные, в результате этого двойное остекление не всегда выдерживает температурный режим и выпадает конденсат. Идеализация пластиковых окон и нежелание доплачивать за качество приводит вот к таким результатам. Окна бывают разных классов: комфорт, люкс, премиум. Выбор лежит за клиентом. Эффективным средством профилактики конденсата являются системы приточной вентиляции, которые встраиваются непосредственно в окно, но их предлагает далеко не каждая оконная компания».
Окна требуют ухода
Многие, поставив пластиковые окна, считают, что про них теперь можно забыть, но за пластиковыми конструкциями также необходим уход, как и за любыми другими вещами. «В большем уходе нуждаются уплотнительные резинки, которые периодически необходимо чистить от пыли и смазывать для упругости, иначе окна могут утратить начальную герметичность, – объясняет начальник отдела контроля и качества Компании «Имидж» Марина Горбатова. - На сайте нашей компании подробно описаны способы ухода за пластиковыми окнами и фурнитурой».
Монтаж по-русски – исправить можно
Еще одним недугом окон из пластика можно выделить проблемы монтажа. Зачастую, обращения такого рода - следствие работы непрофессиональных монтажников и использования низкокачественной пены. Большинство компаний в Тюмени для монтажных работ нанимают подрядные организации.
«Если здание или окно даёт усадку, то пена деформируется, что приводит к сквозняку и это может привести к разрушению строительных материалов (шпатлевки, штукатурки) – в нашей компании такая проблема сразу решается инженером по гарантии» - уверяет представитель «Пластконструкции».
Монтажники тоже люди и могут допускать ошибки – таков человеческий фактор. Но в компании «Имидж» персонал сначала обучается и через какое-то время повышает квалификацию. Если ошибки работы все-таки выявляются, то сотрудник отправляется на повторное обучение.
«Серьезной проблемой, с которой мы не в силах бороться, это «российские проемы». Наряду с кривизной и сколами, низкое качество проёмов объясняется и неудачными проектными решениями, многие из которых подразумевают утепление стен изнутри, что само по себе неудачная, с точки зрения строительной физики, конструкция. Это приводит к тому, что окна оказываются в зоне отрицательных температур, что способствует образованию «мостиков» холода. Отсюда теплофизические свойства монтажной пены не сохраняются на длительный эксплуатационный срок. Это приводит к появлению трещин на стыках и откосах, снижению тепло- и звукоизоляции, образованию конденсата» - отмечает представитель фирмы.
Куда пожаловаться?
Все нарекания по оконным конструкциям в компании «Пластконструкция» изначально поступают к менеджерам компании, далее передаются инженеру по гарантии или к директору по производству. За счет компании проводится экспертиза в кратчайшие сроки, и оценивается негативная составляющая. Также выясняется, гарантийный или не гарантийный произошел случай, и находится удовлетворяющее стороны решение. «Мы незамедлительно реагируем на все претензии и подходим к клиенту трепетно, стараясь быстро и корректно решить проблему» - отмечает представитель компании.
Компания «Имидж» - одна из немногих компаний, в которой работает служба контроля качества. Это структурное подразделение подчиняется напрямую руководителю компании, который, как никто другой заинтересован в постоянном улучшении качества продукции и услуг.
«Инспекторы независимой службы контроля качества выезжают на законченный объект и оценивают качество проделанной работы. Одинаковое внимание уделяется всем деталям новой конструкции, начиная от внешнего вида, заканчивая технологичностью исполнения на всех этапах работы с потребителем. Малейшие недочеты в работе подвергаются устранению, а к сотрудникам, допустившим брак, применяются строжайшие меры – от повторного обучения до увольнения. Таким образом, постоянный контроль за работой сотрудников компании, позволяет добиваться идеального качества исполнения работ» - рассказывает начальник отдела контроля и качества Марина Горбатова. «Так как наша фирма имеет гарантийные обязательства перед своими заказчиками и не уклоняется от них, то мы готовы выслушать все претензии и помочь клиенту в решении вопросов, связанных с пластиковыми конструкциями. Каждый наш покупатель может прийти и высказать свои нарекания, как в устной, так и в письменной форме, а может просто позвонить по телефону в отдел контроля качества((3452) 529-322 ), где его выслушают и примут меры, чтобы в дальнейшем у заказчика не было вопросов по поводу качества конструкций из ПВХ и их монтажа.
Отметим, что сезоны распродаж и скидок затуманивают глаза тюменцам, поэтому, чтобы не разочароваться в покупке или в услуге какой-либо компании, можно порекомендовать проверять наличие сертификата, и читать договор внимательно.
Евгения Ноговицина