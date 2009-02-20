Проблемы с пластиковым окном: куда бежать тюменцу?

«Инспекторы независимой службы контроля качества выезжают на законченный объект и оценивают качество проделанной работы. Одинаковое внимание уделяется всем деталям новой конструкции, начиная от внешнего вида, заканчивая технологичностью исполнения на всех этапах работы с потребителем. Малейшие недочеты в работе подвергаются устранению, а к сотрудникам, допустившим брак, применяются строжайшие меры – от повторного обучения до увольнения. Таким образом, постоянный контроль за работой сотрудников компании, позволяет добиваться идеального качества исполнения работ» - рассказывает начальник отдела контроля и качества Марина Горбатова. «Так как наша фирма имеет гарантийные обязательства перед своими заказчиками и не уклоняется от них, то мы готовы выслушать все претензии и помочь клиенту в решении вопросов, связанных с пластиковыми конструкциями. Каждый наш покупатель может прийти и высказать свои нарекания, как в устной, так и в письменной форме, а может просто позвонить по телефону в отдел контроля качества((3452) 529-322 ), где его выслушают и примут меры, чтобы в дальнейшем у заказчика не было вопросов по поводу качества конструкций из ПВХ и их монтажа.