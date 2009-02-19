СРО – путь к цивилизованному строительному рынку

Как сообщили Dom72.ru в пресс-службе НП «Альянс Строителей», эксперты предупреждают, что к выбору саморегулируемой организации следует подходить очень тщательно. Степень разработки документации СРО и перечень видов работ, к которым будет выдаваться свидетельство о допуске – все это имеет немаловажное значение в процессе принятия решения. Как ни странно, сумма вступительного взноса и ежегодных отчислений тоже может быть показателем порядочности СРО. Заявление какой-либо СРО об отсутствии вступительных и членских взносов – явный повод задуматься, а на что, собственно, СРО собирается содержать себя и обеспечивать свою деятельность? К сожалению, «дешевле» не всегда означает «лучше».