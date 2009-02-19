СРО – путь к цивилизованному строительному рынку

Многолетние попытки прийти к цивилизованному рынку строительства, похоже, получили шанс на успех: с 1 января 2009 года вместе с отменой лицензирования была введена система саморегулируемых организаций (СРО). Таким образом, строительные, проектные и изыскательные фирмы, которые в 2009 году не вступят в СРО, будут вынуждены прекратить деятельность.
Данная мера породила в деловом сообществе множество дискуссий и споров. В частности, по поводу того, каким образом будут расходоваться средства, вложенные в компенсационный фонд СРО, кто и в каком случае будет нести ответственность за просчет одного из членов партнерства и многое другое.
«Институт СРО в России пока не отработан на практике, поэтому вполне логично, что у строителей возникают вопросы и сомнения. - Комментирует директор межрегионального НП «Альянс Строителей» Татьяна Шалина. – Однако механизм функционирования уже нашел отражение в федеральном законодательстве, и эффективная работа каждого СРО зависит от его собственных ресурсов и профессионализма».
Предвидя, что наряду с добросовестными СРО на рынке могут появиться мошенники, законодатель закрепил довольно жесткие требования к саморегулируемым организациям. Чтобы получить статус СРО, в некоммерческом партнерстве должно быть зарегистрировано не менее 100 членов – строительных организаций – а также сформирован минимальный компенсационный фонд в размере 30 млн. руб. Соответственно, чем быстрее СРО получит свой официальный статус, тем быстрее его члены получат свидетельства о допуске к строительным работам. Поэтому строительные компании заинтересованы, прежде всего, в авторитетных и надежных игроках.
Как сообщили Dom72.ru в пресс-службе НП «Альянс Строителей», эксперты предупреждают, что к выбору саморегулируемой организации следует подходить очень тщательно. Степень разработки документации СРО и перечень видов работ, к которым будет выдаваться свидетельство о допуске – все это имеет немаловажное значение в процессе принятия решения. Как ни странно, сумма вступительного взноса и ежегодных отчислений тоже может быть показателем порядочности СРО. Заявление какой-либо СРО об отсутствии вступительных и членских взносов – явный повод задуматься, а на что, собственно, СРО собирается содержать себя и обеспечивать свою деятельность? К сожалению, «дешевле» не всегда означает «лучше».
СРО со своей стороны предъявляют к своим членам не менее жесткие требования. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, а также требований и правил СРО.
«Фирмам-однодневкам в нашем партнерстве не место, ведь вся суть СРО заключается в коллективной ответственности его членов за качество строительных работ. - Поясняет Татьяна Шалина. – Участникам невыгодно принимать в свои ряды недобросовестных партнеров, потому как платить за плохую работу придется всем».
Несмотря на кризис и недоработки в законодательстве, эксперты видят в СРО большой потенциал. При условии грамотного подхода и взаимного диалога бизнеса и власти СРО вполне может стать эффективным инструментом регулирования строительного рынка и, как следствие, оздоровления экономики: из строительного бизнеса уйдут слабые игроки, а сильные и добросовестные займут достойное место на рынке.