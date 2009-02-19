Как тюменцам убежать от кризиса

Все реже можно встретить человека, уверенно заявляющего, что кризис его не коснулся, да и вообще – нет никакого кризиса, а панику наводят журналисты.
Да, к сожалению, мы все уже осознали кризис как реальность. Но это вовсе не повод опускать руки, как бы тяжело ни было.
В поисках так необходимого всем нам сегодня позитива, корреспондент Nashgorod.ru совершил несколько маленьких «открытий».
Открытие первое. Моя сестра работает в крупной торговой компании. Коллектив их отдела молодой и очень дружный, у коллег много общих интересов, поэтому они общаются и за пределами рабочего дня. В период кризиса пришлось отказаться от ставших традицией пятничных походов в рестораны из-за урезания премий. Но гурманы решили не унывать, выход из этой ситуации нашелся быстро. Теперь они устраивают дегустации блюд собственного приготовления: по очереди готовят оригинальные блюда и собираются на часок после работы в столовой. Чего только уже не попробовали – и суши, и пиццу, и французские пирожные! Вложений в разы меньше, а эмоций едва ли не больше!
Как вывод: кризис – еще не повод отказывать себе в традиционных удовольствиях.
Открытие второе. Соседка Галина Алексеевна до декабря прошлого года была работающей пенсионеркой, как многие в нашей стране. Это активная и жизнерадостная женщина, которая уж точно никогда не унывает. В новый год Галина Алексеевна вошла уже не работающей пенсионеркой – попала под сокращение. Но даже теперь женщина не падает духом – подрабатывает по мере возможности вязанием, а мастерица она видная. Насчет кризиса сильно не переживает, как говорит, на ее веку он не первый, верит, что все сложности преодолимы.
Как вывод: и во время кризиса можно поискать дополнительные источники доходов.
Открытие третье. Мои друзья – молодая семейная пара. Они – страстные любители кино. И без того невысокие доходы молодых специалистов во время кризиса сократились. Теперь частые походы в кинотеатры не по карману. Но и здесь нашелся выход. Вот уже второй месяц работает их личный «домашний кинотеатр». Тут все по-настоящему: новинки кино (правда, на DVD), свежеприготовленный ароматный поп-корн и темнота в зале. Как бонус – возможность сразу после просмотра обсудить кинокартину в тесной компании и домашней обстановке.
Как вывод: встречи с друзьями и любимые увлечения сейчас важны как никогда.
Открытие четвертое. На работе особенно остро переживаются многие проблемы, ведь мы вынуждены быть серьезными, сдерживать эмоции, не можем тут же поплакаться в жилетку любимым. Нас не обошли стороной сложности. Но зато в одном уж точно повезло! Как выяснилось, наша коллега Елена имеет еще одну специальность – фитнес-тренер. И теперь мы посвящаем часть обеденного перерыва самым настоящим и активным занятиям аэробикой. Заряд положительных эмоций обеспечен!
Вывод: Говорят, что можно «убежать» от инфаркта. Мы хотим добавить – и от кризиса тоже!
Возможно, кому-то сейчас труднее, чьи-то проблемы серьезнее. Но положительный настрой, бодрость и здоровый энтузиазм помогут преодолеть любые невзгоды.
Татьяна Пуртова