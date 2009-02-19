Как тюменцам убежать от кризиса

Открытие первое. Моя сестра работает в крупной торговой компании. Коллектив их отдела молодой и очень дружный, у коллег много общих интересов, поэтому они общаются и за пределами рабочего дня. В период кризиса пришлось отказаться от ставших традицией пятничных походов в рестораны из-за урезания премий. Но гурманы решили не унывать, выход из этой ситуации нашелся быстро. Теперь они устраивают дегустации блюд собственного приготовления: по очереди готовят оригинальные блюда и собираются на часок после работы в столовой. Чего только уже не попробовали – и суши, и пиццу, и французские пирожные! Вложений в разы меньше, а эмоций едва ли не больше!