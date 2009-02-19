Батик - новое увлечение креативных тюменцев

Марина, бухгалтер, в декретном отпуске, 27 лет: Батик открыла для себя совсем недавно. Выбирая дочке книжку в магазине, случайно натолкнулась на пособие по росписи ткани, очень понравились иллюстрации, в итоге купила. Теперь вместе с дочкой разрисовываем старые футболки специальными маркерами – они наиболее просты в применении, даже ребенок справится. Наши рисунки, конечно, не для выставки, но это такое необычное и увлекательное занятие! Как здорово, что эта книга попалась мне тогда под руку. Кстати, там очень подробно и доступно все описано, скоро освоим и краски.