Батик - новое увлечение креативных тюменцев

Все чаще в Тюмени можно встретить молодежь в оригинальной, затейливо разрисованной одежде, и не случайно – искусство батика, или ручной росписи ткани, становится все более популярным. Недорогие рабочие материалы, легкость освоения техник, необходимость лишь элементарных навыков рисования – все это делает поклонниками батика и молодежь, и домохозяек, и занятых, работающих людей, нуждающихся в творческой разрядке.
Между тем, искусство это очень древнее. Родиной батика считается остров Ява в Индонезии, но и мастера древнего Шумера, Перу, Японии, Шри-ланки, Индокитая, некоторых африканских стран с незапамятных времен владели различными техниками росписи ткани. Расписанная вручную одежда традиционно считалась священной, такие вещи служили в качестве оберегов.
В Европу, а затем и в Россию, батик проник ближе в начале 20 века, когда общество захлестнула волна интереса к Востоку и его своеобразной культуре. Сначала техники батика освоили профессионалы – художники и дизайнеры ткани и одежды. Созданная ими одежда привлекла своей оригинальностью, красотой и необычностью многих, что и способствовало дальнейшему распространению батика. Сейчас это древнее и удивительно многообразное искусство занимает достойное место среди других видов декоративного искусства.
Теперь оно в полной мере доступно и тюменцам, благо все необходимые материалы давно перестали быть редкостью. Выбор у начинающего дизайнера необычайно широк: огромный ассортимент красок для ткани – жидкие, густые, наносящиеся кистью или прямо из тюбика, матовые, перламутровые, светящиеся, полупрозрачные; разноцветные маркеры; блестки и стразы, а также специальные кисти, рамы и прочие инструменты.
Среди тюменских художников и любителей популярны такие магазины, как «Акварель» на Минской, 65/2, «Художественная мастерская» на Республики, 155 б. Отмечают также магазинчик красок на Холодильной и магазин «Винтаж», недалеко от остановки «Станкостроительный завод».
Что можно расписывать по технологии батика? Да все, что угодно: джинсы, футболки, шарфы и платки, вечерние платья и даже пальто. Можно украсить любимую, но надоевшую блузку элегантным трафаретным узором, задорной надписью или, при наличии достаточных художественных умений, создать на ней целую картину. Главное – вы точно будете уверены, что больше ни у кого не будет такой же вещи.
Техник росписи много, и у каждой - свои истоки.
Свободная роспись, с которой легко начать знакомство с батиком новичку, но в которой и нет предела совершенству, берет начало в Японии и Китае. Много веков назад художники этих стран тушью наносили на шелк удивительные воздушные пейзажи, бытовые сценки, неповторимые в своей красоте цветы, изображения птиц и бабочек. Кисть в руке мастера свободно скользила по поверхности, не стесненная никакими контурами, поэтому современная роспись без применения контурных составов называется свободной.
Горячий батик возник в Индонезии. Местные жители изображали на национальной одежде – саронгах – яркие тропические цветы. Для нанесения рисунка на ткань использовали растопленный воск. Его в виде точек и линий наносили на поверхность ткани с помощью небольшой металлической емкости с носиком. Ткань с нанесенными восковыми линиями опускали в краситель и ждали, пока цвет фона не станет достаточно ярким. Если узор хотели сделать многоцветным, восковое покрытие вновь наносили на те участки рисунка, которые должны были сохранить цвет фона, и опускали ткань в другой краситель. Сегодня горячий батик стал менее трудоемким, оставаясь по-прежнему живописным, высокохудожественным видом росписи.
Холодный батик появился в начале XX века с изобретением в России резервирующего состава, не требующего нагревания. Простота исполнения, четкий «витражный» контур делают эту технику интересной для опытных мастеров и привлекательной для начинающих.
Техника узелкового батика пришла с островов Океании. Она немного сложнее в исполнении, чем другие виды батика, но позволяет создавать достаточно эффектные вещи с затейливыми переходами цвета.
Чтобы воплотить в жизнь свой замысел, современные художники нередко сочетают техники между собой, используют штампы, трафареты наряду с кистью.
Появление новых материалов приводит к возникновению все новых и новых способов оформления ткани, например, с помощью специальной копировальной бумаги.
В общем, существует масса возможностей для экспериментов!
С чего обычно начинается увлечение батиком, как можно освоить технику, с чего лучше начать? С этими вопросами мы обратились к практикующим художникам.
Юлия, студентка Тюменского государственного нефтегазового университета, 19 лет: Росписью по ткани занимаюсь чуть больше года. Сначала батиком увлеклась моя подруга. Ее первые эксперименты, честно говоря, меня не впечатлили. Но однажды я увидела на ней такие красивые расписные джинсы! Когда узнала, что это ее рисунок, загорелась. Начала с техники холодного батика, она мне показалась наиболее легкой. Сначала рисунки были простыми: абстрактные цветовые переходы, цветы. Осваивала батик интуитивно – что-то подсказала подруга, что-то нашла в интернете. Теперь могу похвастаться не только красивыми джинсами.
Марина, бухгалтер, в декретном отпуске, 27 лет: Батик открыла для себя совсем недавно. Выбирая дочке книжку в магазине, случайно натолкнулась на пособие по росписи ткани, очень понравились иллюстрации, в итоге купила. Теперь вместе с дочкой разрисовываем старые футболки специальными маркерами – они наиболее просты в применении, даже ребенок справится. Наши рисунки, конечно, не для выставки, но это такое необычное и увлекательное занятие! Как здорово, что эта книга попалась мне тогда под руку. Кстати, там очень подробно и доступно все описано, скоро освоим и краски.
Татьяна, маркетолог, 28 лет: В батике я уже не новичок. У нас в Тюмени не слишком много магазинов оригинальной одежды, вот и решила освоить это искусство в погоне за индивидуальным стилем. Свои рисунки создаю в технике свободной росписи, она наиболее схожа с обычной живописью. Очень помогает законченная когда-то художественная школа. Где я училась? Да ведь теперь интернет доступен каждому, там множество сайтов, сообществ по интересам, а соответственно – возможность получить любую информацию и пообщаться с единомышленниками.
Итак, приобретя некоторый опыт, «набив руку», вы сможете создать карнавальный костюм для ребенка или эксклюзивный шарфик в подарок подруге.
Если же батик станет вашим постоянным увлечением, и вы достигните в нем мастерства, возможно, знакомые и коллеги захотят иметь в своем гардеробе расписанную вами вещицу. При выполнении росписи на заказ, такое хобби может принести дополнительную прибыль, стать подспорьем для семейного бюджета в период финансового кризиса.
Но самое главное, конечно, это эмоции, которые вы получаете в процессе творчества, возможность выразить свое настроение, радость создания прекрасного.
Пусть в это очень непростое для многих время, когда все чаще видишь в автобусах, на улице хмурые лица, вам поднимают настроение яркие цветы, затейливые узоры, хранящие тепло ваших рук. Возможно, они и впрямь станут вашим маленьким оберегом!
Татьяна Пуртова