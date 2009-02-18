Как найти работу в период кризиса?

Едва ли не половина нашей взрослой жизни посвящена работе. Для большинства из нас она является не только источником дохода, но и прекрасной возможностью для самореализации и увлекательного общения с интересными людьми.
В нынешней сложной экономической ситуации все больше людей сталкиваются с необходимостью срочного поиска работы. Корреспондент Nashgorod.ru узнал, как сделать его эффективным, и как добиться получения нужной должности.
От того, насколько ответственно соискатель подходит к поиску новой работы, во многом зависит, насколько будущее рабочее место обеспечит его финансовую независимость, даст возможность развития и самореализации. Существуют правила, приняв которые, можно увеличить свои шансы на успех.
Во-первых, необходимо четко понять, готовы ли Вы в настоящее время менять работу, в каких компаниях Вам хотелось бы работать, какие вакансии Вас интересуют, уровень заработной платы, который позволит Вам работать с полной отдачей и который соответствует Вашему уровню профессионализма. Следует помнить, что в кризисные периоды многие компании уменьшают, к примеру, премиальную часть заработной платы своих специалистов. В связи с этим, нужно корректировать свои запросы, т.к. завышенный уровень запрашиваемой оплаты труда может послужить причиной отказа такому кандидату.
Если решение о смене работы принято – прежде чем Вы объявите о нём своему руководителю, приведите дела в порядок. Если Вы имеете перед компанией определённые обязательства, необходимо их выполнить.
Во-вторых, позаботьтесь о наличии грамотно составленного резюме. Оно должно содержать следующую информацию:
1. Личные данные (дата рождения, семейное положение, наличие детей, контактные телефоны, электронный адрес, место проживания).
2. Информация об основном и дополнительном образовании.
3. Профессиональный стаж на последние 5 – 7 лет – самый важный блок информации (наименование и сфера деятельности компании, даты работы, должности, основные функциональные обязанности и причины увольнения).
4. Имена и контактные телефоны рекомендателей (желательно, чтобы это были Ваши непосредственные руководители или клиенты).
5. Дополнительные сведения (уровень владения иностранными языками, компьютером, наличие водительского удостоверения, опыта вождения, личного автомобиля). Перечислите 3 – 5 личных качеств, в наибольшей степени характеризующих Вас как стоящего кандидата. Можно написать об интересах и увлечениях, если они подтверждают наличие у Вас перечисленных личных качеств. Сведения, указанные в резюме, должны соответствовать действительности.
Если в Вашей карьере были периоды длительного перерыва, следует найти данному обстоятельству логическое объяснение.
В написании резюме выдерживайте официальный тон. Не перегружайте резюме лишней информацией, не относящейся к делу. Резюме – это документ, поэтому оформлять его следует сдержанно и аккуратно, используя максимум два вида шрифта. Креативное оформление резюме работодатель оценит только, если Вы являетесь представителем творческой профессии – дизайнером, специалистом по рекламе – и претендуете на соответсвующие должности.
В-третьих, определите подходящие Вам пути поиска работы. Это может быть: непосредственное обращение к работодателю, поиск работы через знакомых, по объявлениям в печати или Интернете, через отделы по трудоустройству вузов, службу занятости или кадровые агентства.
В-четвертых, будьте готовы к прохождению собеседования. Именно на собеседовании у Вас появляется шанс подтвердить и приумножить хорошее впечатление, оставленное от Вашего резюме. Чтобы это впечатление оказалось максимально положительным к собеседованию необходимо тщательно подготовиться, учитывая ряд моментов.
1. Соберите как можно больше информации о предприятии и возможной работе.
2. Имейте при себе экземпляр резюме и основные документы, подтверждающие Вашу квалификацию.
3. Точно узнайте место расположения организации и рассчитайте время на дорогу, чтобы не опаздывать. Если Вы попали в пробку, у Вас сломался автомобиль и т.п., обязательно позвоните и предупредите о своём опоздании.
4. Позаботьтесь о том, чтобы располагать достаточным временем и не нервничать, если собеседование затянется.
5. Уделите внимание внешности. Одежда и обувь должны соответствовать должности, на которую Вы претендуете, быть удобной, и придавать Вам уверенности. Уделите внимание причёске, она должна быть аккуратной. Руки обязательно должны быть ухожены. Также необходимо избегать чрезмерности в употреблении парфюма, яркого макияжа и массивных украшений.
6. Будьте доброжелательны, спокойны, собранны, не лгите, контролируйте позу, мимику, жесты. Внимательно слушайте интервьюера.
7. Приготовьте блокнот и ручку, по необходимости делайте записи.
8. Подготовьте вопросы, которые Вы зададите на собеседовании.
9. Вне зависимости от исхода собеседования, завершите его на доброжелательной ноте, поблагодарите потенциального работодателя за встречу, попрощайтесь с ним с искренней улыбкой.
Если собеседование оказалось неудачным, необходимо проанализировать ошибки, которые были совершены на всех предыдущих этапах и провести работу по их устранению.
Важно помнить, что ни один специалист не подходит универсально для всех компаний без исключения, у каждого работодателя свои представления об идеальном сотруднике. Стратегия Вашего успеха в поиске работы должна основываться на мысли, что рано или поздно Вы найдете «свою» компанию. Столкнувшись с отказами в нескольких фирмах, ни в коем случае не оставляйте попыток.
Татьяна Пуртова