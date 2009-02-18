Как найти работу в период кризиса?

Во-первых, необходимо четко понять, готовы ли Вы в настоящее время менять работу, в каких компаниях Вам хотелось бы работать, какие вакансии Вас интересуют, уровень заработной платы, который позволит Вам работать с полной отдачей и который соответствует Вашему уровню профессионализма. Следует помнить, что в кризисные периоды многие компании уменьшают, к примеру, премиальную часть заработной платы своих специалистов. В связи с этим, нужно корректировать свои запросы, т.к. завышенный уровень запрашиваемой оплаты труда может послужить причиной отказа такому кандидату.