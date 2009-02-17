Сергей Маврин: С чертями надо дружить

Тяжелый металл в России не умер, он жил, жив и жить будет. В этом корреспонденту Nashgorod.ru довелось убедиться на концерте Сергея Маврина, который состоялся 15 февраля в ДНК «Строитель».
Всем хорошо известны такие коллективы, как «Ария» и "Кипелов", но не все знают, что в этом ряду стоит также и группа Сергея Маврина, экс-гитариста «Арии». Между тем, этот проект нисколько не хуже, а в чем-то и лучше hard&heavy команд с мировым именем. Пару слов о том, как гремели трубы и стучали барабаны на тюменской сцене.
С самого начала концерта появилось ощущение, что мы видим не нового вокалиста группы Андрея Лефлера, а Валерия Кипелова, только изрядно помолодевшего. Но если глаза способны обмануть незадачливого зрителя, то остается полагаться на уши. Сколько бы ни был хорош вокал, сколько бы близким ни было внешнее сходство и манера поведения, но Андрею пока рано претендовать на место мэтра российской тяжелой музыки. Сложилось такое впечатление, что вокалист группы Сергея Маврина нарочно подстраивается под Кипелова, копируя его образ вплоть до одежды.
Концерт условно был разбит на две части – в первой музыканты исполняли свои собственные песни, во второй – по большей части перепевали композиции со старых альбомов «Арии». И все же, музыку Маврина непросто воспринять на живом концерте. Она сильно отличается от классического «heavy», в первую очередь сложностью гитарных рифов и обилием симфонических вставок. А когда в ваши уши, как из рога изобилия, льется все это невероятное музыкальное великолепие, хочется не прыгать и кричать, а стоять и слушать. Но и драйва было немало, особенно хорошо народ прыгал под такие песни, как «Беспечный Ангел» и «Герой асфальта», уже во «втором отделении».
Стоит отметить фишки группы – например, чтобы красный хайр Маврина романтично развевался, рабочие сцены поставили рядом с музыкантом вентилятор. Видимо, это одна из привилегий лидера группы. Однако гитаристу такого уровня простителен некоторый пафос – чего только стоило одно его соло минут на десять!
После концертной программы корреспонденту Nashgorod.ru удалось взять интервью у Сергея Маврина, легенды российского метала.
Альбом «Смутное время» получился очень удачным, и побил рекорды продаж «Арии» к моменту выхода. Сергей, скажите, хотели бы вы создать еще один совместный проект с Валерием Кипеловым? Есть ли предпосылки для такого события?
Сергей: Одного моего желания мало, я не знаю, что будет завтра. С Валерой мы в хороших отношениях, живем через дорогу – так что почему нет? Но ничего конкретного по этому вопросу я сказать пока не могу.
В настоящее время все более популярны такие музыкальные направления, как darkwave, kiber pank, альтернатива, эмо-кор, мейн стрим. Как вы считаете, не вытесняют ли эти новые веяния тяжелый металл, не теряет ли он обороты?
Сергей: В начале 90-х больше никто не интересовался металлом. Но с 1995 года тяжелая музыка пошла на подъем. Сейчас наблюдается некоторый спад интересов, но это ни о чем не говорит. Все развивается циклично, скоро hard&heavy снова станет популярным.
Оптимистично. Как вы думаете, почему «Ария» забраковала многие тексты Маргариты Пушкиной, на которые позже вами была написана музыка?
Сергей: Ну, наверное, это лучше у «Арии» спросить. Стоит сказать, что у нас несколько разный подход к написанию текстов, и хоть когда-то мы были одним коллективом, сейчас это две абсолютно разные группы. На следующий альбом, например, несколько текстов будут принадлежать перу Маргариты Пушкиной. Но мы работаем также и с такой замечательной поэтессой, как Анна Балашева, часть текстов пишу я. Поэтому материал получается очень разносторонним, но вместе с тем концептуальным.
Сергей, известно, что вам самому довелось побывать в шкуре журналиста. Работа радиоведущего программы «Железный занавес», вероятно, отнимает очень много времени и сил. Удаётся ли выкроить свободные часы для отдыха?
Сергей: Ну, в этой роли я проработал 9 лет, однако на настоящий момент программу закрыли. Теперь на радио «Юность», где я работал, сменилось руководство, и эти умные дяди и тети решили, что «Железный занавес» не вписывается в рамки формата. В любом случае, я считаю, что за 9 лет я рассказал все, что мог, и под конец даже как-то подустал.
Если я ничего не путаю, то вашим коллегой в эфире был демон Кузьмич. Как появился этот образ?
Сергей: Первоначально он был задуман, как Бивис для Батхета. Вообще, поначалу я был против этого персонажа, но раз уж программа о металле, то какой-то элемент мистики должен присутствовать. Однако вышло так, что Кузьмич оказался таким же раздолбаем, как и я.
Если уж зашла речь о чертях. В «Легенде о динозавре» был сюжет, когда Вы в зеркале увидели черта, пообещавшего забрать вас к себе. Действительно ли это так, и не приходилось ли вам больше видеться?
Сергей: Да, это действительно было. Наверно, это и был Кузьмич, но тогда мы были незнакомы! Он схватил меня и заорал «кончай бухать, а то заберу с собой!». Вообще, с чертями надо дружить, а то они тебя убьют. Спустя много лет в эфире радио «Юность» я повстречался с Кузьмичом, и теперь мы дружим.
Чем вы любите заниматься в свободное время, если оно конечно у вас есть?
Сергей: Нет его, свободного времени. Когда выдается промежуток между гастролями, я сплю впрок. Да, и еще читаю – читать я люблю.
Когда у вас выйдет полноценный клип? Все, что я встречал, это только видео с концертов.
Сергей: Мы сейчас этим занимаемся, съемки будут в Новосибирске. На какую песню будем снимать, пока не решили.
Сергей Константинович, у Вас плотный гастрольный график, однако в Тюмени вы со своим коллективом впервые. Почему? Каковы ваши впечатления?
Сергей: Самые позитивные, вчера нас прокатили с экскурсией по городу, и нам очень понравилось. Вообще, я был в Тюмени 5 лет назад вместе с Кипеловым, и нахожу, что город развивается и меняется. Почему в этом составе мы здесь впервые? Просто у нашей группы недавно появился директор, и теперь у нас составлен гастрольный тур, который включает много городов, где мы раньше не были. Но сюда мы еще обязательно вернемся.
Спасибо, будем ждать с нетерпением.
Михаил Булатов