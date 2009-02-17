Сергей Маврин: С чертями надо дружить

Концерт условно был разбит на две части – в первой музыканты исполняли свои собственные песни, во второй – по большей части перепевали композиции со старых альбомов «Арии». И все же, музыку Маврина непросто воспринять на живом концерте. Она сильно отличается от классического «heavy», в первую очередь сложностью гитарных рифов и обилием симфонических вставок. А когда в ваши уши, как из рога изобилия, льется все это невероятное музыкальное великолепие, хочется не прыгать и кричать, а стоять и слушать. Но и драйва было немало, особенно хорошо народ прыгал под такие песни, как «Беспечный Ангел» и «Герой асфальта», уже во «втором отделении».