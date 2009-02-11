Осторожно: грипп!

Это одно из самых тяжелых заболеваний среди инфекционных поражений бронхолегочной системы, протекающее с явлениями массивной общей интоксикации и поражением верхних дыхательных путей, дающее большое число осложнений, таких как пневмония, отит, бронхит, менингит и энцефалит. В запущенных случаях болезни может развиться острая сердечная и легочная недостаточность, что приводит к смерти. Им болеют все: и взрослые и дети. Болезнь чаще всего принимает характер эпидемии, заболеваемость повышается в холодное время года. Источник инфекции – больной человек. Это грипп.
Корреспондент Nashgorod.ru поговорил с врачом-терапевтом Ириной Владимировной Маркер о мерах профилактики гриппа, новых методах лечения и народных средствах, помогающих при этой болезни.
Какими симптомами грипп дает о себе знать?
- Начало заболевания обычно бурное: температура повышается до 39-40 С, что сопровождается ознобом, болями в области лба, висков, надбровных дуг, глазных яблок, слабостью, потливостью, ломотой в мышцах и суставах. При такой яркой клинической картине поражения верхних дыхательных путей незначительны: могут возникать сухой кашель, ощущения першения в горле, осиплость голоса, заложенность носа. В тяжелых случаях гриппа у больного могут появиться галлюцинации, судороги, потеря сознания.
У всех ли заболевших грипп протекает в столь тяжелой форме?
- Разумеется, нет, и каждый человек реагирует на инфекцию по-разному. У некоторых людей болезнь протекает в легкой форме, в таких случаях человек относится халатно к заболеванию, переносит грипп на ногах, что чревато тяжелыми последствиями.
Какие первые меры следует принять при заболевании?
- Главный принцип терапии: строгий постельный режим и обильное питье для снятия симптомов интоксикации. Грипп легкой и средней формы лечится в домашних условиях, но это не означает, что не нужно обращаться к врачу. При любых формах гриппа необходимо медикаментозное лечение, назначить которое может только специалист. Из препаратов обычно назначается ремантадин, обладающий противовирусной активностью. Из жаропонижающих и болеутоляющих средств применяют антигриппин, в состав которого входят аспирин, фенальгин, димедрол. Это комплексное средство. Если в течение 5-7 дней на фоне лечения не выявляется положительной динамики, назначают антибиотики. Повторяю, что в подобных случаях самолечение недопустимо, необходимо находится под строгим контролем врача.
Эффективна ли профилактика во время эпидемии гриппа?
- Конечно, да. И главная ее задача – укрепить иммунитет человека, создать барьер, защищающий от вирусов и инфекций. Хорошее лечебное действие оказывает оксолиновая мазь, также можно использовать лейкоцитарный интерферон. Достаточно хорошо действует на иммунную систему человека растительный препарат «Иммунал», который врачи рекомендуют принимать курсами в осеннее-зимний период. Не следует забывать о проверенных средствах наших бабушек: отвар шиповника, мед, чеснок, травяные настои ромашки и липы, малина и молоко, которые насыщают организм витаминами и укрепляют иммунитет.
Чтобы разобраться, какие народные средства наиболее эффективны при гриппе и простуде, корреспондент Nashgorod.ru попросил жителей Тюмени поделиться наиболее проверенными рецептами.
Александра Рыбина, 54 года: «Этим средством пользовалась еще моя бабушка, которая жила в деревне и использовала только народные методы. Необходимо приготовить смесь из равного соотношения плодов малины и цветков липы. Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить по стакану горячего настоя на ночь как потогонное средство».
Александр Бритоусов, 38 лет: «Для нашей семьи панацея от всех болезней, в том числе и от гриппа – прополис. Кусочек прополиса величиной с 1-2 горошины надо держать во рту, изредка перебрасывая языком с одной стороны на другую, на ночь заложить за щеку. Держать сутки. Можно использовать обычный кусковой сахар, пропитав его спиртовым экстрактом прополиса».
Валерия Соловьянчик, 43 года: «Рекомендую всем этот общеукрепляющий напиток из шиповника, который повышает иммунитет организма и насыщает его витаминами. Сухие ягоды шиповника растолочь. На литр холодной воды использовать 5 столовых ложек ягод. Поставить на огонь, прокипятить 10 минут. Настоять, укутав, 8-10 часов, процедить. Пить с утра по 1 стакану через каждые 2-3 часа в течение суток. Можно пить и с медом, вареньем, сахаром. Желательно пить отвар шиповника в течение недели, постепенно уменьшая количество приемов.
Ирина Моценко, 23 года: «При малейших признаках гриппа сразу же спасаюсь малиной с медом. 1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка шиповника, 1 ст. ложка малины, 1 ст. ложка смородины, залить 1 литром кипятка. Выдержать 15 минут. Пить 3 раза по ½ стакана перед едой».
Сергей Буров, 28 лет: «При кашле хорошо помогает редька. Нарезать сырую редьку очень тонкими ломтиками и посыпать их сахарным песком. Появившийся сладкий сок принимать по столовой ложке каждый час. Еще можно натереть редьку на терке и отжать сок через марлю. Смешать литр сока с жидким медом и пить по 2 ст. ложки перед едой и вечером перед сном».