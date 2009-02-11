Осторожно: грипп!

- Главный принцип терапии: строгий постельный режим и обильное питье для снятия симптомов интоксикации. Грипп легкой и средней формы лечится в домашних условиях, но это не означает, что не нужно обращаться к врачу. При любых формах гриппа необходимо медикаментозное лечение, назначить которое может только специалист. Из препаратов обычно назначается ремантадин, обладающий противовирусной активностью. Из жаропонижающих и болеутоляющих средств применяют антигриппин, в состав которого входят аспирин, фенальгин, димедрол. Это комплексное средство. Если в течение 5-7 дней на фоне лечения не выявляется положительной динамики, назначают антибиотики. Повторяю, что в подобных случаях самолечение недопустимо, необходимо находится под строгим контролем врача.