Малый бизнес Тюменской области поможет малоэтажной застройке

Накануне, в рамках ежегодной пятнадцатой специализированной выставки «Строительство и архитектура - 2009» (смотреть фотоотчет) был проведен «круглый стол», темой которого была заявлена «Роль субъектов малого бизнеса в строительной индустрии региона».
Люди хотят строить
«Малый бизнес в жизни любой страны имеет большое значение, поскольку он максимально приближен к конечному потребителю. Учитывая небольшие объемы, такой бизнес является полигоном для опробации новых идей, решений и технологий. Умело управлять в малом бизнесе, умело жить в нем - это значит выжить в непростых, изменяющихся условиях. Это очень много значит и позволяет двигаться вперед» - дал старт мероприятию генеральный директор ОАО «Тюменская ярмарка» Эдуард Бакиев.
Зам начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Никитин отметил, что 37% всего ввода жилья в минувшем году составляет ИЖС, то есть люди на сегодняшний день хотят строить сами, но зачастую не знают, к кому обращаться и какими конструкциями и материалами пользоваться, и здесь им на помощь должен прийти малый бизнес.
В строительной отрасли не хватает кадров
«Каждый труд должен быть квалифицированным. В области строительства очень большой дефицит профессиональных кадров» - такую проблему обозначил Вице-президент Российского союза строителей Сергей Кучихин. «Мы все несколько вскоре войдем в СРО или некие другие организации, которые будут объединены по специальности, и в них все будут давать определенные гарантии за одного. В этой связи во многих регионах создаются сообщества специалистов по квалификациям. В Тюменской области, имеющей большой опыт строительства и, при том в непростых условиях, подобный комитет также должен быть создан» - отметил он.
Также он подчеркнул, что строительный рынок нельзя отдавать сторонним. «Мы все должны за него бороться честно и на конкурентной основе. Поэтому, какими бы не были хорошими специалисты из Турции, Китая и других мест, все-таки они в первую очередь работают на свою экономику. Предпочтение нужно отдавать своим и растить собственные кадры» - сказал Сергей Николаевич.
Если проанализировать кризис с точки зрения строительной профессии. «Союз строителей» и ряд других организаций с 1990 года участвовали в государственных программах, таких как «Доступное жилье», «Комфортное жилье» и др. Когда в 2004 году разрабатывалась программа по доступному жилью, цена за квадратный метр жилой площади была установлена в размере 12 тысяч рублей, рыночная стоимость жилой недвижимости на этот период составляла 18 тысяч рублей за квадратный метр – то есть в то время снижение затрат на строительство доступного жилья было реальным. Но с тех пор поднялись цены на сырье: цемент в три с лишним раза, в два раза метал и т.д. Соответственно цены стали в три раза
выше и на жилье. А средняя заработная плата населения, которому необходима жилплощадь, осталась на том же уровне – объяснил Сергей Кучихин и отметил, что ситуацию по ценам на внутреннем рынке необходимо стабилизировать.
Выбирай местного производителя
В рамках «круглого стола» прозвучали также подробные доклады о производстве, о методах работы и планах на будущее представителей из муниципальных районов юга Тюменской области.
Таким образом, Анатолий Брюховец из Нижнетавдинского района рассказал о производстве и реализации керамзитоблоков. Он также отметил, что район в целом в три раза увеличил объемы жилищного строительства.
Сергей Макурин, ООО «Газовик» (Ялуторовский район) рассказал о выпуске стенового блока «Теплокомфорт» для строительства малоэтажных жилых и производственных зданий. Блоки «все в одном» - как назвал их представитель – отличают прочностные характеристики, пожарная безопасность, архитектурная выразительность и долговечность. На сегодня из такого блока уже построено уже несколько зданий в Ялуторовске. Блоки изготавливаются в любых конфигурациях, что позволяет использовать блоки без дополнительной резки и обработки (оконные, дверные блоки). Стоимость материалов для возведения одного квадратного метра составляет на сегодня 1200 – 2500 рублей, стоимость работ от 700 до 1500 рублей.
Представитель Юргинского района Николай Палецких, ООО «Радуга-V», в свою очередь рассказал о глубокой переработке древесины. Строительство – основной вид деятельности предприятия, а деревопереработка занимает около 30% от предприятия. За счет прибыли от строительства развивается переработка. «Строятся, в основном, сельские жители с небольшими доходами и поэтому наше жилье по относительно недорогим ценам» - отметил он. Летом минувшего года предприятие внедрило новую технологию строительства – панельное домостроение из древесины. Квадратный метр такого экологически-чистого и теплого домостроения обойдется от 12 тысяч рублей (в зависимости от отделки). Однако, чтобы начать широкое производство таких панелей предприятию требуются небольшие инвестиции.
Дмитрий Глушков представил Ялуторовский Завод «Поревит» Холдинга «Партнер» и рассказал о способах снижения стоимости строительства за счет применения экономичных строительных материалов и новых проектных решений. Основной продукцией завода являются газобетонные блоки, второе название которых – искусственное дерево. Прочность и практичность этого экологически-чистого материала равняется с экономичностью. Газобетон обладает интересным свойством - он способен поглощать влагу из
воздуха при повышенной влажности внутри помещения, а при пониженной влажности наоборот отдавать ее. Таким образом, применение газобетона позволяет обеспечивать нормальный влажностный режим в помещениях.
Дорогу – малому бизнесу!
Обратить внимание на малоэтажную застройку, развивать эту нишу также посоветовал заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн. «Задача сегодня – обеспечение жителей малоэтажным жильем по доступным ценам» - завил он в рамках доклада о реализации регионального проекта партии «Единая Россия» «Свой дом».
В сложное экономически время выставка «Строительство и Архитектура-2009» важна, поскольку нужно отработать все подходы и двигаться к дальнейшему развитию строительной области – отметил Виктор Александрович.
Стоит отметить, что сегодня малые предприниматели Тюменской области могут также обратиться в Фонд развития и поддержки предпринимательства, в котором действует множество программ по переобучению и обучению персонала и другие программы в помощь малому бизнесу.
Внедрение новых интересных технологий, экономичных материалов и т.д. – все поможет малому бизнесу развиваться и отстаивать свое немаловажное место в строительной индустрии региона.
Евгения Ноговицина