Малый бизнес Тюменской области поможет малоэтажной застройке

Если проанализировать кризис с точки зрения строительной профессии. «Союз строителей» и ряд других организаций с 1990 года участвовали в государственных программах, таких как «Доступное жилье», «Комфортное жилье» и др. Когда в 2004 году разрабатывалась программа по доступному жилью, цена за квадратный метр жилой площади была установлена в размере 12 тысяч рублей, рыночная стоимость жилой недвижимости на этот период составляла 18 тысяч рублей за квадратный метр – то есть в то время снижение затрат на строительство доступного жилья было реальным. Но с тех пор поднялись цены на сырье: цемент в три с лишним раза, в два раза метал и т.д. Соответственно цены стали в три раза