[a]Денис Мацуев[/a]: «Преподаватели музыки уезжают из России в Китай»

– Шоу-бизнес сегодня накрыл весь мир, все живут в некоей зомбированности, но я уверен, что с этим можно бороться. Аудитория поклонников классической музыки большая, и я буду делать все возможное, чтобы она расширялась. Мне приходится появляться в некоторых передачах, где классическому музыканту, возможно, и не место, но я делаю это сознательно, потому что иначе будет совсем плохо. Тогда мы совсем уйдем в некую мануфактуру по производству фабрикантов. Трагедия в том, что даже если на «Фабрику звезд» приезжают талантливые люди с уникальными природными данными, то потом все они становятся похожими друг на друга. Такой усредненный, зомбированный, какой-то хай-тэковский индивидуум, с которым трудно бороться – он ненастоящий, от него не идет настоящего тепла, нет души. А ведь именно этого у русского человека всегда было в достатке. Вспомните, нашу прошлую эстраду – Шульженко, Утесов, Бернес – они не обладали очень хорошими голосами, не имели музыкального образования, но с какой душой пели, с какой высокой нравственной культурой, с каким посылом.