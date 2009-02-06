[a]Денис Мацуев[/a]: «Преподаватели музыки уезжают из России в Китай»

Может ли дуэт из человека с роялем конкурировать с ансамблями, эстрадными коллективами, созданными современной музиндустрией, называемой еще шоу-бизнесом?
Оказывается, может!
Заслуженный артист России Денис Мацуев в четверг вновь порадовал тюменских поклонников своим творчеством. А перед концертом нашел время поговорить с журналистами. Свою гастрольную деятельность он совмещает с просветительской миссией.
Классика как лекарство от кризиса и депрессий
Гастрольный график Дениса Мацуева расписан до 2011 года. Особое внимание в нем уделено российским турам. Молодой музыкант (1975 года рождения) не просто демонстрирует свой талант поклонникам, но стремится посредством музыки помочь как можно большему числу соотечественников стать счастливее. Он уверен, что классическая музыка действует исцеляюще, способна поддержать, успокоить, настроить на нужный лад, подсказать выход из самой сложной ситуации. Нужно только донести ее до зрителя, показать всю красоту и глубину авторского замысла.
– Шоу-бизнес сегодня накрыл весь мир, все живут в некоей зомбированности, но я уверен, что с этим можно бороться. Аудитория поклонников классической музыки большая, и я буду делать все возможное, чтобы она расширялась. Мне приходится появляться в некоторых передачах, где классическому музыканту, возможно, и не место, но я делаю это сознательно, потому что иначе будет совсем плохо. Тогда мы совсем уйдем в некую мануфактуру по производству фабрикантов. Трагедия в том, что даже если на «Фабрику звезд» приезжают талантливые люди с уникальными природными данными, то потом все они становятся похожими друг на друга. Такой усредненный, зомбированный, какой-то хай-тэковский индивидуум, с которым трудно бороться – он ненастоящий, от него не идет настоящего тепла, нет души. А ведь именно этого у русского человека всегда было в достатке. Вспомните, нашу прошлую эстраду – Шульженко, Утесов, Бернес – они не обладали очень хорошими голосами, не имели музыкального образования, но с какой душой пели, с какой высокой нравственной культурой, с каким посылом.
И сегодня у людей должен быть выбор. Я не говорю, что теперь каждый день по всем каналам должны транслировать концерты Чайковского, но нельзя навязывать людям то, что называют музыкой, что выливается на них ежедневно с экранов. Ценителям классики нужно дать возможность слушать то, что радует душу.
Дениса Мацуева недавно его избрали президентом благотворительного фонда «Новые имена», который помогает талантливым молодым музыкантам. Много лет назад благодаря этому фонду получил путевку в жизнь и он сам – уроженец Иркутска, до сих пор считающий себя не москвичом, не парижанином, не нью-йоркцем – где проводит больше времени, а сибиряком.
Артисту нужна критика
Возможно, именно этим отличается серьезный музыкант от продукта «звездных фабрик»– отношением к критике. Чему учат популярных исполнителей? Любой пиар хорош! Пусть стирают прилюдно твое грязное белье, пусть пишут гадости и сочиняют сплетни – лишь бы о тебе говорили, лишь бы быть на виду и на слуху. Мацуев признается, что тоже не прочь почитать о себе отклики поклонников и критиков. Но предпочтение отдает именно критике, в которой ищет конструктив.
– Родители с детства приучили меня, что к любому высказыванию в свой адрес нужно относиться с глубокой иронией, прислушиваться не к хвалебным отзывам, а к тем, кто говорит по делу, по существу. Безусловно, эмоции бывают разные, но если это конструктивная критика, я ее жду. Раньше был журнал «Советская музыкальная жизнь», я откопал у себя дома в Иркутске много таких журналов и читал рецензии на концерты знаменитых пианистов – это просто учебное пособие. Сейчас этого, к сожалению, нет. Нет нового поколения молодых критиков – а это важно, публика должна знать, что происходит во время концерта. К сожалению, многие современные издания просто закрывают разделы «классическая музыка», якобы, их не читают. Но это полная чушь! Даже если пишут что-то в газетах на эту тему, то зачастую с налетом желтизны – что я просто ненавижу. Итак наша страна находится в некоей желтизне от того ужаса, что происходит на телеканалах.
Нельзя экономить на культуре
Несколько лет назад Денис Мацуев выступал в Тюмени с камерным оркестром тюменской филармонии под руководством Антона Шароева. Музыкант внимательно следит за всеми событиями в музыкальной жизни страны и то, что в Тюмени собирались создавать большой симфонический оркестр, не осталось им не замеченным.
– Я слышал, что оркестр в Тюмени был уже практически создан, а сейчас это событие отложили на неопределенное время. Ваш город заслуживает иметь симфонический оркестр, на этом нельзя экономить.
В Москве и Санкт-Петербурге существуют президентские и правительственные гранты, на которых держатся ведущие коллективы – государственные оркестры, Мариинка, коллективы Спивакова, Башмета. Но надо не забывать и о провинции.
Есть замечательный уральский оркестр в Екатеринбурге – прекрасный коллектив европейского класса. В Новосибирске, в Красноярске замечательные оркестры. К сожалению, не везде сейчас благоприятное положение – из-за низких зарплат люди уезжают в Москву, Петербург, или в …Китай.
В Китае сейчас около 70 миллионов пианистов, среди них есть замечательные талантливые ребята, настоящие «звезды». Там повсеместно открываются частные музыкальные школы – это большой бизнес. Беда в том, что учить китайских детей уезжают наши лучшие педагоги, потому что там платят в 10 раз больше. И тут есть о чем подумать – если мы лишимся талантливых преподавателей музыки, это станет невосполнимой потерей.
Зрители
Денис говорит, что любит своих зрителей. Не разделяя их по полу, социальному положению, месту проживания. А зрители бывают разные, причем, не всегда воспитанные, не всегда подготовленные к пониманию классики.
– Если в зале зазвонит телефон, я понимаю, что пришел новый зритель, – улыбается Денис. – Ничего страшного, просто публику тоже нужно готовить. Нужно объяснять, что нельзя хлопать между частями произведения, нельзя ходить во время концерта. Но если человек пришел на концерт классической музыки – это уже поступок, это уже наш человек!
В тюменской филармонии зрители оказались достаточно подготовленными. Зал был полон, причем, детей, молодежи, зрителей старшего возраста – было примерно в равных пропорциях. Телефоны не звонили, аплодисменты звучали, где полагается. Правда, в конце концерта все-таки не сдержали эмоций. Продолжительными овациями так долго не отпускали артиста, что на «бис» он исполнил больше произведений, чем в основной части программы. И даже когда Мацуев поставил такую шикарную, мощную точку, виртуозно сыграв сложнейшее произведение Грига, публика не унималась. Пришлось сотруднице филармонии объявить, что концерт окончен. В самом деле, нужно же иметь совесть, господа!