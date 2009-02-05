На повестке дня - инфляция в России: плюсы-минусы и прогнозы

Прогноз на 2009 год, по предварительным расчетам, составляет 13%. Высокие инфляционные ожидания отнюдь не беспочвенны. Инфляция напрямую зависит от курсовой политики ЦБ и «основной ее причиной является девальвация рубля», - считают аналитики компании «АТОН».
Девальвация в свою очередь следует из низких цен на нефть, которые давят на нефтяную отрасль и, как следствие на всю национальную экономику, остающуюся экспортноориентированой. В ситуации, когда от цен на экспортируемое сырье зависит не только производственный, но и банковский секторы, а эти цены резко упали, встает вопрос не искусственного поддержания курса рубля, а перерасчета бюджета и пересмотра расходов на госпроекты.
Впрочем, плавная, но верная девальвация рубля имеет и свои плюсы. Среди них – сбережение международных (золотовалютных !) резервов страны, которые, по сообщению Департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, на 16 января составляли 396,2 млрд долл. (ср.: 386,5 млрд долл. на 23 января 2009г.). Также позволяет поддерживать отечественного производителя, делая его продукцию более конкурентоспособной в ценовом отношении по сравнению с импортируемым товаром. Или уже позволила российским компаниям и населению заработать на разнице курсов в периоды ослабления рубля к бивалютной корзине.
Как бы там ни было, сейчас баррель нефти сорта Brent стоит около 45 долларов, и его цена движется в боковом диапазоне. Снижение экспортной выручки, а также увеличение участниками рынка длинной валютной позиции являются одной из причин снижения рублёвой ликвидности. Дефицит ликвидности позволит слегка сдержать эффект растущей инфляции и привел к сокращению темпов роста индекса потребительских цен. К примеру, в сентябре прошлого года денежный агрегат М2 составлял 14 530,1 млрд руб., а 01.12.2008 он снизился до 13 226,2 млрд руб., и этот процесс продолжается.
Смежным «амортизирующим» эффектом от снижения цен на сырьевом рынке стало снижение затрат на производство и транспортировку (т.е. себестоимость) энергоресурсов внутри страны (в результате почти трехкратного падения нефти на международных товарных биржах. Но это было компенсировано общей тенденцией падения доходов населения, роста безработицы, и, как следствие, масштабным сокращением спроса.
Главный вопрос в этой ситуации – что будет дальше с рублем? Его падение больно ударяет по покупательской способности самых малообеспеченных слоев (особенно в контексте того, что продукты в 2008 году официально подорожали почти на 1/5) и в результате приведет к дальнейшему расслоению общества по имущественному критерию. С другой стороны, падение национальной валюты помогает поддерживать хрупкие балансы в макроэкономических вопросах, что в условиях глобальной экономической нестабильности принципиально важно.
По оценкам аналитиков компании «АТОН», инфляция в России уложится в границы, определенные финансовыми властями на 2009 год, т.е. не превысит 13%. Однако в контексте дешевых энергоресурсов, общего промышленного спада, кризиса доверия в финансовой сфере и снижения спроса со стороны населения очень многое будет зависеть от действий правительства страны. Увы, взять и просто отойти от финансовых проблем всего мира, мало кому удастся.
Инвестиционная компания «АТОН»