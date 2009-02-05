На повестке дня - инфляция в России: плюсы-минусы и прогнозы

Главный вопрос в этой ситуации – что будет дальше с рублем? Его падение больно ударяет по покупательской способности самых малообеспеченных слоев (особенно в контексте того, что продукты в 2008 году официально подорожали почти на 1/5) и в результате приведет к дальнейшему расслоению общества по имущественному критерию. С другой стороны, падение национальной валюты помогает поддерживать хрупкие балансы в макроэкономических вопросах, что в условиях глобальной экономической нестабильности принципиально важно.