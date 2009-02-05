Двойные продажи в МЖК города Тюмени - так ли это?

В 2005 году Общественная организация «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» на собственном земельном участке решила начать строительство жилого дома ГП-4 в микрорайоне МЖК в Тюмени. Для выполнения строительных работ было привлечено ООО «Стройтехногрупп», с которым 11 июля 2005 года был подписан договор №4 о совместной деятельности.
В связи с тем, что с момента вступления в силу ФЗ № 214 «О долевом участии» и подписания договора о совместной деятельности №4 прошло 3 месяца, то практики применения данного закона на тот момент не было. К сожалению, стороны не учли, что договор о совместной деятельности №4 не отвечает требованиям действующего законодательства.
Правовые основания для осуществления строительства дома возникли с момента выхода распоряжения администрации г. Тюмени № 975 –рк от 21.10.2005г. «О разрешении общественной организации «Организационный комитет молодежного жилого комплекса г. Тюмени» строительства многоквартирного жилого дома ГП-4 с объектами соцкультбыта (первый этап – фундаменты) в г. Тюмени, микрорайон МЖК.
Чтобы начать строительство дома, в условиях действия 214 ФЗ «О долевом участии», был заключен договор генерального подряда №43/07 от 21 октября 2005г., который был составлен и подписан сторонами. Стоимость подрядных работ по данному договору составила 153 000 000 рублей. При этом срок окончания работ по объекту для генподрядчика был определен - 30 марта 2008 года. Согласно ФЗ № 214 «О долевом участии» исключительным правом привлечения денежных средств обладает Застройщик. В связи с чем, ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» заключила договоры долевого участия с гражданами в рамках программы «молодая семья», денежные средства, полученные по данным договорам, были перечислены генподрядчику, т.е. ООО «Стройтехногрупп».
В то же время, как сейчас стало известно, ООО «Стройтехногрупп» осуществляло продажи квартир от своего имени без участия Застройщика в лице ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени», что прямо противоречит 214 ФЗ «О долевом участии». Следует заметить, что при вступлении в силу ФЗ № 214 «О долевом участии», договор №4 «О совместной деятельности» сам по себе является ничтожным, поскольку противоречит принятому ФЗ № 214 «О долевом участии».
«Пятнашки» со «Стройтехногруппом»
В июне 2007 года ушел из жизни директор ООО «Стройтехногрупп» Павлов В.И. и к руководству ООО «Стройтехногрупп» приступил Дедловский Игорь Анатольевич. В данный момент фактически и наступает крах компании «Стройтехногрупп», как известно, останавливаются стройки в п. ММС, приостанавливается стройка ГП-4 в микрорайоне МЖК г. Тюмени. Не будем уточнять, по каким причинам приостанавливается строительство домов, при том, что денежные средства на их возведение уже получены, будем надеяться, что ответ на этот вопрос будет получен в ходе проверки ГУВД. Отметим, что в августе 2008 года решением учредителей, Дедловский И.А. был снят с должности директора.
29 августа 2008 года на должность директора, решением учредителей, назначается Пермяков Леонид Борисович.
ООО «Стройтехногрупп» выступает с предложением об увеличении стоимости работ по договору до 162 788 026 рублей, ссылаясь на изменение стоимости материалов и увеличении стоимости подрядных работ, что соответствовало договору подряда №43/07 от 21 октября 2005г., и 10 сентября 2008г, подписывается дополнительное соглашение №1 к договору Генподряда №43/07 от 21.10.2005 г.
Когда становится ясно, что в срок строительство дома не будет завершено ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» была вынуждена своими силами и за свой счет завершать строительство жилого дома ГП-4 в микрорайоне МЖК г. Тюмени. Составляется дополнительное соглашение №2 к договору Генподряда № 43\07 от 21.10.05 в котором указываются виды работ, которые не выполнены, и не собирается выполнять ООО «Стройтехногрупп», и выполнение которых принимает на себя Заказчик строительства - ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени», общая стоимость таких работ составляет 45 509 979,82 рублей.
Таким образом, ООО «Стройтехногрупп» выполнило работы в рамках договора генерального подряда на сумму 117 278 046,5 руб. ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» полностью оплатила стоимость данных работ: на счет ООО «Стройтехногрупп» были перечислены денежные средства в размере 21 893 200 рублей, также были переданы квартиры на сумму 95 384 846,5 рублей в количестве и по ценам указанным ООО «Стройтехногрупп» (всего 87 шт.).
Двойные продажи – ТАК ЛИ ЭТО?
В середине декабря 2008 года в ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» поступила информация от граждан о том, что ООО «Стройтехногрупп» не имея никаких юридических оснований, продало те квартиры, которые ему не принадлежали и не принадлежат. При этом постоянно со стороны ООО «Стройтехногрупп» высказываются обвинения в двойных продажах. На основании информации изложенной в данном письме, отсутствует сам факт двойных продаж в которых обвиняют ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени», поскольку понятие «двойные продажи» - это когда одна квартира дважды продана одним лицом. В сложившейся ситуации факты указывают на незаконную продажу квартир со стороны ООО «Стройтехногрупп». ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» оказалась заложником противоправных действий со стороны ООО «Стройтехногрупп»: ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» была втянута в судебные разбирательства между ООО «Стройтехногрупп» и гражданами. В ходе судебных разбирательств, судом было установлено, что договоры, подписанные между ООО «Стройтехногрупп» и дольщиками являются незаключенными, т.е. не порождающими прав и обязанностей, поскольку не соответствуют требованиям ФЗ № 214 «О долевом участии».
Как отмечает представитель общественной орагнизации, в настоящее время ООО «Стройтехногрупп», проводит информационную кампанию по «очернению» имени «Оргкомитета МЖК г. Тюмени», что наносит ущерб деловой репутации компании на строительном рынке г. Тюмени. Более 20 лет ОО «Оргкомитет МЖК» выполняет функции Заказчика по микрорайону МЖК, и никогда подобных проблем не возникало, мы думаем, что правовую оценку действий ООО «Стройтехногрупп» дадут компетентные органы Тюменской области.
Ноговицина Евгения
По информации ОО "Оргкомитет МЖК"