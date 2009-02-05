Двойные продажи в МЖК города Тюмени - так ли это?

В середине декабря 2008 года в ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» поступила информация от граждан о том, что ООО «Стройтехногрупп» не имея никаких юридических оснований, продало те квартиры, которые ему не принадлежали и не принадлежат. При этом постоянно со стороны ООО «Стройтехногрупп» высказываются обвинения в двойных продажах. На основании информации изложенной в данном письме, отсутствует сам факт двойных продаж в которых обвиняют ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени», поскольку понятие «двойные продажи» - это когда одна квартира дважды продана одним лицом. В сложившейся ситуации факты указывают на незаконную продажу квартир со стороны ООО «Стройтехногрупп». ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» оказалась заложником противоправных действий со стороны ООО «Стройтехногрупп»: ОО «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» была втянута в судебные разбирательства между ООО «Стройтехногрупп» и гражданами. В ходе судебных разбирательств, судом было установлено, что договоры, подписанные между ООО «Стройтехногрупп» и дольщиками являются незаключенными, т.е. не порождающими прав и обязанностей, поскольку не соответствуют требованиям ФЗ № 214 «О долевом участии».