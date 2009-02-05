Анна Усольцева: Гиря – она не тяжелая

На минувшем первенстве по гиревому спорту на кубок Тюменской областной думы Анна Усольцева выиграла в абсолютной категории. Ее результат при перерасчете на вес стал лучшим среди результатов других участниц. За десять минут гирю весом 24 килограмма Анна подняла 74 раза. Это ее новый личный рекорд. Спортсменка на 10 раз увеличила свой прежний результат.
Анну Усольцеву, миниатюрную девушку, поднимающую гири, знают не только в Тюмени. Серебряный призер Первенства Европы 2008 года, победитель Первенства России в 2008 году, даже в книге рекордов Гиннеса о ней есть страничка. А ведь всего несколько лет назад девушка и не думала, что сможет достичь таких успехов в гиревом спорте. С десяти лет занималась дзюдо под руководством папы, Алексея Григорьевича Усольцева. Он и предложил Ане поработать с гирями, чтобы руки подкачать. «Думала: позанимаюсь чуть-чуть и все. А меня выставили на соревнования, которые окончились неудачно – гиря вылетела из руки», – рассказывает спортсменка. Неудача запомнилась, а когда Аня поступила в ТюмГУ, ее нынешний тренер Сергей Борисович Толстов предложил снова попробовать гирю на вес. И вот уже три с половиной года она занимается гиревым спортом.
Упорство и вера в себя привели Аню к главной на данный момент победе – в 2008 году ей присвоили звание кандидата в мастера спорта – для этого было необходимо поднять гирю весом в 24 килограмма 60 раз. Сегодня тренировки и постоянные поездки на соревнования стали для девушки образом жизни.
Аня, как ты подружилась с гирей?
– Во многом помог Сергей Борисович. Он посмотрел, что я делаю, как я делаю. Сказал: «Все у нас будет, мы всего достигнем». Воодушевил меня на подвиги и с тех пор гиря не вылетает у меня из руки. Он настолько сильно верит в то, что все получится, что действительно, все происходит именно так. Даже если до этого ты был абсолютно уверен, что никогда не поднимешь эту тяжелую гирю. А опыт своего первого неудачного выступления я пережила, сделала выводы и присвоила себе нужную информацию. Начала работать над техникой и над собой.
Сильна ли конкуренция в гиревом спорте у женщин?
– Сильна. Гиревой спорт очень быстро развивается. С каждыми соревнованиями соперниц становится все больше. Например, сегодня в Тюмени гирями занимается более 20 женщин. В сборной России на Первенстве Европы нас было восемь, прошедших отбор.
Первенство Европы прошлого года стал твоим первым выступлением на международном уровне. Было тяжело?
– Я не понимаю: тяжело или не тяжело. Для меня тяжело – это не вес гири или количество соперников, а то, насколько я смогу справиться со своими эмоциями. Для меня главное на соревнованиях – показать себя и реализовать свои возможности.
Сколько раз тебе нужно было поднять гирю, чтобы занять второе место на Первенстве Европы?
– Я подняла гирю весом 16 килограммов примерно раз 150. Я, честно сказать, плохо помню свои прежние результаты. Всегда ориентируюсь на последние, потому что они лучшие.
Как ты настраиваешься на борьбу?
– Опыт приходит с каждыми новыми соревнованиями. Суть не в том, что меньше начинаешь нервничать, а просто знаешь, что делаешь. Всех секретов я, конечно, выдавать не стану. Учеба на психолога в университете мне помогает в занятиях спортом. Я вижу те области своей психики, где могу применить полученные знания. Кроме того, я могу всегда посоветоваться с профессионалами – своими преподавателями, которые подскажут, как можно выйти из той или иной ситуации, как войти в то или иное состояние.
Значит, учебе спорт не вредит?
– Учеба помогает в спорте, а спорт помогает в учебе – я пишу курсовые работы на тему спортивной психологии. Тренировки, соревнования мне не мешают успешно учиться. Уезжая на соревнования, я отдыхаю от учебы. Потом с новыми силами берусь за учебники и успеваю гораздо больше, чем могла бы успеть, не выезжая на соревнования. Сокурсники удивляются.
Когда ты поняла, что любишь гиревой спорт?
– Я, если честно, не задумывалась об этом. Я люблю ездить на соревнования. В среднем 11-12 раз в год бывают соревнования. Я настолько привыкла ездить, что уже не представляю себе жизни в Тюмени без поездок, без знакомств с новыми городами и людьми. Я люблю дорогу. Объездила пол страны: Улан-удэ, Томск, Бердск, Санкт-Петербург, Елец, Гатчина, была в Латвии на Чемпионате Европы.
Что входит в твою обычную тренировку?
– Работа с гирями – махи, рывки. Упражнения для спины и ног. Упражнения со штангой. И конечно кроссовая подготовка. Гиревик без кросса – это не гиревик. Кроссовая подготовка вырабатывает выносливость, которая важна больше, чем сила. Сауна. Тренажеры. Я занимаюсь три-пять дней в неделю. Смотря какой период – перед или после соревнований, восстанавливающий или подготовительный. Я получаю удовольствие от тренировок. Бывают моменты, когда усталость накатывает, когда, как говорится, гири маячат в глазах, тогда понимаешь, что нужно сделать перерыв – уйти на недельные каникулы.
Сегодня много говорят о различных диетах, которые соблюдают спортсмены. Что можно, а что нельзя есть спортсмену, который занимается гиревым спортом?
– В принципе, есть можно все. Конечно, желательно употреблять больше пищи, богатой белками и витаминами. Орехи, например. Когда я занималась дзюдо, то усиленно следила за весом. Главным было попасть в более легкую весовую категорию. В гиревом спорте так же есть весовые категории, но не так важно постоянно поддерживать свой вес или стремиться сбросить вес перед соревнованиями. Чем больше вес у гиревика, тем больше раз он поднимает гирю.
Как ты попала в книгу рекордов Гиннеса?
– Я не «рвала» гирю в течение часа на соревнованиях (Смеется). Потому что нет таких соревнований. В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге прошел фестиваль спортивных достижений, участники которого и ставили рекорды. Были спортсмены, которые подтягивались в течение часа, отжимались, поднимали штангу, бросали мяч в баскетбольное кольцо. Я вот непрерывно поднимала гирю весом в 16 килограммов в течение часа. Подняла больше 800 раз, в общем, получилось 12 тонн 816 килограммов. Вот так и попала в книгу рекордов Гиннеса.
Это было весело и здорово поднимать гирю в течение часа?
– Это было интересно. Думать о том, как «рвать» гирю, – это намного тяжелее, чем «рвать» гирю. Я не думаю о том, тяжелая она или нет, я просто выхожу и поднимаю. Так и здесь. Вышла и подняла. Работать помогали мысли о близких.
Ты сертификат о рекорде уже получила?
– Пока нет. Возникли сложности с сертификатом, он должен прийти из Англии. Жду.
У тебя дома на стене еще есть место, куда повесить грамоту за новую победу?
– Я не все грамоты вешаю в рамке на стену. Выделяю лучшие победы. Если появляется лучшее достижение, грамоту за предыдущее снимаю. Для меня дико – завешивать всю стену рамками.
Какие соревнования ты мечтала бы выиграть?
– Гиревой спорт – не олимпийский вид, поэтому – Чемпионат мира. Хотя я обычно ставлю себе текущие цели: впереди, в марте, у меня Первенство России. Поэтому я тренируюсь и улучшаю свой текущий результат. А еще хочу стать мастером спорта.
Как люди реагируют, когда узнают, что ты, миниатюрная девушка, занимаешься гиревым спортом?
– У незнакомых людей чаще всего замечаю удивление в глазах. Они начинают расспрашивать: «А что ты там делаешь, а гири тяжелые, а это не опасно»? Отношение к подобным репликам со стороны окружающих, выработалось у меня, когда я занималась дзюдо. Мне говорили: «Может, тебе заняться шитьем, танцами, вышиванием крестиком или чем-то в этом роде». Тогда мне было трудно, ребенку сложнее противостоять такому воздействию. Сейчас абсолютно спокойно отношусь к подобным репликам. Чаще всего так говорят люди, которые сами ничем не занимаются.
Мужчины тебя не боятся?
– Мужчинам абсолютно бесполезно меня бояться (Смеется).
Почему?
– Я никогда не буду сильнее мужчины, чем бы я не занималась.
О чем мечтает девушка, которая «рвет» гирю?
– Сразу вспомнила фразу из фильма: «О чем мечтает женщина? О любви мечтает женщина». Победы есть, с учебой нет проблем, с друзьями тоже. Осталось личную жизнь привести в норму – не каждый молодой человек сможет быть рядом с девушкой, которая постоянно на тренировках, на сборах, ездит на соревнования.
Сколько ты еще планируешь заниматься гиревым спортом?
– До конца учебы в университете точно. А дальше как получится. Я не знаю, куда пойду после университета: учиться дальше, работать… Возможно, буду ездить только на крупные соревнования.
Елизавета Барнёва