Анна Усольцева: Гиря – она не тяжелая

– Во многом помог Сергей Борисович. Он посмотрел, что я делаю, как я делаю. Сказал: «Все у нас будет, мы всего достигнем». Воодушевил меня на подвиги и с тех пор гиря не вылетает у меня из руки. Он настолько сильно верит в то, что все получится, что действительно, все происходит именно так. Даже если до этого ты был абсолютно уверен, что никогда не поднимешь эту тяжелую гирю. А опыт своего первого неудачного выступления я пережила, сделала выводы и присвоила себе нужную информацию. Начала работать над техникой и над собой.