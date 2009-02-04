Рынок нефти сегодня и завтра: причины и последствия движения котировок «черного золота»

Главной причиной обвала аналитики называли перегретость рынка спекулятивным капиталом. Если цена в $100 за баррель была в принципе приемлемой (с фундаментальной точки зрения), то $140 нефть стоить просто не могла.
В итоге, к концу 2008 года нефть стабилизировалась в диапазоне $40-50 за баррель. При этом она отвязалась от динамики американской валюты, что было характерно для нее в первом полугодии. Трудно сказать, нащупал ли рынок нефти «дно». Если полгода назад рынок нефти был перекуплен, то сейчас он явно перепродан. Тогда справедливая цена нефти, по нашим расчетам, составляла $101, а сейчас, с учетом изменения ситуации в мировой экономике, новая «условно справедливая» цена - $70-90 за баррель. Правда, надежды на то, что нефтяные котировки достигнут таких уровней в 2009-м, вряд ли обоснованы.
Фундаментальные факторы сыграли не последнюю роль в обвале нефтяных котировок в 2008 году. Финансовый кризис повлек за собой проблемы в реальном секторе экономики. Спрос на топливо начал резко сокращаться. Кстати, когда нефтяные котировки росли в первом полугодии 2008 года, рост не был подкреплен спросом на нефть.
Зато летом крупнейшие мировые агентства и инвесткомпании прогнозировали, что цены на нефть уже никогда не опустятся ниже $100 за баррель. Были даже прогнозы, что нефть подорожает до конца года до $150-200 за баррель. Такие прогнозы не случайны, учитывая тот факт, что те же крупнейшие инвесткомпании имели собственные позиции на рынке нефти, и повышение рекомендаций играло в их интересах.
Участие крупных фондов и инвесткомпаний в ралли на нефтяном рынке стало одной из причин столь быстрого обвала цен. Но в тот момент мир начал погружаться в пучину финансового кризиса, и до мошенничеств на сырьевых рынках уже никому не было дела. Разразившийся кризис ликвидности вынуждал продавать все классы активов, в том числе и сырьевые контракты. Последовали многочисленные маржин коллы. Ситуацию усугубляли слабые макроэкономические данные и ожидания снижения спроса на топливо по всему миру.
Кстати, ни одна страна-импортер нефти в 2009 году не пожаловалась на нехватку поставок сырья. ОПЕК весь этот период добывала выше уровня установленных квот. Представители картеля постоянно твердили, что рынок снабжается хорошо, и их вины в дорогой нефти нет. Оказалось, что они не обманывали.
Крах рынка нефти был ожидаем. Но обвал до $40 – нет. $60-70 за баррель производители и потребители нефти считали приемлемыми рыночными ценами. Цена в $90-100 за баррель казалось высокой, но, тем не менее, также приемлемой. $40 за баррель производители нефти не могли представить даже в самых страшных кошмарах, а потребители – в самых светлых мечтах.
Квота добычи и цена
За последние десять лет спрос на нефть рос со среднегодовой скоростью 1,6%. О снижении уровня добычи предпочитают говорить как можно меньше. Хотя здесь есть о чем задуматься. В последние годы добыча нефти падает в США, Мексике, Норвегии и Великобритании. Эти страны уже прошли пик добычи, и тенденция падения с каждым годом будет только усиливаться. При этом на их долю приходится 17% мировой добычи (по данным BP World Energy Outlook 2008). Наиболее опасная ситуация наблюдается в Норвегии и Мексике, где в 2007 году добыча снизилась на 7,7% и 5,5% соответственно. В 2009 году к этим странам присоединится Россия, доля в мировой добыче которой в 2007 году составляла 12,6%.
Таким образом, в следующем году пять крупнейших производителей нефти практически гарантировано снизят объемы поставок сырья. Если добыча России, США, Мексики, Норвегии и Великобритании упадет на 1%, а ОПЕК снизит ее на обещанные 12% (или хотя бы на 10%), то мировой уровень добычи снизится на 4,5-5% (при условии, что остальные страны сохранят добычу на прежнем уровне).
Скорость падения предложения может оказаться более высокой, чем скорость падения спроса, который может и устоять благодаря развивающимся рынкам. Более того, Международное Энергетическое агентство уже сказало, что в 2011 году мир рискует столкнуться с энергетической катастрофой из-за недостаточного предложения нефти. Логика МЭА предельно проста. Для роста добычи нефти в отрасль необходимо ежегодно вкладывать порядка $360 млрд. В условиях финансового кризиса и низких цен на сырье компании наоборот сократят инвестиции, что может привести к резкому падению уровня добычи. Спрос на нефть после кризиса начнет восстанавливаться, но добыча – нет, поскольку компании в нужное время не осуществят необходимые инвестиции. Это приведет к превышению спроса над предложением.
Кроме того, важно учитывать, что настоящая цена нефти не является объективной с точки зрения себестоимости добычи. Эра дешевой нефти прошла, и себестоимость добычи растет стремительными темпами каждый год. Средняя стоимость добычи в традиционных регионах (например, в России) может составлять $4-7 за баррель. Стоимость глубоководной добычи может доходить до $20-40 за баррель. Добавим в себестоимость издержки на транспортировку и прочие затраты и получим, что цена, которая может устроить производителей (и которая позволит и дальше наращивать добычу) находится на уровне $60 за баррель. Низкие цены поставили новые проекты по добыче нефти в труднодоступных регионах под угрозу срыва.
Прогноз на 2009 год
В 2009 году цены на нефть могут вернуться на нормальный восходящий тренд, который наблюдался с 1998 года. Под возвращением к «нормальному» тренду подразумевается движение котировок в коридоре $40-80 за баррель.
В первой половине года рынок не сможет избавиться от влияния многочисленных спекулянтов, поэтому мы ожидаем, что цены могут остаться в диапазоне $40-60 за баррель. При этом вероятны временные провалы цен к уровню $20-25 за баррель. Во второй половине 2009 года рынок начнет ощущать снижение поставок. Мировая экономика может начать постепенную адаптацию после осеннего шока 2008 года. На рынок постепенно будет приходить осознание того, что в панике многие активы были перепроданы. Снижение предложения будет ощущаться все сильнее ближе ко второй половине года. Это может перевести цены в более высокий диапазон $50-70 за баррель. В связи с этими факторами мы устанавливаем прогноз средней цены на нефть в 2009 году на уровне $60 за баррель. Целевая цена на конец года $65 за баррель.
Материал подготовлен на основе «Стратегии – 2009» инвестиционной компании «АТОН» Тюменский филиал