Рынок нефти сегодня и завтра: причины и последствия движения котировок «черного золота»

В первой половине года рынок не сможет избавиться от влияния многочисленных спекулянтов, поэтому мы ожидаем, что цены могут остаться в диапазоне $40-60 за баррель. При этом вероятны временные провалы цен к уровню $20-25 за баррель. Во второй половине 2009 года рынок начнет ощущать снижение поставок. Мировая экономика может начать постепенную адаптацию после осеннего шока 2008 года. На рынок постепенно будет приходить осознание того, что в панике многие активы были перепроданы. Снижение предложения будет ощущаться все сильнее ближе ко второй половине года. Это может перевести цены в более высокий диапазон $50-70 за баррель. В связи с этими факторами мы устанавливаем прогноз средней цены на нефть в 2009 году на уровне $60 за баррель. Целевая цена на конец года $65 за баррель.