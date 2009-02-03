Жизнь в 3-ем Заречном микрорайоне: кофморт и уверенность

К примеру, в доме по ул. Газовиков, 41, корп. 1 разместились аптека известной компании Никафарм и учебный центр IQ, предлагающий обучение иностранным языкам, а также ряд иных образовательных услуг для детей и взрослых. Выбрать светильники и прочие электротовары можно в магазине «Евросвет», который открылся по адресу ул. Газовиков, 51. За покупками на каждый дней можно заглянуть в магазины смешанных товаров (один из них уже открылся, во втором идут отделочные работы), а за более серьёзными приобретениями – в ТЦ «Зелёный Берег», расположенный в пяти минутах ходьбы. В самом центре района находится офис управляющей компании «Комфортная жизнь», куда можно обратиться с вопросами, заявками и пожеланиями.