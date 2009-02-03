Жизнь в 3-ем Заречном микрорайоне: кофморт и уверенность

Ключевое слово любого новоселья – это комфорт. В поисках комфортных условий для жизни мы готовы пойти на многое – затраты, хлопоты, наконец, пресловутый переезд, сопоставимый с пожаром. Мы даже готовы некоторое время ждать, понимая, что жизнь в новом районе не может стать комфортной сразу, в одночасье. Хотя именно к этому стремятся в компании «Партнёр-Инвест», осуществляющей комплексную застройку 3-го Заречного микрорайона города Тюмени.
С самого начала было заявлено, что территория будет осваиваться комплексно – по единому проекту, с созданием всей социальной инфраструктуры. Поэтому уже на стадии проектирования в 3-м Заречном было отведено место для размещения социальных объектов, а все первые этажи домов предназначались для предприятий торговли и сферы обслуживания. С начала строительных работ прошло уже более трёх лет и сегодня можно констатировать, что «Партнёр-Инвест» выполнил свои обещания.
Дома первой и второй очередей уже сданы в эксплуатацию. По вечерам в окнах 3-го Заречного горит свет, а каждое утро дворы наполняются людьми, которые спешат на работу, отправляют детей в школы и детские сады. Микрорайон живёт и жизнь эту можно без преувеличения назвать комфортной.
Во-первых, вся прилегающая территория благоустроена: разбиты газоны, проложены пешеходные дорожки, выделены гостевые парковки, устроены зелёные насаждения, оборудованы детские площадки. Стремясь обеспечить новосёлам комфортные условия с первых дней проживания в 3-м Заречном, строители отказались от сдачи отдельных объектов и вводили жильё целыми кварталами – люди не должны жить на стройке.
Во-вторых, реализуя коммерческие площади на первых этажах домов, в «Партнёр-Инвесте» старались сформировать социальную инфраструктуру нового района так, чтобы большую часть каждодневных потребностей можно было удовлетворить, не покидая 3-й Заречный.
К примеру, в доме по ул. Газовиков, 41, корп. 1 разместились аптека известной компании Никафарм и учебный центр IQ, предлагающий обучение иностранным языкам, а также ряд иных образовательных услуг для детей и взрослых. Выбрать светильники и прочие электротовары можно в магазине «Евросвет», который открылся по адресу ул. Газовиков, 51. За покупками на каждый дней можно заглянуть в магазины смешанных товаров (один из них уже открылся, во втором идут отделочные работы), а за более серьёзными приобретениями – в ТЦ «Зелёный Берег», расположенный в пяти минутах ходьбы. В самом центре района находится офис управляющей компании «Комфортная жизнь», куда можно обратиться с вопросами, заявками и пожеланиями.
В ближайшие месяцы в доме по ул. Газовиков, 45 откроются ресторан-изба и магазин с говорящим названием «Джинса». В здании по ул. Газовиков, 49 начнёт работу офис агентства недвижимости «Адвекс», по соседству откроется салон кухни «Династия», в доме по ул. Газовиков, 51 - магазин строительных материалов «Керама», а по ул. Газовиков, 45 – магазин сантехники «Мойдодыр». В домах первой линии вскоре можно будет посетить офисы Сбербанка и Запсибкомбанка, где сейчас ведутся отделочные работы. Уже решён вопрос о размещении салона красоты в новом доме по ул. Газовиков, 41/1.
Стоит отметить, что, отвечая на подобные вопросы, специалисты «Партнёр-Инвеста» всегда говорят о конкретных объектах, названиями и адресами – и это тоже часть политики компании. «Мы обещали, что построим 3-й Заречный – и мы делаем это, - поясняет Андрей Панасюк, директор по маркетингу и продажам. - Мы говорили, что жизнь в этом районе будет комфортной – и выполняем свои обещания. Потому что возможность доверять своему партнёру – это тоже часть комфортной жизни…».