Для тех, кому не светит ипотека

"Альтернатива ипотеке", "панацея для рынка недвижимости", "антикризисная мера", как только не называют строительные сберегательные кассы авторы законопроекта, но он до сих пор не реализован. Законопроект был подготовлен еще в 2000 году и с тех пор прошел множество редакций. В октябре 2002 года его вносили на рассмотрение в Госдуму, но было получено отрицательное заключение правового управления аппарата думы. Во второй раз закон предстал перед депутатами в конце 2007 года. В то же время Владимир Путин, тогда еще Президент страны, выразил желание, чтобы соответствующий законопроект был принят в кратчайшие сроки. На дворе январь 2009-го. Закон о стройсберкассах так и не принят. На этот раз его заблокировало Министерство финансов. Продолжение истории будет летом этого года. До 1 июня 2009 года комитет Думы по финансовому рынку разрешил доработать этот законопроект.