Ежегодно более 200 тюменских детей попадают в аварии. Что стоит за цифрами?

Стать жертвой автокатастрофы можно, не находясь на проезжей части – это подтверждает история Оли Поповой. До начала занятий в школе оставалось десять дней. Предстоял ответственный год – Ольга готовилась пойти в 9 класс. Она стояла на обочине у пешеходного перехода на углу улиц Республики-Профсоюзная, когда произошло столкновение двух машин. Одна из них, отлетев к тротуару, прижала ногу девушки бампером к светофору. Удар был настолько сильным, что ногу оторвало. Произошло это в считанные секунды. Несмотря на большую потерю крови, Оля оставалась в сознании до приезда врачей «скорой». Помощь пришла быстро. Но ногу спасти не удалось. В глубокую рану успела попасть грязь, пришлось перенести несколько операций, чтобы не допустить заражения. Больше двух месяцев больничного лечения, в январе ей сделали протез. Еще несколько недель девушка привыкала к искусственной ноге. Друзья, одноклассники, учителя не оставляли наедине с бедой – как только организм окреп после тяжелой травмы, преподаватели стали заниматься с Ольгой индивидуально и за три-четыре месяца ей удалось усвоить программу 9-го класса. Аттестат о неполном среднем образовании у нее без троек.