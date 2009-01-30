Ежегодно более 200 тюменских детей попадают в аварии. Что стоит за цифрами?

Таня
Последняя декада мая для первоклассницы 39-й тюменской школы обещала много радостных событий. Недавно справили день рождения – играли с подружками, веселились, ели вкусный торт, загадывали желания. Подарков надарили много – родители, бабушка, старшие сестры. Танюшка в семье Зориных младшенькая, всеобщая любимица. Первый учебный год она отучилась успешно. Понравился класс, учительница, предметы, да и сама школа – вот она, из окна видно, только дорогу перейти. Никакой сложности для девочки это не составляло: ее дом расположен у перекрестка, а на нем светофор и «зебра».
– Улицу нужно переходить только по пешеходному переходу, на зеленый цвет светофора, – мама твердила эти правила с тех пор, как Таня помнит себя. И послушная дочка всегда им следовала, уже не раз убедившись, что мамины советы могут избавить от многих неприятностей.
В тот теплый майский денек в школе было чаепитие – первоклашек поздравляли с окончанием учебного года. Домой девочка шла в приподнятом настроении – учительница похвалила ее за старательность и активность на уроках. А впереди еще целое лето каникул: можно гонять на велике, на роликах, купаться в речке, просто бегать с соседской ребятней по улицам – благо в частном секторе, где они живут, еще сохранились укромные уголки, как будто специально предназначенные для игр.
Откуда вылетела груженная песком 10-тонная «татра» она даже не успела заметить. Светофор разрешительно светил зеленым, до спасительной обочины дороги оставалось всего несколько полосок «зебры». Это потом ей объяснили, что тот пронзительный звук, последним отпечатавшийся в сознании, был скрежетом колес по асфальту. Машина вылетела из-за поворота на большой скорости, водитель решил проскочить на желтый, видимо, забыв, что тормозной путь тяжелого грузовика достигает 14 метров, а до пешеходного перехода их было не больше семи.
Оставшиеся он протащил ребенка, прижав колесами к асфальту – у «татры» передний привод. Что было бы, вращайся передние колеса при торможении – Танина мама Лилия Афанасьевна даже думать боится.
За жизнь девочки врачи 2-й городской больницы боролись героически. Заведующий отделением травматологии Александр Буксеев 1,5 месяца практически жил в ее палате. Но это было позже. А сначала предстояло пережить первую ночь после сложнейших операций. За эти несколько часов Таня перенесла несколько клинических смертей. Что пережили ее родные – лучше не знать. Лилия Афанасьевна и сейчас, по прошествии пяти лет, со слезами вспоминает то время. Когда сказали, что дочка выжила, и врачи будут бороться за поврежденную ногу девочки, она благодарила бога и всех святых.
Сохранить ногу оказалось не легче, чем жизнь. На запрос тюменских врачей со всеми медицинскими выкладками и рентгеновскими снимками, направленный коллегам в Москву, был получен ответ: нужна ампутация. Наши пошли на риск и победили. Правда, за это время Таня перенесла более 10 сложных операций, заново училась ходить – сначала на костылях, потом с палочкой. До сих пор девочка носит аппарат Илизарова. Полностью восстановить ногу не удастся никогда, таково заключение врачей. Понимает это и Лилия Афанасьевна. Таня знает, что взрослым виднее, но продолжает надеяться, что однажды случится чудо, время совершит какой-то виток и вернет ей то беззаботное лето – с великом, речкой, играми, о котором она мечтала весь первый в своей жизни учебный год. Она ведь его заслужила.
Владимир
В новых микрорайонах переход через проезжую часть даже по «зебре» вполне можно считать экстримом. Дороги здесь построили с перспективой – многополоски – чтобы избежать пробок. Учли уроки центральных узких улиц. Но не предусмотрели другой опасности – лихачества водителей. Именно здесь происходит наибольшее количество аварий с участием детей.
Владимир Иванов с другом в тот теплый июньский день переходил дорогу в микрорайоне Тюменский по нерегулируемому пешеходному переходу. Машины, двигавшиеся в двух первых рядах, как положено, пешеходов пропустили. Но по третьему на скорости 100 км/ час несся «Нисан». Сбив юношей, он пролетел еще несколько метров. Водитель даже не вышел из машины, чтобы помочь пострадавшим.
Володя два дня провел в реанимации, потом еще месяц в больнице с черепно-мозговой травмой и тяжелым сотрясением мозга. До сих пор он ходит только благодаря аппарату Илизарова, с трудом преодолевая расстояние в несколько сотен метров.
В этом году он заканчивает 11 класс. Собирается поступать в ТГНГУ на нефтеразработку. Учится в лицее при нефтегазовом. Хорошо учится, говорит, что помогают учителя и одногруппники. В его группе есть девушка, которая тоже попадала в аварию.
– Это дело случая, – считает Владимир. – Я всегда перехожу улицу по правилам, но даже это, как видите, не гарантирует от неприятностей. Нужно быть очень внимательными – и пешеходам и водителям.
Сергей
Он с детства мечтал о большом спорте. Папа записал Сережу в секцию тэкхвандо сразу, как он пошел в первый класс. Мальчишка занимался усердно и с большим желанием. Тренер уже начал готовить ученика к получению второго пояса.
– Я шел в школу, – рассказывает Сережа, – нужно было перейти улицу. Увидел, что машины пропускают меня на переходе и пошел. Две машины пропустили, а третья сбила. За рулем, как позже показала экспертиза, сидел наркоман.
На какое-то время мальчик потерял сознание. Пришел в себя, когда его на носилках поднимали в карету «Скорой помощи». Сразу даже не понял, что произошло. Испугался. В больнице врачи обнаружили у ребенка переломы тазовой и височной костей, ушиб головного мозга.
Перелом тазовой кости не просто приковал мальчика к постели на несколько недель, но «приговорил» к неподвижности. Можно ли представить более изощренную пытку для 8-летнего пацана?
– Было невыносимо скучно, – рассказывает Сергей. И уже с лукавыми нотками в голосе, – единственное спасало, что играли в карты с соседом по палате.
Выписавшись из больницы, продолжал лечиться дома. Прошел ровно год с момента аварии, до сих пор организм до конца не восстановился – врачи не дают разрешения продолжить занятия тэкхвандо. А это самая заветная его мечта.
Ольга
Стать жертвой автокатастрофы можно, не находясь на проезжей части – это подтверждает история Оли Поповой. До начала занятий в школе оставалось десять дней. Предстоял ответственный год – Ольга готовилась пойти в 9 класс. Она стояла на обочине у пешеходного перехода на углу улиц Республики-Профсоюзная, когда произошло столкновение двух машин. Одна из них, отлетев к тротуару, прижала ногу девушки бампером к светофору. Удар был настолько сильным, что ногу оторвало. Произошло это в считанные секунды. Несмотря на большую потерю крови, Оля оставалась в сознании до приезда врачей «скорой». Помощь пришла быстро. Но ногу спасти не удалось. В глубокую рану успела попасть грязь, пришлось перенести несколько операций, чтобы не допустить заражения. Больше двух месяцев больничного лечения, в январе ей сделали протез. Еще несколько недель девушка привыкала к искусственной ноге. Друзья, одноклассники, учителя не оставляли наедине с бедой – как только организм окреп после тяжелой травмы, преподаватели стали заниматься с Ольгой индивидуально и за три-четыре месяца ей удалось усвоить программу 9-го класса. Аттестат о неполном среднем образовании у нее без троек.
– Раньше я успевала посещать кучу разных кружков – рисовала, несколько лет серьезно занималась танцами, – говорит Оля. – Сейчас уже не так.
Нет, она не опустила руки, не утратила способности радоваться жизни, дружить, смеяться. Даже приняла участие в конкурсе «Мисс Оптимистка» среди девушек-инвалидов и заняла второе место. Она и сейчас в гуще событий, посещает разные мероприятия, участвует в общественной жизни школы. Только вот танцевать на паркете как раньше уже не получится.
Каждый год жертвами автокатастроф на дорогах области становятся более 200 детей. Здесь только истории только четырех из них.
Вероника Ильина